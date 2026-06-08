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Entre boxes, Nicole Neumann y su hijo Cruz alentaron a Manu Urcera en la carrera de automovilismo

Con un impactante blazer rojo, la modelo brilló junto a su pequeño en el evento de Turismo Carretera del que formó parte el piloto

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Nicole Neumann, con gafas y chaleco, sostiene a una niña con protectores. Camina junto a un hombre con gorra y traje de piloto en un autódromo con vehículos
Una vez más, la modelo decidió demostrar el apoyo por su pareja y lo acompañó junto a su hijo en común, Cruz (Instagram)

El fin de semana volvió a ser sinónimo de motores, familia y momentos compartidos para Nicole Neumann. Fiel a su estilo, la modelo acompañó a su pareja, Manu Urcera, durante una nueva fecha del Turismo Carretera (TC) en el Campeonato RUS de TN APAT en La Plata. Pero esta vez, la jornada tuvo un condimento especial: Nicole eligió compartir con sus seguidores un álbum de fotos que retrata la complicidad y el cariño con su hijo Cruz, sumando así una faceta íntima a la adrenalina de la pista.

Desde el circuito, Nicole publicó en sus redes una postal en la que se la ve sonriente, vestida con un saco rojo intenso, jeans y gorra negra, mientras sostiene a Cruz en brazos. El pequeño, con auriculares de protección y buzo gris, mira atento la pista desde el lado seguro del vallado, rodeado por su mamá y otras mujeres del equipo familiar. En la imagen, las banderas rojas flamean al viento y el cielo nublado acompaña la escena, típica de una jornada de automovilismo en La Plata. “Tarde de...”, escribió Nicole junto a un emoji de auto de carreras, dejando que la imagen hable por sí sola.

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El álbum se completó con varias postales. Una de las imágenes muestra a Nicole y Cruz mezclados entre los espectadores, ambos observando el trabajo de los mecánicos en los boxes. En medio del desarrollo de la jornada automovilística, el niño, siempre con auriculares, acompaña la escena de la mano de su mamá. La protección del oído para Cruz es un detalle que la familia cuida en cada carrera, y en otra imagen se lo ve agachado, revisando una botella de agua con los colores celeste y blanco, en un guiño a la pasión por el automovilismo nacional y la selección argentina.

En un circuito, mujeres y niños con auriculares disfrutan del evento. Se ve un coche de carreras azul y una mujer con abrigo rojo en el pit lane
La jornada de TC estuvo marcada por un clima nublado
En un circuito, mujeres y niños con auriculares disfrutan del evento. Se ve un coche de carreras azul y una mujer con abrigo rojo en el pit lane
De espaldas, Nicole y Cruz observaron en detalle todo el evento deportivo

Una de las postales más representativas de la jornada muestra a Nicole caminando por los boxes, justo frente al espacio reservado para Manu Urcera y su auto número 231. Ella avanza con paso relajado, luciendo el saco rojo y una actitud distendida, mientras de fondo se observan los boxes y el movimiento habitual del equipo técnico. La escena, capturada en plena acción, refuerza el clima de compañerismo y cercanía que la modelo sostiene con el piloto y el resto del equipo.

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La presencia de Nicole y Cruz en el autódromo no es nueva. En febrero pasado, la modelo también estuvo junto a su hijo y Manu en Paraná, donde compartieron un fin de semana a puro deporte y familia. “Hola papá, hola Paraná”, escribió Nicole en aquella oportunidad, acompañando la frase con una imagen de su pequeño descendiendo de un vehículo.“Este finde con compañía especial”, reflejando el valor que le da a tener cerca a sus seres queridos en instancias decisivas de su carrera.

En un circuito, mujeres y niños con auriculares disfrutan del evento. Se ve un coche de carreras azul y una mujer con abrigo rojo en el pit lane
Sonriente y sin perderse ningún detalle, la modelo y su hijo disfrutaron de cerca de la carrera de Urcera
Primer plano de una mano adulta con uñas claras y un anillo, sosteniendo la pequeña mano de un niño. Se ven detalles de ropa gris y un brazalete rojo
Nicole saliendo del espacio reservado para el auto de su pareja, Manu, durante el evento

La secuencia fotográfica que eligió Nicole para compartir en sus redes también incluyó un momento de ternura: una toma dentro del auto familiar donde se ven las manos entrelazadas de madre e hijo, con el característico hilo rojo de protección en la muñeca de Nicole. Un instante de pausa en medio del bullicio de la competencia, que deja ver la conexión y el afecto entre ambos.

Cerca del cierre de la jornada, la emoción volvió a estar centrada en la pista. Urcera publicó una imagen de su auto azul recorriendo el circuito. “Nos vemos el finde para arrancar con todo este 2026”, escribió, transmitiendo el entusiasmo y la proyección para lo que viene. Nicole, por su parte, eligió despedirse con imágenes familiares y la satisfacción de haber acompañado, una vez más, a Manu en un día clave para su carrera.

Primer plano de una mano adulta con uñas claras y un anillo, sosteniendo la pequeña mano de un niño. Se ven detalles de ropa gris y un brazalete rojo
Nicole Neumann y su hijo Cruz comparten un íntimo y conmovedor momento tomados de la mano durante su visita a una emocionante carrera de TC
En un circuito, mujeres y niños con auriculares disfrutan del evento. Se ve un coche de carreras azul y una mujer con abrigo rojo en el pit lane
Neumann y su hijo disfrutaron de un ambiente animado en el pit lane, con abrazos, paraguas y la presencia de un coche de carreras en un evento lleno de emoción (Instagram)

Así, la presencia de Nicole en el automovilismo no solo suma glamour a los boxes del TC, sino que también refuerza la importancia del acompañamiento familiar y el valor de compartir momentos únicos, tanto en la pista como fuera de ella. Las fotos de este fin de semana lo confirman: detrás de cada carrera y cada logro, hay historias de amor, dedicación y pequeños instantes cotidianos que hacen la diferencia.

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