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El sugerente audio del Turco García a su supuesta amante: “Tengo ganas de hacerte el amor”

La joven relató que el vínculo nació hace poco y que compartieron salidas puntuales, además de charlas por el trabajo social, en medio de la tensión por la exposición pública y el reality

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Melisa Anzoátegui se refirió a su vínculo con el exfutbolista

A pocos días de ingresar a la casa de Gran Hermano, el Turco García vive días tensión. Tras la emoción que le provocó reencontrarse con Mariela Prieto durante el “Congelados” del reality, el exfutbolista desmintió los rumores de una relación con Melisa Anzoátegui. Sin embargo, este viernes, la ex de “La Hiena” Barrios habló de su relación con el exdeportista y contó detalles de sus salidas.

Todo sucedió cuando la joven fue interceptada por un cronista de SQP (América), quien le preguntó: “¿Cómo te trata esto de que surja tu nombre en el medio del Turco García de que su mujer esté en Gran Hermano?”. Dejando ver su incomodidad, Melisa expresó: “Y un poco sorprendida porque se filtraron esas fotos que la teníamos tres personas nada más, él, una amiga y yo. Entonces, sorprendida porque no quiero que el Turco tenga problemas. Más que nada me comuniqué con él para contarle lo que había pasado, que se filtraron las fotos y él me mandó un audio, cuando lo voy a escuchar lo elimina y me bloqueó, así que no tengo más contacto con él”.

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Luego, el comunicador le preguntó por qué creía que el exfutbolista tomaba la decisión de bloquearla de su celular. Lejos de tener una respuesta concreta, Anzoátegui afirmó: “Y yo creo que para no seguir expuesto de alguna manera capaz, capaz que pensó que fui yo, no sé. Y yo lo conocí a él en mayo, así que las fotos fueron en el transcurso de este tiempo. Hace dos semanas que no lo veo a él”.

Al ver la desilusión de la joven, el periodista le consultó: “¿Por qué crees que él niega el vínculo?”. Fiel a su estilo, la entrevistada subrayó: “Él tiene mujer, está en Gran Hermano, entiendo que no quiere estar vinculado con nada que lo comprometa, lo entiendo. Pero cuando a mí me preguntaron, yo vi las fotos que salieron y no podía negarlo. ¿Cómo negás después de ver esas fotos?”.

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El Turco García desmintió los rumores de romance con Melisa Anzoategui

“Me decís que se conocieron en mayo. ¿Cómo fue este mes y medio el vínculo entre ustedes?”, preguntó el cronista, a lo que Melisa cerró diciendo: “Nos vimos un par de veces. Quiero aclarar porque estuvieron diciendo que ponían títulos tipo la pareja. No soy la pareja. Salimos a comer, pero más que eso, o sea... Sí, tuvimos mucho tema de conversación porque él está haciendo mucho trabajo social y yo también lo hago. Eso es como que llevó mucho tiempo de conversación”.

Sin embargo, el tema no terminó ahí, ya que minutos después Yanina Latorre hizo reproducir un audio que el Turco García le habría enviado a Melisa. “Dale bonita, yo también tengo ganas de estar, estoy solito acá. Quiero hacerte cucharita, abrazarte y despertarme y hacerte el amor”.

El Turco García habló de los rumores de romance con Melisa Anzoategui, la ex de la Hiena Barrios
El Turco García habló de los rumores de romance con Melisa Anzoategui, la ex de la Hiena Barrios

Horas antes, el Turco García había hablado de su paso por el reality y su reencuentro con Mariela Prieto. Según explicó en una charla con Intrusos (América), ver el baile de la participante junto a Emanuel Di Gioia le resultó doloroso, aunque se mostró honesto respecto a sus sentimientos. “Cuando vi el baile por primera vez me quería matar, bajé 11 kilos. Es la dieta Mariela Prieto”, comentó, combinando humor y sinceridad sobre el impacto personal de la situación.

A pesar de la polémica, García se distanció de cualquier actitud hostil o confrontativa. Subrayó el cariño y la gratitud que siente por Prieto, destacando el rol fundamental que ella tuvo en momentos clave de su vida. “Es una mujer que si no fuera por ella yo estaría muerto hace muchos años”, aseguró, recordando dificultades pasadas y el apoyo constante recibido de su pareja.

Para cerrar, el cronista le preguntó por los rumores de romance con Melisa Anzoategui, la ex de la Hiena Barrios. Sin embargo, el exdeportista afirmó: “¿Cuántos años tiene? Podría ser mi hija”.

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