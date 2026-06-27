Teleshow

Ernestina Pais: la dolorosa despedida de sus colegas y amigos

Una carta de cumpleaños que se convirtió en adiós, una foto de teatro como mensaje póstumo y decenas de posteos que coincidieron en una misma palabra: tristeza. Así fue la reacción del mundo del espectáculo ante la noticia de su muerte a los 54 años

Guardar
Google icon
Retrato de Ernestina Pais, una mujer de cabello rizado en blanco y negro sobre fondo oscuro. Viste blusa con lazo y lleva un anillo.
Ernestina Pais, 1972-2026

La trágica muerte de Ernestina Pais desató una ola de mensajes en las redes sociales de sus colegas y amigos del medio. Conductores, actores y figuras del espectáculo recurrieron a sus cuentas de Instagram para despedir a la periodista y conductora, que murió este viernes a los 54 años en un accidente ocurrido a las 19:25. La actriz y conductora iba a bordo de un Honda City cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

El adiós de Claribel Medina
El adiós de Claribel Medina

Una de las primeras en reaccionar fue la actriz Claribel Medina, que eligió una foto grupal en el que está con Ernestina, Marta González y Ana Acosta, con quienes compartió marquesina al protagonizar la exitosa comedia teatral “El show de los cuernos”. “Hermosa Ernest descansa en paz”, escribió, y agregó: “Que tristeza enorme, me duele terriblemente. Luz a tu familia, que tu alma se eleve en paz”. Acompañó la publicación con un lazo negro de luto.

PUBLICIDAD

La despedida de Graciela Borges
La despedida de Graciela Borges

La actriz Graciela Borges, que publicó una foto de Ernestina en blanco y negro y le dedicó cuatro palabras: “Tristeza infinita, querida Ernestina”.

La tristeza de Ángel de Brito
La tristeza de Ángel de Brito

La misma foto fue replicada en varios posteos de despedida, como el del conductor Ángel de Brito, que recibió la noticia en vivo mientras conducía LAM. Su mensaje fue breve y directo: “Que tristeza. Querida Ernestina QEPD”.

PUBLICIDAD

Benito Fernández eligió dedicarle "tanta luz" en su mensaje
Benito Fernández eligió dedicarle "tanta luz" en su mensaje

El diseñador Benito Fernández, que la describió como una amiga íntima, subió una foto de Ernestina sonriente, con un vestido floral y fondo dorado, y escribió: “Amigaaaa, siempre vas a estar a mi lado. Tristeza. TANTA LUZ”.

Flor de la V y su adiós
Flor de la V y su adiós

La conductora Flor de la V publicó una placa en blanco y negro con la inscripción “Ernestina Pais, 1972-2026” y un lazo blanco, y se limitó a escribir: “Descansa en paz”.

El mensaje póstumo de Floppy Tesouro
El mensaje póstumo de Floppy Tesouro

La misma imagen la utilizó Floppy Tesouro en su story, donde agregó: “QEPD”.

Nazarena Vélez escogió una de las imágenes que más se repitieron de Ernestina Pais para despedirse
Nazarena Vélez escogió una de las imágenes que más se repitieron de Ernestina Pais para despedirse

Nazarena Vélez recurrió a la misma foto de Ernestina para despedirla con tres frases: “Tristeza absoluta. Una gran mujer. Se te va a extrañar”.

Guillermo López posteó una imagen sonriente de Ernestina Pais y escribió "qué tristeza"
Guillermo López posteó una imagen sonriente de Ernestina Pais y escribió "qué tristeza"

El conductor Guillermo “Pelado” López, publicó una foto en blanco y negro de Ernestina sonriente, con las fechas “1972-2026” en el margen inferior. Su mensaje fue escueto y contundente: “Que tristeza... ❤️ ∞”.

