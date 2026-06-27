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Tras confirmarse el cruce con Cabo Verde en 16avos, así es el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

La Selección afrontará el cruce de playoffs el próximo viernes 3 de julio desde las 19 horas en Miami. La Albiceleste recién podría enfrentar a potencias como Francia, Alemania, Países Bajos y España en un teórico último partido

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Argentina se clasificó a 16avos de final una fecha antes del final de la fase de grupos (Foto: Reuters/Jay Biggerstaff)
Argentina se clasificó a 16avos de final una fecha antes del final de la fase de grupos (Foto: Reuters/Jay Biggerstaff)

Todavía deben definirse los últimos últimos cupos disponibles en la tabla de playoffs del Mundial 2026, pero Argentina ya tiene rival confirmado para los 16avos de final: enfrentará a Uruguay, España, Arabia Saudita Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con el próximo partido definido, la Albiceleste puede empezar a hacer cuentas sobre los hipotéticos rivales que le podrían ir tocando en cada instancia según el lado del cuadro en el que quedó. Si bien este sábado se terminarán de repartir los últimos boletos disponibles, Argentina tiene algunas certezas: no se enfrentaría a España, Países Bajos, Francia o Alemania hasta una hipotética final. Brasil recién podría aparecer en su camino en semifinales.

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De base, en caso de lograr superar los 16avos de final, Argentina tendría en su camino de 8vos de final a Australia o el 2° del Grupo G (Egipto, Bélgica, Irán o Nueva Zelanda) el martes 7 de julio a las 13 horas en Atlanta.

Si dejara atrás ese escalón, el teórico cruce de 4tos de final podría ubicar a Suiza, el 1° del Grupo K (Portugal o Colombia) o alguno de los mejores terceros. Esa llave está pautada para el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City.

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La planificación permite observar analizar que un semifinalista por esta parte del cuadro surgirá a partir de los duelos de 16avos de final de Brasil-Japón y Noruega-Costa de Marfil, sumando las llaves de México y el 1° del Grupo L (Inglaterra, Ghana o Croacia) contra dos de los mejores terceros. Este encuentro está pautado para el miércoles 15 de julio a las 16 horas en Atlanta.

Finalmente, el otro sector del cuadro que entregará un finalista tiene confirmados a Alemania, Francia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, España, Estados Unidos y Bosnia. Este sábado se sumarán allí tres de los mejores terceros, los segundos del Grupo K y L, el ganador del Grupo G y Argelia o Austria.

La final del Mundial 2026 se celebrará el domingo 19 de julio a las 16 horas en el New York/New Jersey Stadium. Previamente, el sábado 18, se jugará el partido por el tercer puesto en el Miami Stadium desde las 18.00 horas.

Independientemente de este panorama, Argentina jugará este sábado 27 de junio la última jornada del Grupo J. La Selección chocará en el Dallas Stadium contra la ya eliminada selección de Jordania a partir de las 23, en un duelo que lo tendrá con una formación alternativa ya que tiene asegurado el boleto a los playoffs y el liderazgo de la zona tras imponerse sobre Argelia y Austria.

LA HIPOTÉTICA AGENDA DE ARGENTINA HASTA LA FINAL

• 16avos de final - Viernes 3 de julio a las 19 horas (Miami)

vs. Cabo Verde

• 8vos de final - martes 7 de julio a las 13 horas (Atlanta)

vs. Australia/2° Grupo G

• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City)

vs. Suiza/1° Grupo K/Mejor 3°

• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta)

vs. Brasil-Japón/Noruega-Costa de Marfil/México/1° Grupo L/Mejor 3°

• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey)

vs. España/Alemania-Paraguay/Francia-Suecia/Sudáfrica-Canadá/Países Bajos-Marruecos/Estados Unidos-Bosnia/1° Grupo I/2° Grupo K/2° Grupo L/2° Grupo J/1° Grupo G/ Mejor 3°

EL CUADRO DE PLAYOFFS DEL MUNDIAL 2026

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL

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