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Con Bielsa, Mulsera y Valverde en el foco, los mejores memes tras la eliminación de Uruguay en fase de grupos del Mundial

El seleccionado celeste cayó 1-0 ante España por un grosero error de su arquero y no pudo pasar la primera ronda

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Segunda tanda de memes como Los memes de Uruguay españa
Los mejores memes de la derrota de Uruguay ante España

La selección de Uruguay perdió 1-0 con España en la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 y quedó eliminada de la competencia, sin poder ganar un partido. El equipo conducido por Marcelo Bielsa no pudo superar la instancia inicial tras quedar tercero en la zona, con dos unidades.

El partido, que se disputó en el estadio Jalisco, en México, se definió con un gol de Álex Baena a los 42 minutos del primer tiempo luego de que el remate del jugador del Atlético de Madrid se le escurriera al arquero Fernando Muslera, quien parecía tener todo controlado, pero el pique del balón le jugó una mala pasada. El futbolista de Estudiantes de La Plata fue reemplazado en el segundo tiempo y fue uno de los más castigados por los usuarios en las redes sociales con los clásicos memes.

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El técnico rosarino también fue el blanco de las bromas en internet y los hinchas recordaron que ya había quedado eliminado en primera ronda con Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002. “Va a suceder otra vez”, escribieron los internautas. Tampoco faltaron los memes con dinosaurios convirtiendo goles para Uruguay, recordando que sus únicos Mundiales ganados fueron en blanco y negro (1930 y 1950).

Tampoco se salvó Federico Valverde, una de las grandes figuras del seleccionado uruguayo, que fue reemplazado en el segundo tiempo por Federico Viñas. El mediocampista del Real Madrid tuvo un partido para el olvido y no rindió tal como se esperaba. En cuanto al partido, la Celeste estuvo a un gol de la clasificación como segundo del grupo por el empate 0-0 entre Cabo Verde y Arabia Saudita, pero careció de ideas para lastimar a Unai Simón y perdió los estribos con la expulsión de Agustín Canobbio por juego brusco grave.

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Uruguay comenzó el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita luego de ir perdiendo gracias a un gol de Maximiliano Araújo. En la segunda jornada, la Celeste dejó pasar una gran oportunidad e igualó 2-2 con Cabo Verde tras otro error de Muslera cuando estaba ganando el partido. En la última jornada, los de Bielsa perdieron ante el líder España y volvieron a quedarse afuera de la Copa del Mundo en primera fase por segunda edición consecutiva. El segundo puesto fue para el sorprendente seleccionado africano, que se enfrentará a la Argentina en 16avos de final.

Los mejores memes del partido Uruguay-España

Los memes de España vs Uruguay en el Mundial
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Los mejores memes de la eliminación de Uruguay en el Mundial

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