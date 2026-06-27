Marcelo Bielsa habló tras quedar eliminado del Mundial en fase de grupos: “No le dejo nada al fútbol uruguayo”

Uruguay quedó afuera en primera fase por segundo Mundial consecutivo (Crédito: AP/Rebecca Blackwell)

Marcelo Bielsa brindó la conferencia de prensa en el Estadio Guadalajara después de que Uruguay fue eliminado en primera fase del Mundial 2026 por la derrota 1-0 ante España en la última fecha del Grupo H. El Loco aseguró que merecieron el empate y explicó por qué sacó de la cancha a Fernando Muslera, quien cometió un grosero error que provocó el gol de Álex Baena en el primer tiempo.

Con las sensaciones a flor de piel, el entrenador tuvo una furiosa reacción en el campo de juego por las demoras para tomar su palabra y, segundos después, brindó un corto testimonio: “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”. Respecto al cambio de Federico Valverde a los 57’ por Federico Viñas: “Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque”. Sobre la sustitución del arquero Fernando Muslera, evitó dar precisiones sobre si había hablado con él durante el entretiempo: “Nada”. Aunque más tarde, dejó ver que no fue su decisión: “Yo no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera”.

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Más adelante, el experimentado técnico de 70 años se sentó frente a los periodistas y analizó la participación de la Celeste, que terminó tercero con dos puntos, pero no le alcanzó para aspirar a ser uno de los ocho mejores terceros: “Vincular lo que pasó hace dos años (3° en la Copa América 2024) con lo que sucede ahora es muy difícil de articular. Respecto del Mundial nosotros jugamos para obtener siete puntos y obtuvimos dos. Está descripto en ese comentario el resultado de mi gestión. Me tocó administrar y disponer de un grupo de jugadores calificados y no logré que el grupo se convierta en una fuerza que no tuviera que tener que explicar por qué sucedió lo que sucedió más allá del trabajo, esfuerzo y dedicación. Pero si quiere explicaciones, que creo que no es lo que quiere, le reiteró: de siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos”.

A continuación, le preguntaron qué le dejó al fútbol uruguayo y fue tajante: “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. Y el cuarto puesto de la Eliminatoria no tuvo valor, el tercer puesto de la Copa América tampoco, y obviamente esta actuación no necesito definirla. Por lo cual, si me pregunta cómo será recordado mi paso, será recordado como un paso que no dejó nada”.

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Uruguay quedó tercera, pero no le alcanzó para seguir en carrera (Crédito: Reuters/Eloisa Sánchez)

En otro sentido, volvió a ser consultado sobre por qué retiró al arquero y al capitán del equipo: “Muslera decidió salir en el entretiempo y a Valverde lo sustituí por Federico Viñas para darle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresó y del jugador que salió”.

En consonancia, manifestó por qué lo convocó al arquero cuando no había sido considerado en su ciclo y el titular era Sergio Rochet, quien lo reemplazó para el segundo tiempo. Vale destacar que Muslera ya venía de errores repetidos ante Arabia Saudita y Cabo Verde: “Cuando yo tomé la decisión de convocarlo, fue algo muy pensado. Hice todas las evaluaciones que consideré necesarias. Después, yo no puedo negar ni discutir la evaluación de la participación de Muslera, pero por otro lado creo que es un arquero que venía de un año magnífico y es un jugador de mucha personalidad y carácter. La decisión que tomé no fue restarle confianza a Muslera, sino mantenérsela”.

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El escándalo se originó después de los sendos empates contra Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), que dejó a la Celeste con la obligación de no perder ante la Furia Roja para avanzar de fase como uno de los mejores ocho terceros de la primera fase. Bajo este escenario, cuatro referentes de la selección, a saber Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, protagonizaron una reunión con Marcelo Bielsa para solicitar cambios en la metodología de trabajo, sumado a plantear una postura táctica concreta para enfrentar a los europeos: un bloque bajo y salir de contragolpe, un esquema opuesto al fútbol de presión y protagonismo que el entrenador argentino pregona desde su llegada al cargo.

Marcelo Bielsa ya había anunciado previamente que dejaría el cargo en Uruguay al término de la Copa del Mundo (Crédito: Ulises RUIZ / AFP)

Esa charla derivó en una conversación con el plantel completo, que se prolongó por 48 minutos sin pausas, con la cabeza inclinada, desplegando su visión sobre el fútbol, el grupo, la historia del ciclo y, sobre la táctica, anticipó su mirada: jugarle a España en espejo. Los jugadores, que habían pedido exactamente lo contrario, no compartieron esa decisión. Por este momento, parte del plantel empezó a levantarse y algunos futbolistas se fueron a pesar del pedido de José María Giménez para que se queden.

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Este no es el primer conflicto que afronta el Loco bajo el mando de Uruguay. En octubre de 2024, después de ser tercero en la Copa América de ese año, Luis Suárez disparó contra el conductor de 70 años: “Hubo situaciones que me dolieron y no las dije por el bien de la convivencia. Tengo un libro para contar, hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la Selección”. “Ha separado a todo el grupo. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle que, por lo menos, nos dijera buen día, ni saludaba“, apuntó.

Unos días después, Bielsa se refirió a este asunto: “Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada”.

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A Marcelo Bielsa también le había ocurrido una eliminación en primera ronda con Argentina en 2002 (Crédito: Reuters/Raquel Cunha)

MÁS FRASES DE MARCELO BIELSA

Asumió su culpabilidad en la eliminación en primera ronda: “Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación, y es natural que así sea. Por eso las preguntas no persiguen respuestas, sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que genera el trabajo que yo hice. Y está bien que así sea. Pero si tengo que analizar, incluyo errores porque son propios del fútbol, pero dentro de un comportamiento que no logramos un porcentaje aceptable entre las situaciones de gol y los goles que conseguimos, y también la relación con los goles recibidos y la influencia de los rivales para conseguirlos tampoco fue buena. Eran goles evitables. Así se dieron las cosas, pero eso es parte del juego. El análisis los comprende. Aún con esa circunstancia, deberíamos haber obtenido siete puntos. Contesto eso porque me lo preguntan, pero debería decir que toda la decepción de ustedes como periodistas e hinchas del fútbol uruguayo, legítimamente quieren volcarla sobre el responsable que soy yo, y tengo que aceptarlo porque corresponde”.

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La ineficacia de Uruguay en la Copa del Mundo: “Si en el primer partido, tenemos 15 opciones de gol para conseguir una; si en el segundo partido, los goles recibidos tienen un porcentaje de influencia en quién los convirtió no decisivo; si en este tercer partido, el trámite de lo que vimos permite imaginar que deberíamos haberlo empatado... Eso es lo que pasó, pero a quién le importa. A nadie”.

El rendimiento colectivo del equipo: “La actitud me parece que no merece ser reprobada. El aspecto físico menos aún. El desarrollo táctico del partido no fue decisivo. Lo que sí me pareció que fue un partido que, para mantenerlo parejo, nosotros teníamos que hacer un esfuerzo grande y, para recuperar la pelota, teníamos que hacerlo en el campo rival. Jugar ese tipo de partido contra una selección como España y lograr que el trámite del partido sea parejo... Deberíamos haberlo empatado. Ese es mi punto de vista, quizás ustedes tienen otro”.

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El camino de Uruguay en la Copa del Mundo

ARABIA SAUDITA 1-1 URUGUAY

Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1

URUGUAY 2-2 CABO VERDE

ESPAÑA 1-0 URUGUAY

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0