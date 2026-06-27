De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

El Decenio de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable 2021-2030 impulsa entornos amigables con la edad, sistemas de salud integrados y cuidados de largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Foro Económico Mundial presentó un informe sobre la longevidad que propone seis principios para responder al envejecimiento de la población, con una premisa central: las sociedades deberán adaptar sus políticas, sus sistemas de salud, el empleo y los entornos cotidianos a una vida más larga, con personas que vivirán más años y querrán hacerlo con dignidad y autonomía.

Solo 30% de los países afirma contar con recursos suficientes para afrontar las adaptaciones necesarias, según expuso Yuka Sumi de la Organización Mundial de la Salud durante el lanzamiento, citado por Euractiv, medio especializado en información europea. La funcionaria sostuvo que el envejecimiento saludable exige inversión y que la atención debe acercarse a los lugares donde vive la gente, con más foco en la prevención y en las capacidades de las personas.

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El diagnóstico que atravesó la presentación fue económico. Desa Srsen del gabinete de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Suica, afirmó, según Euractiv, medio especializado en información europea, que el principal impacto del cambio demográfico será sobre la economía y que Europa no tiene alternativa más que adaptarse a una población que vivirá más tiempo en apenas 20 años.

Srsen advirtió que la brecha de oferta laboral es tan amplia que, incluso si se movilizara todo el capital humano disponible, no bastaría para compensar su reducción. Planteó la necesidad de esquemas de jubilación más flexibles y de adaptar los entornos a la vida de personas centenarias.

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La OMS advirtió que solo 30% de los países cuenta con recursos suficientes para afrontar las adaptaciones que exige el envejecimiento saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Europea pide pasar de la economía plateada a una economía de la longevidad

La funcionaria europea propuso dejar atrás la idea de la “economía plateada”, que mira a las personas mayores solo como consumidoras, para pasar a una economía de la longevidad que también incorpore lo que ese grupo puede aportar. Añadió que ese cambio requiere movilizar inversión social para favorecer una población más sana, capaz y dispuesta a mantenerse activa durante más tiempo.

En la misma línea, Colin Scicluna, también integrante del gabinete de Suica, dijo que la vicepresidenta impulsa una “garantía para mayores” en la próxima Comisión Europea. Esa iniciativa, según explicó, podría traducir en políticas concretas la necesidad de cambios y de un mejor trato igualitario hacia las personas mayores.

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Edadismo y falta de cuidados

Sumi subrayó que las personas mayores no forman un grupo homogéneo. Hay condiciones clínicas muy distintas, desde montañistas o empresarios con envejecimiento exitoso hasta personas con problemas de salud graves, y aunque el envejecimiento fisiológico es inevitable, existen formas de ralentizarlo y de retrasar la pérdida de capacidades.

La representante de la OMS recordó que toda persona tiene derecho a acceder a la salud sin importar su edad, ingresos o discapacidad. También señaló que el informe de avance del Decenio de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable hacia 2030 muestra progresos en varios países en dispositivos de apoyo, entornos amigables con la edad y lucha contra la discriminación por edad.

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El Foro Económico Mundial presentó un informe sobre longevidad con seis principios para adaptar políticas, salud, empleo y entornos al envejecimiento de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese decenio, de acuerdo con la OMS, abarca el período 2021–2030 y busca mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven. El organismo fue designado para liderar su implementación junto con otras agencias de las Naciones Unidas y actúa como secretaría de la iniciativa.

El programa se organiza en cuatro áreas de acción: cambiar la forma de pensar, sentir y actuar frente al envejecimiento; desarrollar entornos adaptados a la edad; crear sistemas y servicios de salud integrados y receptivos; y garantizar acceso a cuidados de largo plazo para quienes los necesiten.

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Maciej Kucharczyk, secretario general de AGE Platform Europe, llevó al debate el impacto del edadismo. Señaló que la discriminación por edad acorta la esperanza de vida, empeora el estado de salud y reduce la duración de la vida laboral.

Kucharczyk añadió que el Barómetro AGE 2023 detectó algunas buenas prácticas capaces de aumentar la sostenibilidad en el trabajo, pero sostuvo que todavía falta más para asegurar un envejecimiento saludable y digno para todos. En su campaña para las elecciones europeas, la organización reclama una estrategia de igualdad por edad que coordine las políticas de la Unión Europea para garantizar igualdad de derechos y de trato en todas las etapas de la vida.

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La alfabetización sobre longevidad y el valor económico del cuidado

Otro de los puntos planteados fue la necesidad de mejorar la alfabetización en longevidad. Surya Kolluri, del instituto TIAA de la asociación estadounidense de docentes retirados, afirmó que mucha gente conoce de manera general la esperanza de vida, pero no distingue entre la esperanza de vida al nacer, la expectativa en distintas edades y la esperanza de vida saludable.

Kolluri sostuvo que muchas personas no tienen una idea adecuada de su propia expectativa probable de vida. También indicó que existe una brecha del 30% entre mujeres y hombres en alfabetización financiera, aunque las mujeres superan a los hombres en alfabetización sobre longevidad.

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La comisaria europea de Servicios Financieros Mairead McGuinness puso el foco en el valor del cuidado. La funcionaria remarcó que el cuidado informal, realizado sin remuneración por muchas mujeres, está subestimado e infravalorado en las sociedades.

McGuinness lo resumió así: “No valoramos lo suficiente en términos financieros las cosas que aportan valor a nuestras sociedades”.