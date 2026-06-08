Leandro Paredes, íntimo: la interna de su vuelta a Boca Juniors, el deseo de jugar con Neymar y los rumores sobre el interés del Inter Miami

Leandro Paredes habló de su vuelta a Boca y los rumores sobre el Inter Miami

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Leandro Paredes atraviesa uno de los momentos de mayor exposición en su carrera tras su regreso a Boca Juniors. En una entrevista difundida en el canal de YouTube Lo del Pollo, el mediocampista argentino compartió detalles sobre la compleja interna que rodeó su vuelta al club, la ilusión de convencer a Neymar para sumarse al plantel y los rumores que lo vincularon con Inter Miami durante el último semestre.

Según explicó el propio futbolista, que firmó con Boca en julio de 2025 hasta diciembre de 2028, su retorno a la Argentina se gestó en medio de versiones cruzadas, negociaciones truncadas y una presión familiar que, según relató, resultó decisiva. “A mi familia le dije ‘nos vamos para Argentina’ en enero (2025), cuando estaba la posibilidad de venir ya había convencido a mi familia de venir, habíamos armado las valijas y teníamos mucha ilusión de venir".

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"Fer (Gago) me había roto el teléfono para poder estar en Boca. Después se cayó por diferentes motivos y creo que en ese proceso de 4 o 5 meses hasta que llegó julio éramos conscientes de que la posibilidad era muy grande. Entonces ese tiempo creo que nos ayudó a prepararnos mentalmente para volver a Argentina”.

La negociación, lejos de ser lineal, experimentó varios vaivenes. El propio Paredes señaló que el pase “se cayó un montón de veces”. Durante la primera etapa de conversaciones, el entonces entrenador de la Roma (Ivan Juric), club en el que jugaba, lo mantuvo lejos de la titularidad. “Cuando yo empiezo a hablar con Fernando (Gago), en Roma había un entrenador que no me quería mucho, estuvo un mes y medio con nosotros y no jugué ni un partido con él. Lo despiden, agarró Ranieri y con él empecé a jugar todos los partidos. Me decía ‘De acá no te vas’, me hizo renovar el contrato, renové“.

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“Ellos querían que me quede un año más y cuando llegó enero otra vez Fernando rompiéndome el teléfono para que vuelva. Yo ya lo había hablado con mi familia, mis hijos querían volver al país, después cuando se volvió a caer el pase también sufrimos muchísimo, mis nenas lloraban porque tenían la ilusión de volver al país y recién después del Mundial de Clubes se dio todo como se dio”.

Leandro Paredes habló de su llegada a Boca Juniors (Reuters)

La llegada al club argentino supuso el cierre de una etapa de inquietud y el inicio de una nueva etapa profesional y personal. “Encontré lo que necesitaba, en el club que amo, la gente me trata espectacular. Ojalá que los resultados nos acompañen”, expresó Paredes en la entrevista, en la que reconoció el desafío que representa vestir la camiseta de Boca Juniors y la actualidad que rodea tanto al plantel como a la institución.

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En paralelo, la figura del mediocampista fue objeto de especulaciones sobre una posible transferencia al fútbol de Estados Unidos. Los rumores que lo vinculaban con Inter Miami ganaron fuerza tras el bajo rendimiento del Xeneize en el último torneo. Paredes fue categórico al negar cualquier contacto con la franquicia de la Major League Soccer: “No hablé con nadie, ni Leo (Messi) tampoco me escribió. Él sabe muy bien, cuando se habló en su momento de que Rodrigo (De Paul) podía ir, hablamos los tres pero él tenía muy claro que yo quería volver al club, que quiero estar acá y disfrutar de lo que no pude disfrutar en mi época porque jugué muy poco en Boca antes de irme. Como digo siempre, estoy feliz y estoy donde quiero estar. Yo estoy disfrutando en el lugar que amo y ojalá pueda lograr cosas importantes”.

Durante la charla, también se refirió a la posibilidad de sumar a Neymar a la plantilla de Boca Juniors, una alternativa que, aunque lejana, alimenta el sueño de los hinchas. En un juego de ping pong de preguntas y respuestas, al ver la imagen del astro brasileño afirmó: “Es de Boca. Ojalá venga a Boca, yo lo vuelvo loco pero es como me pasa a mí, él volvió a su casa (Santos). Yo quiero que los mejores jueguen conmigo”.

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Leandro Paredes se prepara para disputar el Mundial 2026

El regreso de Paredes a la institución se concretó después de meses de incertidumbre y gestiones que involucraron tanto a la dirigencia xeneize como a su entorno familiar. El futbolista, que inició su carrera profesional en el club antes de emigrar a Europa en 2014, vivió un proceso de adaptación y espera junto a sus hijos y esposa. “Mis nenas lloraban porque tenían la ilusión de volver al país”, recordó el mediocampista, que permaneció en la órbita de Boca pese a las ofertas de otros mercados.

En lo que respecta a la actualidad, Leandro Paredes se encuentra entre los convocados para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Actualmente, continúa recuperándose de una lesión muscular y no disputó ni un minuto del último amistoso de la Albiceleste contra Honduras. Todo indica que tampoco contará con tiempo de juego en el último duelo antes del inicio del torneo internacional frente a Islandia. Los dirigidos por Lionel Scaloni harán su debut en el Grupo J de la competencia el próximo 16 de junio ante Argelia.

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