Gabriel Corrado sorprendió a Mario Pergolini al contarle su secreto para estar en forma: “Me aburre mucho el gimnasio”

Gabriel Corrado contó su secreto para mantenerse en buena forma

Desde sus trabajos en cine y televisión, Gabriel Corrado se transformó en uno de los galanes del mundo del espectáculo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el artista supo reinventarse al punto de convertirse en productor internacional. Así las cosas, este viernes, el actor sorprendió a Mario Pergolini al contarle su rutina para mantenerse en forma durante su paso por Otro Día Perdido (eltrece).

Todo comenzó cuando Pergolini le comentó su excelente estado y le consultó cómo lograba ese aspecto. Corrado relató: “Me levanto a las 7:30 u 8, desayuno dos vasos de agua tibia y salgo a trotar o caminar porque me aburre mucho el gimnasio. Después vuelvo, me baño y desayuno”.

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Sobre su alimentación, señaló: “Desayuno dos huevos, media palta, un pepinillo y me tomo una cucharada de aceite de oliva, a veces con pimienta y cúrcuma. Dejé el gluten porque no me hace bien. No almuerzo. Después, tipo 17:30, tomo un té verde con algún fruto seco y, a las ocho, ceno un poco de carne o pescado”.

El actor aclaró que si sale con amigos o quiere variar, incorpora otros alimentos. “Esa rutina fue la que me ayudó a bajar de peso”, afirmó. Además, suma otra actividad física: “Hago 16 dominadas. Lo recomiendo porque levantás el peso de tu cuerpo. Son buenas”.

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Gabriel Corrado sorprendió a Mario Pergolini durante su charla

Gabriel Corrado es actor, presentador, productor y escritor argentino. Formó parte de numerosos proyectos televisivos y cinematográficos en Argentina y el exterior. Entre sus trabajos más destacados en televisión figuran roles principales en telenovelas como “Princesa”, “Chiquititas”, “Perla negra”, “Luna salvaje” y “Máximo corazón”.

En 1999 y 2001 condujo la Gala de la Hispanidad en Sevilla, España, que alcanzó a más de 400 millones de espectadores de habla hispana. En 2005 fundó su productora, dedicada a crear formatos de ficción para el mercado internacional.

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También desarrolló una carrera en la literatura. En 2013 presentó su primer libro, “El Secreto Aladina”, en la feria internacional del libro de Bologna, y posteriormente publicó “El fuego es la respuesta” y “El Último Deseo”.

A lo largo de su trayectoria, Corrado mostró versatilidad en telenovelas y cine, dejando su huella en el entretenimiento argentino. Este miércoles comenzará “Estamos en una”, el nuevo programa de la TV Pública que conducirá, con entrevistas y debates sobre temas de actualidad.

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(Candela Teicheira)

Desde los inicios de su carrera, Gabriel Corrado logró emocionar al público con sus actuaciones, interpretaciones y producciones. Años atrás, el artista recordó una poco conocida anécdota con Diego Maradona durante su juventud. En charla con Sebastián Wainraich en La Noche Perfecta (El Trece), el artista abrió el baúl de los recuerdos. “¿Hiciste la colimba?”, fue la pregunta de Sebastián que acarreó toda una explicación para las personas que no vivieron esta etapa del país. “Existía el servicio militar obligatorio, te sorteaba con tu número de documento”, explicó el conductor para darle el pie a Corrado para contar su historia.

“Estaba en quinto año del secundario, en el colegio Nuestra Señora de Luján, un colegio de curas italianos, en esa época de varones, ahora es mixto”, comenzó diciendo el actor de Perla Negra. “Los últimos tres números del DNI correspondían a tres números del sorteo, todas las mañanas en Radio Nacional. Lo escuchábamos en el cole, estábamos prendidos todos ahí”, contó acerca de cómo se enteró que había quedado seleccionado. “Es durísimo, durísimo, durísimo, ya había ingresado a la Facultad de Medicina, me tuve que comer un garrón”, añadió dando detalles de cómo atravesó ese momento.

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Con la intención de agregar un poco de humor a la situación, el conductor aseguró tener un dato importantísimo y lanzó una pregunta inesperada para todos los presentes: “¿Es verdad que hiciste la Colimba con Diego Armando Maradona?”, esta pregunta generó el grito de sorpresa de Leticia Siciliani y el aplauso de Sanzo. “Claro, Diego era de octubre del 60, pero estaba jugando el campeonato juvenil y fue una sola vez”, aclaró rápidamente, confesando que el futbolista hizo acto de presencia en La Tablada solo el primer día.