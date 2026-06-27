Cómo entrenar después de los 60 para ganar autonomía: el ejemplo de los deportistas de élite

Envejecer como atleta mejora la calidad de vida y amplía los años de autonomía, bienestar y plenitud después de los 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento es un proceso inevitable que afecta a cada persona de manera distinta, pero la forma en que se transita este camino puede marcar una diferencia profunda en la calidad de vida. En las últimas décadas, la ciencia ha revelado que mantener un estilo de vida activo y saludable no solo prolonga los años de vida, sino que también amplía los años en los que se puede disfrutar de autonomía, bienestar y plenitud. Envejecer no significa resignarse a la pérdida de capacidades o a la dependencia; al contrario, es posible desafiar los estereotipos y sumar vitalidad a cada etapa, incluso después de los 60 años.

Las investigaciones más recientes demuestran que la actividad física regular, especialmente el entrenamiento de fuerza y los ejercicios adaptados a cada individuo, puede frenar la pérdida de masa muscular, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la salud mental. Así, el paso de los años se vuelve saludable y se posiciona como un objetivo alcanzable, basado en hábitos sencillos pero sostenidos: moverse, alimentarse bien, cuidar la mente y buscar el equilibrio entre cuerpo y emociones.

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Entrenar como atleta en la adultez

El entrenamiento físico en la adultez madura, inspirado en la disciplina y la mentalidad atlética, ofrece beneficios que trascienden la simple longevidad y afectan de manera profunda la calidad de vida. Mantenerse activo, entrenar con propósito y adaptarse a las propias capacidades son las claves de un proceso que la ciencia respalda cada vez con más datos y resultados visibles en miles de personas mayores.

Entrenar como atleta en la adultez reduce la mortalidad y mejora la salud cardiovascular, ósea, cognitiva y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, el ejercicio regular, bien planificado y ajustado a las posibilidades de cada individuo, reduce la mortalidad, mejora la salud cardiovascular y ósea, y fortalece la función cognitiva y emocional. El concepto de “envejecimiento excepcionalmente exitoso” ya no se asocia solo a la ausencia de enfermedad, sino a la conservación de fuerza, resistencia y autonomía, características que antes parecían reservadas únicamente a los jóvenes.

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Las personas que adoptan una rutina inspirada en el entrenamiento atlético pueden experimentar una transformación significativa. Un estudio publicado en la American Heart Association detalla que realizar 300 minutos de ejercicio moderado semanal, o 150 minutos de actividad intensa, reduce el riesgo de mortalidad en alrededor de un 30%. Cada minuto suma, literalmente, tiempo a la vida: la relación observada es de cinco minutos de vida por cada minuto ejercitado.

El entrenamiento de fuerza, en particular, tiene efectos directos en la prevención de la sarcopenia (pérdida de masa muscular vinculada a la edad) y en la reducción del riesgo de caídas y pérdida de independencia. Una revisión publicada en 2024 en el Journal of the American College of Cardiology revela que las mujeres que practican ejercicios de fuerza presentan una reducción del 19% en la mortalidad por cualquier causa y del 30 % en la mortalidad por enfermedades cardíacas. Estos beneficios son todavía más marcados en mujeres que en hombres.

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El entrenamiento de fuerza previene la sarcopenia, reduce las caídas y ayuda a preservar la independencia en la adultez madura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica sistemática del ejercicio no solo afecta lo físico. El entrenamiento estructurado y orientado a objetivos permite que las personas maduras mantengan la motivación y la autoconfianza, dos aspectos esenciales para sostener el esfuerzo a largo plazo. En palabras de Hirofumi Tanaka, director del Laboratorio de Investigación sobre el Envejecimiento Cardiovascular de la Universidad de Texas a National Geographic, los atletas veteranos “son un modelo convincente de envejecimiento excepcionalmente exitoso”, gracias a su capacidad para preservar capacidades funcionales hasta edades avanzadas.

Cómo prepararse para entrenar como un atleta en la adultez

Iniciar una rutina requiere planificación y adaptación, pero no exige antecedentes deportivos previos. La individualización es el principio rector: cada persona debe entrenar según su experiencia, habilidades motrices y condición física, ajustando el programa a sus necesidades y limitaciones.

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El diseño de la sesión debe avanzar siempre hacia un objetivo específico y evitar ejercicios innecesarios o riesgosos. Los atletas, igual que cualquier persona, seleccionan cuidadosamente los movimientos y cargas según su deporte y sus propios objetivos. La especificidad y la prevención de lesiones son prioritarias. No todos los ejercicios son universales; lo fundamental es elegir aquellos que realmente contribuyan al progreso personal y a la seguridad, explican expertos consultados por National Geograpghic.

Para entrenar como atleta en la adultez, la rutina debe adaptarse a la experiencia, las habilidades motrices y la condición física de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza es uno de los ejes principales. Levantar pesas ayuda a contrarrestar la pérdida de masa muscular, mejora la estabilidad y la confianza. Además, la incorporación de ejercicios de velocidad y potencia resulta especialmente útil en la adultez, ya que la velocidad es una de las primeras capacidades que el envejecimiento tiende a erosionar. Mantener agilidad y explosividad contribuye a revertir ese proceso y a conservar la autonomía funcional.

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Respecto a la frecuencia, basta con tres sesiones semanales de fuerza para empezar a observar resultados, como señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. A medida que se superan las primeras semanas de adaptación, los beneficios se multiplican: aumento de la masa muscular, reducción de grasa, mayor energía y mejor ánimo.

La longevidad en atletas de élite

Una investigacion reciente sobre longevidad en atletas de élite, recopiladas por la American College of Cardiology, aportan datos que complementan el enfoque sobre envejecimiento activo. Estudios de cohorte y metaanálisis han documentado que los atletas de élite suelen vivir más tiempo que la población general, con tasas menores de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer. La evidencia muestra que los deportes de resistencia, como el atletismo o el ciclismo, se asocian con beneficios más pronunciados en longevidad, mientras que los deportes de fuerza no siempre generan el mismo impacto.

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La actividad física regular y el entrenamiento de fuerza pueden frenar la pérdida de masa muscular, reducir enfermedades crónicas y mejorar la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajo destacado, citado por The ACC, analizó a corredores que lograron marcas excepcionales, encontrando que su esperanza de vida superaba en casi cinco años a la media poblacional. Otro metaanálisis, que incluyó a más de 165.000 exatletas, confirmó una reducción global de la mortalidad, especialmente en disciplinas aeróbicas. Además, la investigación sugiere que volúmenes altos de ejercicio no aumentan el riesgo de mortalidad y que la intensidad del entrenamiento podría ser tan determinante como la cantidad de actividad realizada.

Estos resultados refuerzan la idea de que mantener una rutina inspirada en el entrenamiento atlético, adaptada a las capacidades individuales, no solo contribuye a la salud y la autonomía en la adultez, sino que también puede sumar años de vida saludable. Así, la ciencia respalda la integración de hábitos activos y estructurados como una estrategia eficaz para promover un envejecimiento pleno y funcional.

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