Ernestina Pais: la dolorosa despedida de sus colegas y amigos

Ernestina Pais, 1972-2026

La trágica muerte de Ernestina Pais desató una ola de mensajes en las redes sociales de sus colegas y amigos del medio. Conductores, actores y figuras del espectáculo recurrieron a sus cuentas de Instagram para despedir a la periodista y conductora, que murió este viernes a los 54 años en un accidente ocurrido a las 19:25. La actriz y conductora iba a bordo de un Honda City cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

El adiós de Claribel Medina

Una de las primeras en reaccionar fue la actriz Claribel Medina, que eligió una foto grupal en el que está con Ernestina, Marta González y Ana Acosta, con quienes compartió marquesina al protagonizar la exitosa comedia teatral “El show de los cuernos”. “Hermosa Ernest descansa en paz”, escribió, y agregó: “Que tristeza enorme, me duele terriblemente. Luz a tu familia, que tu alma se eleve en paz”. Acompañó la publicación con un lazo negro de luto.

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La despedida de Graciela Borges

La actriz Graciela Borges, que publicó una foto de Ernestina en blanco y negro y le dedicó cuatro palabras: “Tristeza infinita, querida Ernestina”.

La tristeza de Ángel de Brito

La misma foto fue replicada en varios posteos de despedida, como el del conductor Ángel de Brito, que recibió la noticia en vivo mientras conducía LAM. Su mensaje fue breve y directo: “Que tristeza. Querida Ernestina QEPD”.

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Benito Fernández eligió dedicarle "tanta luz" en su mensaje

El diseñador Benito Fernández, que la describió como una amiga íntima, subió una foto de Ernestina sonriente, con un vestido floral y fondo dorado, y escribió: “Amigaaaa, siempre vas a estar a mi lado. Tristeza. TANTA LUZ”.

Flor de la V y su adiós

La conductora Flor de la V publicó una placa en blanco y negro con la inscripción “Ernestina Pais, 1972-2026” y un lazo blanco, y se limitó a escribir: “Descansa en paz”.

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El mensaje póstumo de Floppy Tesouro

La misma imagen la utilizó Floppy Tesouro en su story, donde agregó: “QEPD”.

Nazarena Vélez escogió una de las imágenes que más se repitieron de Ernestina Pais para despedirse

Nazarena Vélez recurrió a la misma foto de Ernestina para despedirla con tres frases: “Tristeza absoluta. Una gran mujer. Se te va a extrañar”.

Guillermo López posteó una imagen sonriente de Ernestina Pais y escribió "qué tristeza"

El conductor Guillermo “Pelado” López, publicó una foto en blanco y negro de Ernestina sonriente, con las fechas “1972-2026” en el margen inferior. Su mensaje fue escueto y contundente: “Que tristeza... ❤️ ∞”.

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Débora Plager recortó una carta que le escribió para su último cumpleaños

La periodista Débora Plager publicó una selfie en la que ambas aparecen mejilla con mejilla, en una pose afectuosa, y junto a la imagen reprodujo una carta que le había escrito a Ernestina para su último cumpleaños. “Querida amiga, no lo puedo creer. Esta carta te escribí para tu último cumpleaños”, comenzó Plager, que repasó los años de amistad compartida: el trabajo, las salidas nocturnas, el teatro, las risas y el gimnasio juntas. “Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años. Eso solo lo logran las personas que se entregan al otro de la manera que lo hacés vos. Sin mezquindades, con la generosidad del alma desnuda”, escribió. Y cerró: “La amistad no está dada solo por la frecuentación, sino por la profundidad del amor compartido. Te quiero mucho Ernes.”

José María Muscari posteó una escena de El Divorcio del Año, el espectáculo donde estaba actuando Ernestina Pais

El director teatral José María Muscari, que estaba en el espectáculo Sex y quedó muy afectado cuando recibió la noticia, eligió una foto del escenario de la obra El divorcio del año, que dirigió, en la que Ernestina aparece bajo las luces del teatro con un traje lila. “Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad”, escribió, y añadió: “Así te despido, feliz y actuando”.

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Paulo Vilouta recordó una imagen junto a Ernestina Pais cuando compartían Intratables

Por su parte, el conductor Paulo Vilouta publicó una foto de los dos en el estudio del programa Intratables, en la que ambos posan en actitud juguetona frente a las cámaras. “Que espantosa noticia. Una luchadora, una gran compañera, tu risa contagiosa, las charlas en los camarines de Intratables”, escribió Vilouta, que cerró con: “Increíble estar despidiéndote, loca linda. Que estés en paz, Ernest querida”.

La foto sonriente y juntas que posteó Malena Guinzburg, cuyo padre, Jorge, le dio la primera gran oportunidad a Ernestina en Mañanas Informales

La humorista Malena Guinzburg, cuyo padre, Jorge, le dio la primera gran oportunidad a Ernestina al incluirla en el panel de Mañanas Informales, publicó una foto en la que ambas aparecen juntas en una actitud distendida y risueña. “Estoy en shock y muy muy triste. Te quiero Ernest”, escribió.

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Jimena Monteverde eligió la última foto juntas para despedirse

La cocinera Jimena Monteverde eligió lo que describió como la última foto que se tomaron juntas, en la que ambas posan sonrientes en lo que parece ser un set de televisión o teatro, con Ernestina vestida de blanco. “Nuestra última foto, te vi feliz, te vi muy bien, hablamos de todo. Te reíste con tu risa característica, dijimos barbaridades como siempre. Qué triste estamos todos, se te va a extrañar”, señaló.

El abrazo, sin palabras, que eligió Jay Mammon para decirle adiós a Ernestina Pais

El conductor Jey Mammon publicó una foto en blanco y negro en la que ambos se abrazan en lo que parece ser una cena al aire libre, bajo luces colgantes y rodeados de vegetación. No incluyó texto en la publicación, que acumuló más de 3.400 “me gusta”.

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Otro abrazo, que publicó la periodista Cata D'Elía

La periodista Cata de Elía subió una foto tomada en un estudio de televisión, en la que ambas se abrazan frente a cámara con expresiones afectuosas. “Gracias @ernepais por ser tan buena compañera y amiga. En las buenas para un panchito, en las malas para una salida al teatro. Te voy a extrañar mucho. Qué tristeza”, escribió.

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