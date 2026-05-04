Ciencia

Juegos de memoria para adultos: cómo entrenar el cerebro y retrasar el deterioro cognitivo, según la ciencia

El uso sistemático de actividades lúdicas para ejercitar la mente promueve la flexibilidad cognitiva y ayuda a conservar habilidades esenciales para la vida diaria, según expertos en neurociencia y organismos especializados en la salud cerebral

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Fundación Pasqual Maragall subraya que el entrenamiento cerebral mediante juegos estimula la plasticidad neuronal y puede retrasar el deterioro asociado a la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los juegos de memoria para adultos se han consolidado como una herramienta clave para mantener y potenciar las capacidades cognitivas a lo largo de la vida. La Fundación Pasqual Maragall, referente internacional en investigación sobre el Alzheimer, sostiene que el entrenamiento cerebral mediante actividades lúdicas estimula la plasticidad neuronal y puede retrasar el deterioro asociado a la edad.

La práctica regular de ejercicios de memoria favorece la atención, la concentración y el razonamiento, promoviendo además la autonomía y la confianza en la realización de tareas cotidianas. Estos beneficios incluyen la mejora de la autoestima y la percepción de autoeficacia, elementos centrales para un envejecimiento saludable.

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Diversos estudios científicos refuerzan estas conclusiones. Un artículo publicado en Frontiers in Aging Neuroscience observa que las personas mayores que incorporan juegos de memoria en su rutina presentan mejoras en la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo y la flexibilidad mental. Actividades como rompecabezas, sudokus, sopas de letras, juegos de cartas y desafíos de asociación estimulan redes neuronales implicadas en la planificación, la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos.

La constancia en el entrenamiento cognitivo ha demostrado reducir el impacto del estrés y mejorar el estado de ánimo general, contribuyendo a una mayor sensación de bienestar y satisfacción personal.

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La Fundación Pasqual Maragall indica que la estimulación cognitiva a través de juegos de memoria resulta útil tanto para personas con deterioro cognitivo leve como para adultos sanos que desean prevenir la pérdida de agudeza mental. Estos ejercicios mantienen la reserva cognitiva, es decir, la capacidad del cerebro para compensar los efectos del envejecimiento y posibles lesiones neurológicas.

Cuanto mayor es la reserva cognitiva, mayor es la capacidad de afrontar desafíos mentales y retrasar la aparición de síntomas asociados a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras demencias.

Un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en The Lancet Neurology, destaca que el entrenamiento cognitivo estructurado, basado en ejercicios de memoria y atención, puede disminuir la velocidad del deterioro en funciones como el recuerdo de palabras, la orientación espacial y la memoria visual. Este tipo de intervenciones, al combinarse con actividades físicas y una dieta equilibrada, potencia el efecto protector sobre el cerebro y contribuye a preservar la independencia funcional en la vida diaria.

Beneficios cognitivos y prevención del deterioro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Diversos estudios científicos demuestran que la práctica regular de juegos de memoria mejora la atención, la concentración y la velocidad de procesamiento mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Pasqual Maragall señala que la estimulación cognitiva mediante juegos de memoria es efectiva tanto en personas con deterioro cognitivo leve como en adultos sanos que buscan prevenir la pérdida de agudeza mental. Estos ejercicios activan distintas regiones cerebrales y ayudan a mantener la reserva cognitiva, factor fundamental en el retraso de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

La práctica de juegos en grupo, además, fomenta la interacción social, combate el aislamiento y aporta bienestar emocional, elementos centrales para la salud integral en la adultez.

Las evidencias más recientes refuerzan el impacto del entrenamiento mental. Un estudio de la University of Cambridge, publicado en The Lancet Neurology, demuestra que un entrenamiento cognitivo estructurado puede ralentizar el deterioro en funciones clave como la memoria verbal, la orientación espacial y la memoria visual.

Los especialistas recomiendan combinar juegos tradicionales con aplicaciones digitales, ya que la variedad de estímulos mantiene la motivación y activa distintas áreas del cerebro. Además, esta diversidad permite adaptar la dificultad según el progreso individual, evitando la frustración y favoreciendo la constancia en el tiempo.

La evidencia científica resalta el rol positivo de la gamificación en la motivación y la constancia de los adultos mayores. Las plataformas en línea y las aplicaciones para dispositivos móviles ofrecen una amplia gama de juegos adaptados a distintos niveles, lo que facilita la personalización del entrenamiento y permite un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.

Estrategias para incorporar juegos de memoria en la vida diaria

Imagen dividida. A la izquierda, una mujer mayor teje o resuelve un crucigrama. A la derecha, la misma mujer mira televisión con una expresión ausente.
Los ejercicios de memoria, como rompecabezas y sudokus, promueven el razonamiento y refuerzan la autonomía, la autoestima y la independencia en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener beneficios sostenidos, los especialistas recomiendan integrar los juegos de memoria en la rutina semanal, con al menos 30 minutos por sesión y variando las actividades para estimular diferentes áreas del cerebro.

Es aconsejable combinar ejercicios individuales —como crucigramas, sudokus y rompecabezas— con dinámicas grupales que fomenten el intercambio social y la cooperación. Adaptar los juegos a los intereses y capacidades de cada persona es fundamental para mantener la motivación y evitar el abandono.

La Fundación Pasqual Maragall recomienda complementar el entrenamiento cognitivo con hábitos saludables: la práctica regular de actividad física, una alimentación equilibrada y un sueño adecuado potencian el efecto protector sobre el cerebro. La integración de juegos de memoria en contextos familiares o comunitarios fortalece los lazos afectivos y fomenta el envejecimiento activo.

Por otra parte, los expertos de Frontiers in Aging Neuroscience recomiendan la evaluación periódica de la función cognitiva, en especial en personas mayores de 60 años, para ajustar el nivel de dificultad y adaptar las estrategias de estimulación a las necesidades reales de cada etapa de la vida.

Además, combinar el entrenamiento cognitivo con actividades artísticas, música y ejercicios de mindfulness puede multiplicar los resultados y enriquecer la experiencia.

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