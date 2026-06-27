República Dominicana

Autoridades repatrían a 11 dominicanos tras terremotos en Venezuela

Más de una decena de peloteros dominicanos que estaban en Venezuela durante el desastre regresaron a la isla en un avión de la Fuerza Aérea

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República Dominicana repatrió a 11 ciudadanos desde Venezuela tras terremotos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
República Dominicana repatrió a 11 ciudadanos desde Venezuela tras terremotos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El Gobierno de la República Dominicana ejecutó, este viernes, la repatriación de once ciudadanos dominicanos desde Venezuela, como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026. Esta iniciativa responde a la emergencia causada por los recientes terremotos en territorio venezolano,

Autoridades dominicanas, a través del Ministerio de Defensa (MIDE) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), organizaron el traslado de una delegación de once peloteros que se encontraban en Venezuela al momento del desastre. El vuelo de retorno despegó desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, y arribó en la noche del 26 de junio a suelo dominicano.

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La operación incluyó el despliegue de una aeronave oficial, la misma que poco antes había completado el traslado de un segundo contingente de especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), pertenecientes al Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed). Este grupo llevó consigo equipos técnicos, herramientas y materiales para reforzar las labores de rescate y apoyo logístico en Venezuela.

Las autoridades organizaron el retorno de once peloteros desde Venezuela en un vuelo que despegó del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía. (Cortesía: Ministerio de Defensa de la República Dominicana)
Las autoridades organizaron el retorno de once peloteros desde Venezuela en un vuelo que despegó del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía. (Cortesía: Ministerio de Defensa de la República Dominicana)

El proceso de repatriación se desarrolló en estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol y las autoridades venezolanas, con el objetivo de garantizar un retorno seguro y ordenado de los ciudadanos. La operación refleja una política estatal orientada a la protección de los dominicanos en el exterior, especialmente en situaciones de emergencia.

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Más dominicanos retornan al país gracias a la asistencia oficial en las próximas horas

Abinader, a través de sus redes sociales, expresó: “Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y con todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Hemos iniciado el operativo de traslado de los dominicanos que han requerido regresar desde Venezuela. Los primeros 11 peloteros ya se encuentran en suelo dominicano”.

El mandatario también anunció la llegada de otros 15 connacionales este sábado 27, destacando el carácter permanente del operativo de asistencia.

El líder del Ejecutivo puntualizó que la instrucción presidencial se orienta a brindar protección y apoyo a todos los dominicanos que enfrenten situaciones de vulnerabilidad en el extranjero. “Recordamos a los dominicanos que deseen acogerse a este operativo de retorno que pueden comunicarse a través de los canales habilitados por el Ministerio. Nuestro compromiso es acompañar y asistir a cada ciudadano que requiera apoyo en este momento”, publicó Abinader en X, reforzando el llamado oficial para quienes aún permanecen en territorio venezolano.

Luis Abinader anunció que otros 15 dominicanos llegarán en las próximas horas y pidió contactarse con los canales habilitados por el MIREX. (Cortesía: Luis Abinader)
Luis Abinader anunció que otros 15 dominicanos llegarán en las próximas horas y pidió contactarse con los canales habilitados por el MIREX. (Cortesía: Luis Abinader)

Como parte de la operación, una comisión de la Dirección de Protección a Nacionales del MIREX partirá este 27 de junio hacia Venezuela, con la tarea de ofrecer asistencia y seguimiento directo a los dominicanos residentes en ese país. Este despliegue responde a la estrategia de mantener una gestión humanitaria activa y una coordinación permanente con las autoridades venezolanas, según detalló la Presidencia de la República Dominicana.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 representa la acción institucional del Estado dominicano para apoyar las tareas de búsqueda, rescate y atención de emergencias en Venezuela, reflejando el compromiso sostenido de la República Dominicana con la cooperación internacional, la solidaridad y la ayuda humanitaria ante catástrofes naturales.

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