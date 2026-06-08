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Simone Biles reveló que estuvo al borde de la muerte: “Mi cuerpo se desplomó”

La gimnasta estadounidense permanece en reposo tras una emergencia médica . Describió la vivencia como una de las más aterradoras de su vida y agradeció el apoyo recibido

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La múltiple campeona olímpica contó que fue internada a comienzos de la semana y que el episodio la dejó fuera de actividad - REUTERS/Hannah Mckay
La múltiple campeona olímpica contó que fue internada a comienzos de la semana y que el episodio la dejó fuera de actividad - REUTERS/Hannah Mckay

Simone Biles, múltiple campeona olímpica de gimnasia artística, permanece en reposo luego de atravesar una emergencia médica que puso en riesgo su vida a comienzos de la semana. La atleta, de 29 años, compartió en su cuenta de Instagram una breve declaración sobre el episodio, que la forzó a ser hospitalizada y la mantiene alejada de la actividad física.

Según información publicada por el diario británico The Guardian y agencias internacionales, la noticia generó preocupación en el mundo deportivo y entre sus seguidores.

Un susto inesperado y palabras desde la intimidad

Simone Biles relató en sus redes sociales que la situación la tomó completamente por sorpresa. “No suelo compartir este tipo de cosas porque valoro mucho mi privacidad hoy en día, pero estar a punto de morir no me lo esperaba a principios de esta semana”, escribió la gimnasta en una historia de Instagram.

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Primer plano del brazo y la mano de Simone Biles. Su muñeca lleva varias pulseras de hospital blancas y rojas, algunas con información censurada en negro. Uñas celestes
La gimnasta olímpica Simone Biles comparte una imagen de su brazo con pulseras de hospital tras un reciente susto de salud que describió como aterrador. (Instagram: Simone Biles)

La publicación incluyó una fotografía de su muñeca, adornada con varias pulseras de hospital, símbolo del proceso de recuperación que está atravesando.

En el mensaje, Biles reconoció que la experiencia resultó especialmente difícil porque su esposo, Jonathan Owens, jugador de la NFL en los Indianapolis Colts, no se encontraba a su lado. “Esta fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida, si no la más aterradora”, manifestó, según recogió The Guardian. La deportista añadió que su pareja estaba fuera de la ciudad, participando en un campamento de entrenamiento con su equipo.

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Apoyo y agradecimientos en medio de la incertidumbre

Durante los días posteriores al incidente, la reconocida atleta olímpica permaneció en cama, enfocada en su recuperación. Subrayó que aún no está lista para dar detalles sobre el diagnóstico o el tratamiento recibido, pero prometió ampliar la información cuando se sienta preparada. “Ya lo explicaré, pero quiero agradecer a mis seres queridos que se comunicaron conmigo, me contactaron, me visitaron o me enviaron flores”, señaló en su publicación.

La atleta de 29 años relató en Instagram que el cuadro la sorprendió y lo describió como una de las vivencias más aterradoras - REUTERS/Hannah Mckay
La atleta de 29 años relató en Instagram que el cuadro la sorprendió y lo describió como una de las vivencias más aterradoras - REUTERS/Hannah Mckay

La noticia fue replicada por diferentes portales de noticias internacionales, que destacaron la reacción de la comunidad deportiva y de los seguidores de la atleta. El entorno de Biles mantuvo discreción sobre el estado de salud de la gimnasta, mientras continúa el proceso de reposo recomendado por los médicos. Algunas figuras del deporte expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo, aunque la información oficial sigue siendo escasa.

El desgaste físico y mental de la élite deportiva

La salud de Simone Biles fue tema de conversación a nivel internacional en los últimos años, tanto por sus logros como por los desafíos asociados al alto rendimiento. En 2024, tras obtener nuevas medallas en los Juegos Olímpicos de París, la gimnasta estadounidense ofreció una entrevista al diario deportivo francés L’Equipe, en la que reflexionó sobre el desgaste físico y mental que implica la competencia en la élite mundial.

“Regresé a la villa olímpica, tomé el ascensor y mi cuerpo se desplomó. Estuve enferma durante 10 días”, recordó Biles sobre una crisis sufrida en París. En ese diálogo, también mencionó dolores persistentes tras actividades cotidianas, lo que evidencia el impacto de años de exigencia deportiva. Desde entonces, la atleta admitió no tener certeza sobre su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que considera que su cuerpo muestra señales de fatiga extrema.

La incertidumbre sobre el futuro competitivo de Simone Biles sigue abierta. Por ahora, la atleta prioriza su salud y su entorno más cercano, mientras el mundo de la gimnasia permanece atento a cualquier novedad sobre su evolución. Fuentes deportivas a nivel mundial siguen de cerca el caso, a la espera de un comunicado oficial o nuevos detalles por parte de la deportista.

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