Débora Plager recortó una carta que le escribió para su último cumpleaños
Débora Plager recortó una carta que le escribió para su último cumpleaños

La periodista Débora Plager publicó una selfie en la que ambas aparecen mejilla con mejilla, en una pose afectuosa, y junto a la imagen reprodujo una carta que le había escrito a Ernestina para su último cumpleaños. “Querida amiga, no lo puedo creer. Esta carta te escribí para tu último cumpleaños”, comenzó Plager, que repasó los años de amistad compartida: el trabajo, las salidas nocturnas, el teatro, las risas y el gimnasio juntas. “Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años. Eso solo lo logran las personas que se entregan al otro de la manera que lo hacés vos. Sin mezquindades, con la generosidad del alma desnuda”, escribió. Y cerró: “La amistad no está dada solo por la frecuentación, sino por la profundidad del amor compartido. Te quiero mucho Ernes.”

José María Muscari posteó una escena de El Divorcio del Año, el espectáculo donde estaba actuando Ernestina Pais
José María Muscari posteó una escena de El Divorcio del Año, el espectáculo donde estaba actuando Ernestina Pais

El director teatral José María Muscari, que estaba en el espectáculo Sex y quedó muy afectado cuando recibió la noticia, eligió una foto del escenario de la obra El divorcio del año, que dirigió, en la que Ernestina aparece bajo las luces del teatro con un traje lila. “Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad”, escribió, y añadió: “Así te despido, feliz y actuando”.

Paulo Vilouta recordó una imagen junto a Ernestina Pais cuando compartían Intratables
Paulo Vilouta recordó una imagen junto a Ernestina Pais cuando compartían Intratables

Por su parte, el conductor Paulo Vilouta publicó una foto de los dos en el estudio del programa Intratables, en la que ambos posan en actitud juguetona frente a las cámaras. “Que espantosa noticia. Una luchadora, una gran compañera, tu risa contagiosa, las charlas en los camarines de Intratables”, escribió Vilouta, que cerró con: “Increíble estar despidiéndote, loca linda. Que estés en paz, Ernest querida”.

La foto sonriente y juntas que posteó Malena Guinzburg, cuyo padre, Jorge, le dio la primera gran oportunidad a Ernestina en Mañanas Informales
La foto sonriente y juntas que posteó Malena Guinzburg, cuyo padre, Jorge, le dio la primera gran oportunidad a Ernestina en Mañanas Informales

La humorista Malena Guinzburg, cuyo padre, Jorge, le dio la primera gran oportunidad a Ernestina al incluirla en el panel de Mañanas Informales, publicó una foto en la que ambas aparecen juntas en una actitud distendida y risueña. “Estoy en shock y muy muy triste. Te quiero Ernest”, escribió.

Jimena Monteverde eligió la última foto juntas para despedirse
Jimena Monteverde eligió la última foto juntas para despedirse

La cocinera Jimena Monteverde eligió lo que describió como la última foto que se tomaron juntas, en la que ambas posan sonrientes en lo que parece ser un set de televisión o teatro, con Ernestina vestida de blanco. “Nuestra última foto, te vi feliz, te vi muy bien, hablamos de todo. Te reíste con tu risa característica, dijimos barbaridades como siempre. Qué triste estamos todos, se te va a extrañar”, señaló.

El abrazo, sin palabras, que eligió Jay Mammon para decirle adiós a Ernestina Pais
El abrazo, sin palabras, que eligió Jay Mammon para decirle adiós a Ernestina Pais

El conductor Jey Mammon publicó una foto en blanco y negro en la que ambos se abrazan en lo que parece ser una cena al aire libre, bajo luces colgantes y rodeados de vegetación. No incluyó texto en la publicación, que acumuló más de 3.400 “me gusta”.

