La presidenta de Costa Rica visitó el penal Vilma Curling Rivera

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, visitó el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera para revisar las condiciones del penal y escuchar a mujeres privadas de libertad. (Captura de pantalla de video)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández visitó este viernes el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera para revisar las condiciones del penal, escuchar a mujeres privadas de libertad y plantear que la ampliación de programas de capacitación y de la iniciativa Cero Ocio forme parte de la estrategia de reinserción para evitar la reincidencia.

Durante el recorrido, la mandataria dijo que uno de los puntos que quiso observar fue “cómo está el tema del hacinamiento” y sostuvo que su gobierno ha tomado medidas “para tener orden y disciplina”. En ese intercambio, también remarcó que la salida del centro será “la prueba más dura” para no “volver a tropezar con la misma piedra”.

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La visita incluyó reuniones con personal penitenciario y un reconocimiento a los funcionarios del sistema por su día. En los talleres, Fernández conversó con internas que estudian, cosen o realizan manualidades como parte de los procesos de formación dentro del centro.

Fernández puso el foco en la reinserción y en la ampliación de talleres

La presidenta recorrió los espacios de capacitación y destacó la necesidad de ampliar iniciativas como Cero Ocio. En ese contexto, les dijo a las internas que el gobierno seguirá buscando opciones para capacitarlas con talleres y equipos, entre ellos máquinas de coser.

La estrategia de reinserción en Costa Rica incluyó la ampliación de programas de capacitación y de la iniciativa Cero Ocio para evitar la reincidencia. (Captura de pantalla)

Una de las mujeres le pidió que las tomaran en cuenta “para lo del plan ocio” y que la oportunidad alcanzara a todas. Fernández respondió: “Vamos a seguir buscando opciones para capacitarlas, talleres, máquinas de coser”.

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En otra parte del recorrido, la mandataria se acercó a un grupo que cursa el bachillerato y les dejó un mensaje centrado en la vida fuera de prisión. “Adelante con ese bachillerato, que ustedes están hechas para triunfar y para vivir afuera, para no tropezar dos veces con la misma piedra”, afirmó.

Las internas relataron delitos, consumo problemático y expectativas de trabajo

En una de las conversaciones, una mujer identificada como oriunda de Golfito contó que terminó en prisión por vender droga y explicó que se involucró “por desespero y por consumo”. Fernández le respondió que ahora, “por dicha”, está limpia.

Otra interna relató que tuvo a su hija dentro del centro y describió esa experiencia como parte de una cadena de “problemas” y “humillaciones” que, según dijo, no valieron la pena “solamente por una plata fácil”. Una tercera expresó que muchas de las mujeres están arrepentidas “por el daño causado a la sociedad” y esperan una oportunidad para reinsertarse.

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Las peticiones que surgieron durante el diálogo giraron sobre todo alrededor del estudio y el trabajo. “Queremos trabajar, poder superarnos, hacer las cosas diferentes. Cometimos sí un error, pero queremos enmendar eso”, dijo una de ellas, que además manifestó su interés en estudiar y conseguir empleo.

Fernández recorrió los talleres del penal y ratificó que el gobierno buscará opciones de formación con talleres, equipos y máquinas de coser para las internas. (Captura de pantalla)

Fernández también preguntó por los aprendizajes adquiridos dentro del penal. Una mujer que participa en el área de Textil le dijo que aprendió a coser allí mismo y que lleva dos años y medio trabajando en ese espacio.

Hacia el final del encuentro, la presidenta explicó que decidió acudir al centro para saludar a las internas, conocerlas y revisar las condiciones del lugar. “Yo sé que todas cometieron delitos que causaron daño, causaron dolor, tienen que pagarlo. Pero también créanme que yo le pido mucho a Dios que les dé la fuerza, la valentía para levantarse”, señaló.

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La mandataria cerró con un compromiso de apoyo estatal a los procesos de formación. “Pónganse mucho las pilas a estudiar, a participar en algún oficio y nosotros de este lado vamos a hacer lo que nos corresponde para que el país esté mejor, para que sus familias, sus hijos, muchas tienen hijos, estén mejor y tengamos un buen país para todos”.