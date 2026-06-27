Jugador de paddle, dibujante y con trayectoria intachable: el curioso perfil del comisario imputado por el caso de Loan Peña

Walter Maciel

El comisario Maciel fue el primer rostro oficial de la búsqueda de Loan Peña. Estaba a cargo de la comisaría de 9 de Julio, la localidad ubicada a 176 km al sur de Corrientes capital, cerca de Goya, donde el menor desapareció sin dejar rastro el 13 de junio de 2024.

Fue una casualidad del destino que Maciel estuviera en ese lugar y en ese momento. Su llegada se había producido dos semanas antes del hecho. Debía cumplir una suplencia. Quienes lo conocen, recuerdan que asumió su responsabilidad interina con un logro bajo el brazo: había ganado en Brasil un campeonato de paddle, deporte que practicaba en forma casi profesional.

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En sus 25 años como oficial de la fuerza correntina y ocho con el rango de Comisario, había estado en varios destinos. Monte Caseros y Curuzú Cuatiá fueron dos de ellos. En su entorno personal y profesional lo tienen en alta estima. Hablan de que su foja de servicio es impecable.

Al momento de la desaparición de Loan tenía 43 años. Ahora pisa los 45. Ser policía había sido su sueño. Siempre había andado entre los primeros promedios de los cursos que realizaba. Su perfil laboral era muy bueno. Sus superiores y subordinados lo rememoran como un policía exigente.

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Nació en San Luis del Palmar, una ciudad de alrededor de 20 mil habitantes al este de la capital provincial. La mayor parte de su vida la pasó en Sauce, localidad situada en el extremo sur correntino, equidistante entre Esquina y Curuzú Cuatiá. Allí residía con su esposa e hijos.

El allanamiento a la casa del comisario Maciel

La Justicia puso un ojo sobre él por la forma en que condujo la búsqueda de Loan en las primeras, y trascendentales, horas posteriores a la desaparición. Ocho días después del hecho, lo relevaron del cargo y pasó de investigador a investigado.

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El giro causó mucha sorpresa en la fuerza policial. Sin embargo, sus camaradas también sospechaban sobre cómo era posible que, con el importante despliegue de recursos humanos y materiales, el chico no hubiera aparecido.

Un comisario tras las rejas

Maciel es el eslabón institucional que la Fiscalía señala como facilitador del plan criminal. Si bien en un primer momento se lo acusó de encubridor el cargo se agravó luego a partícipe necesario en la desaparición.

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Hay tres hechos sustanciales que pesan sobre el comisario. El primero es el retardo en comenzar la búsqueda y la falsificación de documentación para tapar esa situación. El segundo, la suspensión del rastrillaje por una falsa alarma de que Loan había sido encontrado que motivó el repliegue de las fuerzas que lo rastreaban en el campo. El tercero, la manipulación del botín de Loan que, quedó demostrado, fue plantado en el sitio del hallazgo.

Todo ocurrió en las 48 horas iniciales.

Demora deliberada en el inicio de la búsqueda

13 de junio de 2024. El último registro de Loan tras el almuerzo es una foto tomada a las 13.52. Iba con un grupo de menores y mayores a un naranjal cercano a la casa de su abuela Catalina.

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Pese a que el primer aviso de la desaparición se recibió a las 15:37 a través de un llamado de María Victoria Caillava al policía Duarte, Maciel, según la Fiscalía, ordenó modificar el libro de guardia, haciendo constar que la salida del móvil fue a las 16:15. En realidad fue casi una hora después.

El agente Orlando Cáceres declaró que Maciel le exigió: “Vos hacés lo que te digo”. El comisario no autorizó el desplazamiento inmediato al Paraje Algarrobal, demorando la llegada de los efectivos hasta pasadas las 17:00, momento en que ya se habían perdido horas cruciales para la localización del menor.

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Suspensión del rastrillaje por falsa alarma

14 de junio. Cerca de las 2 de la mañana. En la madrugada del día siguiente, Maciel ordenó el repliegue general de todos los móviles hacia la casa de Catalina Peña, tras circular una versión no verificada de que Loan había aparecido.

Esta decisión dejó la zona de búsqueda desatendida durante un lapso crítico, apenas doce horas después de la desaparición. La acción, según la teoría del caso de la acusación, facilitó el ocultamiento del menor o la alteración de la escena.

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Manipulación del hallazgo del botín

Ese mismo día, entre las 15:42 y las 18:36 hs. La Fiscalía acusó a Maciel de no haber preservado la zona donde se encontró la zapatilla izquierda de Loan. Además, permitió que fuera manipulada por múltiples personas y fotografiada en distintos escenarios.

El calzado fue enterrado, desenterrado y vuelto a colocar durante casi tres horas antes de ser recolectado como evidencia a las 18:36. El comisario, lejos de asegurar la cadena de custodia, participó activamente en la escena y luego se atribuyó públicamente el hallazgo, diciendo a vecinos: “Acá delante de ustedes tienen al que se encargó de encontrar la zapatilla”.

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En este episodio, tanto Maciel como Laudelina Peña, la tía de Loan más complicada por la desaparición, se arrogaron el mérito de haber encontrado el calzado que, se supo después, fue plantado en el lugar. El sitio del hallazgo está a 1,5 km del naranjal a campo traviesa, una distancia muy difícil de recorrer para un menor de 5 años por la noche y en vísperas del invierno.

Otros elementos que la Fiscalía sumó en contra de Maciel son citaciones falsas y secuestros de teléfonos sin orden judicial. Además, la autorización para que el matrimonio de Victoria Pérez y Carlos Caillava, los únicos que no eran familiares de Loan que estaban en el almuerzo, abandonaran la provincia. En el vehículo de ellos se encontraron rastros de olor de menor.