Otro abrazo, que publicó la periodista Cata D'Elía
Otro abrazo, que publicó la periodista Cata D'Elía

La periodista Cata de Elía subió una foto tomada en un estudio de televisión, en la que ambas se abrazan frente a cámara con expresiones afectuosas. “Gracias @ernepais por ser tan buena compañera y amiga. En las buenas para un panchito, en las malas para una salida al teatro. Te voy a extrañar mucho. Qué tristeza”, escribió.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Ernestina PaisMuerte de Ernestina Pais

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La dolorosa lucha de Ernestina Pais con las adicciones: “Yo bebía llorando, pero del piso se sale”

En la última entrevista que dio, que fue en Bondi Live, la actriz y periodista habló con crudeza acerca del momento más duro que le tocó atravesar

La dolorosa lucha de Ernestina Pais con las adicciones: “Yo bebía llorando, pero del piso se sale”

El último posteo de Ernestina Pais antes de su muerte, el detalle que conmueve a sus seguidores: “Gracias vida”

La conductora había compartido en redes un contenido sobre gratitud y amor propio horas antes del siniestro ferroviario

El último posteo de Ernestina Pais antes de su muerte, el detalle que conmueve a sus seguidores: “Gracias vida”

Ernestina Pais: el día que le contó a Infobae por qué nunca eligió amores del espectáculo

En febrero, la conductora había charlado en Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae. Allí relató cómo la compañía de un ser querido puede cambiar el rumbo de una vida y destacó el rol de la prevención entre quienes atraviesan dificultades emocionales

Ernestina Pais: el día que le contó a Infobae por qué nunca eligió amores del espectáculo

Guillermo Coppola: “Nunca tuve amigas mujeres, siempre terminé involucrado”

El histórico representante habló sin filtros en Infobae al Regreso sobre su vida sentimental, su vínculo con Diego Maradona, los problemas de salud que atraviesa y la nueva temporada de la serie inspirada en su historia

Guillermo Coppola: “Nunca tuve amigas mujeres, siempre terminé involucrado”

La dura historia de Ernestina Pais: de la desaparición de su padre a la muerte de sus socios

A lo largo de su vida, la periodista sufrió traumas por la pérdida de su padre, la muerte de dos socios cercanos y una cruda experiencia con el alcoholismo

La dura historia de Ernestina Pais: de la desaparición de su padre a la muerte de sus socios

DEPORTES

Tras confirmarse el cruce con Cabo Verde en 16avos, así es el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

Tras confirmarse el cruce con Cabo Verde en 16avos, así es el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

Otro golpe para Marcelo Bielsa: Uruguay perdió 1-0 ante España por un error de Muslera y quedó afuera del Mundial 2026 en fase de grupos

Se confirmó el rival de Argentina en 16avos del Mundial: día, horario, estadio y todo lo que hay que saber del cruce contra Cabo Verde

Insólito: Muslera cometió otro blooper en el gol de España y Marcelo Bielsa lo reemplazó en el entretiempo

El emotivo encuentro entre Scaloni y Macaya Márquez en la conferencia de prensa: “Es un placer que me haga la pregunta”

TELESHOW

La dolorosa lucha de Ernestina Pais con las adicciones: “Yo bebía llorando, pero del piso se sale”

La dolorosa lucha de Ernestina Pais con las adicciones: “Yo bebía llorando, pero del piso se sale”

El último posteo de Ernestina Pais antes de su muerte, el detalle que conmueve a sus seguidores: “Gracias vida”

Ernestina Pais: el día que le contó a Infobae por qué nunca eligió amores del espectáculo

Guillermo Coppola: “Nunca tuve amigas mujeres, siempre terminé involucrado”

La dura historia de Ernestina Pais: de la desaparición de su padre a la muerte de sus socios

INFOBAE AMÉRICA

La justicia salvadoreña condena a 173 pandilleros de la MS-13 y la 18 con penas de hasta 45 años de prisión

La justicia salvadoreña condena a 173 pandilleros de la MS-13 y la 18 con penas de hasta 45 años de prisión

Ministerios de Ambiente y de Agricultura de Costa Rica intensifican charlas sobre el Fenómeno de El Niño en zonas vulnerables

En Fotos: Rescatistas salvadoreños en Venezuela ya trabajan en labores de auxilio tras potentes terremotos

Muere dominicana en los terremotos de Venezuela, según autoridades

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas