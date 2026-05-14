Salud cerebral: el “gimnasio mental” que funciona sin importar los años que tengas

El estudio de la Universidad de Texas en Dallas demuestra que la salud cerebral puede fortalecerse en todas las etapas de la vida mediante ejercicios cognitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de la Universidad de Texas en Dallas comprobó que la salud cerebral puede fortalecerse en cualquier etapa de la vida, siempre que exista una participación constante en entrenamientos cognitivos. La investigación, que se extendió por tres años y abarcó a 3.966 adultos de entre 19 y 94 años, evidenció que el compromiso sostenido con ejercicios y herramientas especializadas produce mejoras mensurables en los indicadores mentales.

La Universidad de Texas en Dallas verificó que la regularidad en los programas de entrenamiento cognitivo permite mejorar la salud cerebral en personas adultas de todas las edades. El equipo liderado por la doctora Lori G. Cook determinó que el nivel de implicación personal es el factor clave para lograr avances en indicadores cognitivos, emocionales y sociales, independientemente de la edad, el género o el nivel educativo.

PUBLICIDAD

El seguimiento incluyó evaluaciones cada seis meses mediante el Índice de Salud Cerebral, un instrumento que mide habilidades de pensamiento (“Claridad”), conexión social y propósito de vida (“Conexión”), y equilibrio emocional (estrés, estado de ánimo, ansiedad). Los resultados muestran que el progreso individual de cada participante está directamente vinculado a la frecuencia y constancia en la realización de los ejercicios cognitivos.

Cómo se midió el progreso cerebral y qué intervenciones se aplicaron

Entre las intervenciones principales del programa figuraron módulos digitales diarios de entre cinco y diez minutos, enfocados en estrategias cognitivas generales y en la gestión del estrés. Los participantes también pudieron acceder a sesiones individuales de coaching cada trimestre y a encuentros grupales mensuales. El programa, completamente en línea y dirigido principalmente a una población estadounidense, incluyó además el seguimiento de hábitos cotidianos a través de una plataforma digital.

PUBLICIDAD

Los avances más significativos en el progreso cerebral se observaron en quienes mostraron mayor constancia y regularidad en el uso de la plataforma digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia de uso y el compromiso con la plataforma resultaron determinantes en los avances observados, superando la influencia de factores como la edad, el género o el nivel académico.

Tanto los adultos jóvenes como las personas mayores de 90 años experimentaron mejoras, con progresos especialmente marcados entre quienes partían de puntajes iniciales más bajos. Según la Universidad de Texas en Dallas, “las personas que comenzaron con las puntuaciones más bajas en salud cerebral mostraron las mayores mejoras”.

PUBLICIDAD

El análisis realizado por el Centro para la Salud Cerebral de la Universidad de Texas en Dallas identificó que la variable más relevante para el progreso cognitivo es la constancia en el uso de la plataforma. Los participantes con mayor regularidad registraron avances significativos en habilidades mentales, bienestar emocional y relaciones sociales.

Además, quienes aumentaron su implicación tras un inicio lento evidenciaron un progreso mayor al cabo de 12 meses, con un incremento del 63 % en la participación entre el primer y segundo semestre.

PUBLICIDAD

El estudio comprobó que la salud cerebral puede mejorar a cualquier edad si existe suficiente esfuerzo y compromiso con intervenciones adecuadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia fue consistente en todos los grupos de edad y género, y los resultados no dependieron del potencial cognitivo previo ni del nivel de estudios alcanzado. El informe destaca: “La salud cerebral puede mejorar a cualquier edad, siempre y cuando uno se esfuerce”.

Limitaciones de la investigación y nuevas perspectivas sobre el envejecimiento cerebral

El equipo dirigido por la doctora Cook reconoció limitaciones en la metodología, especialmente la ausencia de un grupo de control, lo que impide atribuir los resultados exclusivamente al programa aplicado. Las tasas de abandono durante el seguimiento no superaron el 20 %, aunque sumando a quienes solo completaron la primera ronda podrían alcanzar el 43 %, cifra alineada con otros estudios virtuales.

PUBLICIDAD

El muestreo presentó sesgos: la mayoría de los participantes eran personas con estudios universitarios, dominio del inglés y acceso frecuente a internet. Además, se excluyó a quienes padecían enfermedades neurodegenerativas o lesiones cerebrales graves. Pese a estas limitaciones, la Universidad de Texas en Dallas considera que los hallazgos desafían la visión tradicional sobre el deterioro cerebral relacionado con la edad.

La investigación de la Universidad de Texas en Dallas desafió la idea de declive mental inevitable, mostrando que el cerebro puede adaptarse y fortalecerse con herramientas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas se asumió que el declive mental era una consecuencia inevitable del envejecimiento. Sin embargo, esta investigación demuestra que el cerebro puede adaptarse y mejorar con herramientas adecuadas y una participación sostenida. La evidencia presentada por la Universidad de Texas en Dallas respalda la posibilidad de cultivar activamente la salud cerebral en cualquier etapa de la vida, siempre que exista compromiso y constancia.

PUBLICIDAD