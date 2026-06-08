Conmoción en la NBA: murió Stacey King, el tricampeón en los Chicago Bulls de Jordan que pasó por el básquet argentino

Stacey King, ex jugador de Chicago Bulls, falleció a los 59 años informó la franquicia de la NBA (Chicago Bulls)

La NBA y el mundo del básquet quedó en shock con la muerte de Stacey King, ex jugador y tricampeón con los Chicago Bulls de Michael Jordan, a los 59 años. La franquicia y la liga estadounidense de básquet emitieron un comunicado confirmando la noticia pero no se dieron a conocer las causas del fallecimiento.

“La familia de la NBA lamenta el fallecimiento de Stacey King, tricampeón y analista televisivo de los Chicago Bulls durante muchos años. Stacey dejó su huella en el juego como jugador, entrenador y comentarista. Durante más de 20 años en las transmisiones de los Bulls, su pasión, conocimiento y energía inconfundible resonaron con generaciones de aficionados. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Stacey y a la organización de los Bulls", comunicó la liga en sus redes sociales.

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En tanto que los Bulls también se mostraron conmovidos al dar a conocer la triste noticia: “Estamos devastados por el fallecimiento de Stacey King, tricampeón de la NBA y querido locutor”. La franquicia de Chicago agregó declaraciones del presidente de la junta directiva, Jerry Reinsdorf, quien recordó a King como “un miembro muy querido de la familia de los Bulls” y “una de las personalidades verdaderamente únicas en la historia” de la organización. “Lo extrañaremos profundamente y recordaremos la alegría, la energía, el humor, la franqueza y la pasión que aportó”, agregó.

Stacey King, el ex jugador de la NBA y popular comentarista deportivo, sonríe mientras observa la acción desde la cancha durante un partido de baloncesto profesional. (Grosby)

Reinsdorf sumó que “Stacey amaba ser un Bull” y que eso se reflejaba “en su forma de jugar, en cómo narraba los partidos y en cómo conectaba con nuestros aficionados”, según lo publicado por la franquicia. “Se preocupaba sinceramente por las personas y contribuyó a mejorar nuestra organización. Le echaremos mucho de menos”, culminó.

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En su carrera como jugador, King promedió 6,4 puntos y 3,3 rebotes en ocho temporadas, con pasos posteriores por Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks. Fue en su etapa inicial con los Bulls donde el pivote de 2.11 metros alcanzó sus mayores logros: el equipo de Chicago lo eligió en el puesto seis del draft de 1989 procedente de Oklahoma, disputó los 82 partidos de su temporada de novato y formó parte del plantel que ganó tres títulos consecutivos entre 1991 y 1993 con Phil Jackson como coach.

El dato particular en la carrera de Stacey King es que en 1998 fue fichado por Atenas de Córdoba para reemplazar a Fabricio Oberto, quien había sido traspasado al Olympiacos de Grecia luego de su fantástica campaña. El conjunto cordobés venía de ser campeón de la Liga Nacional 1997/98 y buscaba sostener su nivel internacional con una contratación de impacto: un jugador con 438 partidos en la NBA y tres anillos de campeón.

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El paso de Stacey King por Atenas de Córdoba fue breve. Apenas disputó 8 partidos en la Liga Nacional (@mchaijale)

La llegada del estadounidense a Córdoba generó altas expectativas pero sus problemas físicos en las rodillas le impidieron rendir en su mejor nivel. Al llegar, explicó el motivo de su decisión: “Decidí venir a Atenas porque sé que juega muy buen básquetbol y es el mejor equipo de América del Sur”, recordó el sitio Básquet Plus. También dijo que había seguido al club durante el Mundial de Grecia y el McDonald’s Championship de París.

Su etapa en la Liga Nacional duró poco. Debutó con una derrota ante Estudiantes de Bahía Blanca: anotó 8 puntos y tomó 6 rebotes en un partido que fue histórico por tratarse de la primera caída de Marcelo Milanesio en la competencia.

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Tras sus primeros amistosos ya había dudas sobre su condición física. Disputó ocho partidos con promedios de 8,3 puntos y 5,8 rebotes antes de ser desvinculado, aunque su paso quedó en la memoria del club y del básquet argentino por haber sumado a una de las piezas de aquellos míticos Bulls.

Después de retirarse como jugador, Stacey King se dedicó a entrenar y asumió como director técnico principal de los Rockford Lightning de la Continental Basketball Association durante la temporada 2001-2002.

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