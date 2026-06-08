Generación Silver

Presentarán el libro La Nueva Longevidad, un mapa detallado de los distintos desafíos de la actual generación silver

El autor, Eduardo Favier Dubois, es el fundador presidente del Instituto Argentino de la Longevidad Activa (Iadela), un centro que reúne y difunde el conocimiento sobre los diferentes aspectos de esta realidad

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"Presentación del libro La Nueva Longevidad - Eduardo Favier Dubois"
"Presentación del libro La Nueva Longevidad - Eduardo Favier Dubois"

La presentación del libro de Eduardo Favier Dubois, La Nueva Longevidad. Oportunidades y desafíos sociales y personales, tendrá lugar este martes 9 de junio a las 17:30 en el Instituto de Cultura, Cudes, Vicente López 1950, Ciudad de Buenos Aires, a través de un diálogo con la periodista Claudia Peiró (Infobae).

La entrada es gratuita pero requiere previa inscripción cliqueando aquí.

El surgimiento de una nueva longevidad —crece el número de personas mayores y su rol e influencia en la sociedad— impacta en muchos aspectos de la realidad, y también en el de la economía. El libro de Eduardo Favier Dubois, La nueva longevidad. Oportunidades y desafíos sociales y personales (Editorial Ad Hoc, 2026), aborda el tema desde varios enfoques.

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“Es como un minimanual o guía que presenta como un mapa detallado de los distintos desafíos de la nueva longevidad, sociales y personales”, dijo el autor a Infobae, a modo de síntesis descriptiva del contenido y sentido del libro.

Abogado, ex juez nacional en lo Comercial, escritor y profesor en al Facultad de Derecho de la UBA, Eduardo Favier Dubois fundó un instituto para investigar todo lo relacionado a la nueva longevidad y sus “tres revoluciones: demográfica, científica y social”: el Instituto Argentino de la Longevidad Activa (Iadela).

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La nueva longevidad, dice, exige un cambio en la visión cultural de la vejez, para superar el “edadismo”, y en lo social “redefine el lugar de las personas mayores”, que pasan “de un rol pasivo y transitorio a uno activo y duradero”.

Este es el segundo libro de Favier Dubois sobre el tema. Previamente publicó Buenas prácticas para mayores, un texto que buscaba promover una mirada positiva de la longevidad y animar a los senior a vivir esta etapa con todas las posibilidades que ofrece.

El libro que presentará ahora sistematiza los desafíos de esta nueva realidad desde diferentes enfoques, las respuestas que hasta ahora ha dado la sociedad y las tareas pendientes.

La nueva longevidad, dice Favier Dubois, exige un cambio en la visión cultural de la vejez, para superar el “edadismo”, y en lo social “redefine el lugar de las personas mayores”, que pasan “de un rol pasivo y transitorio a uno activo y duradero”.

Sección Generación Silver - Eduardo Favier Dubois
El abogado Eduardo Favier Dubois, presidente de Iadela (foto: Jaime Olivos)

En el derecho, surge una nueva rama jurídica, en base a normas derivadas de pactos, declaraciones y tratados de organismos internacionales, así como de las leyes de cada Estado y que en general “consagran como derechos fundamentales de la longevidad los de autonomía, participación y cuidado”.

En la política, “modifica las políticas públicas existentes y exige nuevas”, en particular en lo concerniente a los regímenes jubilatorios, los sistemas de salud, los entornos urbanos y las residencias, la inclusión financiera y tecnológica, entre otros.

En lo económico, es necesaria una “transformación empresarial para el direccionamiento del marketing hacia el sector silver en forma específica y para el aprovechamiento del talento senior dentro de cada empresa”, dice. “El mercado advirtió que las personas senior consumen y tienen patrimonio, pero que había pocos productos diseñados” para esa franja etaria, lo que permite advertir las oportunidades que se abren “para las empresas en los segmentos de educación, ocio, salud, soluciones habitacionales, productos de ahorro y salud financiera, emprendedores senior, gerontotecnología, entre otros”, señala el autor.

“La Generación Silver tiene algo que las máquinas y los algoritmos no pueden replicar: inteligencia emocional, liderazgo y capacidad de resolver problemas complejos”, dice, y asegura que “son expertos en la gestión de equipos, la negociación y la mediación de conflictos”.

Esto marca la importancia de un libro que seguramente contribuirá a crear conciencia en nuestro país acerca de la importancia de este nuevo fenómeno y la necesidad de aplicar inteligencia a la búsqueda de respuestas a estos nuevos desafíos.

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