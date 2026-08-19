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Jornada financiera: las acciones argentinas ganaron hasta 8% en Wall Street, pero volvió a subir el riesgo país

Los índices de Nueva York subieron entre 0,2% y 0,4%. Los bonos en dólares de Argentina cayeron 0,4% en promedio. El dólar se sostuvo a $1.515 en el Banco Nación. Las reservas volvieron a superar los USD 50.000 millones

El riesgo país siguió al alza y tocó el nivel más alto en tres meses.
El riesgo país siguió al alza y tocó el nivel más alto en tres meses.
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Una ronda de negocios positiva en los Estados Unidos dio soporte a los precios de buena parte de las acciones argentinas que cotizan en el exterior, pero se extendió la debilidad para los bonos soberanos, con un riesgo país que se afianzó en un máximo de tres meses.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- no pudieron mantener las alzas iniciales y perdieron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sumó tres unidades, a 517 puntos básicos, el nivel más alto desde el 20 de mayo.

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Alan Versalli, estratega de Cocos, analizó el nivel del riesgo país argentino, otra vez sobre los 500 puntos básicos, y entre las causas identificó a la “economía real e ingresos estancados. Los datos de julio no ayudan: la producción automotriz cayó 5,4% mensual (-12,6% acumulado), los despachos de cemento bajaron 4% y los patentamientos se hundieron 17,7% mensual y 30% interanual. Los sectores más dinámicos (agro, energía, minería) explican apenas el 13% del PBI, un motor insuficiente para traccionar al resto. Asimismo, la Sec. De Trabajo dio a conocer su dato de salarios para el sector privado formal, que retrocedió 0,9% en junio”.

Versalli también advirtió un “clima político más incierto. A raíz de lo anterior, las encuestas (Atlas Intel, índice de confianza de UTDT) muestran un deterioro en la imagen del Gobierno, con la actividad económica y el desempleo como las principales preocupaciones. A esto se suma la proximidad de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 y las tensiones legislativas recientes -como las que dejó la Ley de Tierras-, en un escenario de disputa directa entre el oficialismo y el kirchnerismo. Como los Bonares y Globales vencen a partir de 2029 -bajo una administración distinta a la actual-, cualquier ruido político de mediano plazo pesa sobre el precio de esos bonos”.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un incremento sustancial en el tamaño de sus operaciones de recompra de deuda (buybacks) a partir del 9 de septiembre para los sectores nominales de largo plazo, lo cual generó una reacción inmediata y positiva en los activos de riesgo. Tras la divulgación de la noticia, el mercado de renta fija registró ajustes significativos en los rendimientos y el bono del Tesoro a 30 años retrocedió 5,19%, mientras que la tasa del bono a 10 años cayó al nivel del 4,65 por ciento.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años venía de alcanzar el martes el 5,33%, su nivel más elevado en 19 años, desde 2007. “El movimiento refleja la confluencia de tres fuerzas: la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que mantiene los precios del crudo en zona de máximos y reaviva las presiones inflacionarias; las crecientes preocupaciones sobre el déficit fiscal estadounidense, y la competencia por capital que genera el boom de inversión en inteligencia artificial”, puntualizó Inviú.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires no pudo sostener las ganancias de la mañana y cayó por tercera sesión seguida, esta vez un 0,6% en pesos, a 2.874.493 puntos, mínimo desde el 22 de mayo.

Sin embargo, las acciones y ADR tuvieron mayoría de ganancias en dólares en Nueva York, con rol destacado de papeles argentinos que cotizan directamente en el exterior y no conforman el Merval. Lideraron las ganancias Adecoagro (+8,1%), Mercado Libre (+7,3%), Globant (+6,6%) y Cresud (+5,2%).

Los precios del petróleo reanudaban las ganancias, aunque poco relevantes. El barril de crudo Brent del Mar del Norte terminó a USD 91,41 (+0,4%) en los contratos con entrega en octubre. En ese contexto, el ADR de YPF cedió 1,2%, a USD 50,06, mientras que Vista Energy cayó 1,7 por ciento.

“En el plano financiero doméstico, los activos argentinos operaron con alta volatilidad en un marco externo que continúa exigiendo mayores primas de riesgo para la deuda emergente. Con los títulos soberanos registrando recortes en la curva ley extranjera, el indicador de riesgo país volvió a avanzar”, señaló Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El índice Dow Jones de Industriales de Wall Street y el tecnológico Nasdaq subieron 0,2%, mientras que el promedio S&P 500 progresó 0,4%, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que aumentaría la recompra de deuda pública a largo plazo. También ayudó al ánimo inversor que el presidente Donald Trump suspendiera los aranceles sobre productos canadienses que estaban programados para entrar en vigor a la medianoche.

En el ámbito de las acciones individuales, las de Moderna avanzaron 155% después de que la compañía informara de resultados positivos de su ensayo de fase avanzada de una vacuna contra el melanoma desarrollada con Merck (+13%).

“En el ámbito macroeconómico, las actas de la reunión del FOMC (sigla del inglés Federal Open Market Committee o Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano de la Reserva Federal de EEUU que decide la política monetaria) reafirmaron que la lucha contra la inflación sigue vigente, la mayoría del comité respaldó mantener la postura restrictiva y varios miembros abogaron por un sesgo agresivo si no disminuyen las presiones de precios generalizadas”, comentó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

Subió el dólar mayorista

Con un monto operado de USD 439,1 millones en el segmento de contado, el volumen se recuperó en unos USD 100 millones respecto del martes. Igualmente demandado, el dólar mayorista subió dos pesos o 0,1%, a $1.497, el precio más alto desde el 7 de agosto.

“El tipo de cambio comenzó a recuperar terreno y durante buena parte de la rueda encontró un claro equilibrio en la zona de $1.497,50–$1.498, donde se concentró gran parte de las operaciones del día”, detalló Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 9,50 pesos, contra una baja de 8 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Con una inflación aún estacionada en torno al 2% mensual, el tipo de cambio oficial anota una ganancia en agosto de 12 pesos o 0,8%, con lo que volvería a ser una apuesta perdedora como cobertura. En 2026 el dólar avanza 42 pesos o 2,9%, muy atrás de la inflación acumulada de 20 por ciento.

El Banco Central estableció un techo para su régimen cambiario en los $1.866,27. Así, el dólar mayorista quedó a 369,27 pesos o 24,7% del techo de las bandas oficiales.

El dólar al público terminó sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En lo que va del mes el incremento del billete es de solo cinco pesos o 0,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,54 para la venta y $1.466,56 para la compra.

El dólar blue avanzó por cuarto día operativo consecutivo. La divisa informal ganó cinco pesos, a $1.560, tras un máximo intradiario de $1.465 el valor más alto de agosto y a cinco pesos de su récord nominal de $1.570 del 29 de julio.

En el mercado de futuros el dólar tuvo una marginal oscilación bajista en la mayoría de los contratos, con un creciente volumen de operaciones -en pesos- equivalente a 1.471,9 millones de dólares. La posición más negociada, con vencimiento a fin de agosto, quedó sin cambios en los 1.507,50 pesos.

El BCRA absorbió USD 15 millones con su participación cambiaria, solo el 3,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 410 millones, para superar otra vez los USD 50.000 millones (USD 50.002 millones), con el aporte principal de la escalada de 3,2% en la cotización del oro, a USD 4.561,60 la onza.

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