Crimen y Justicia

Detuvieron a los dos delincuentes que balearon a un influencer en Barracas: uno tenía pedido de captura

El hecho ocurrió en marzo pasado, cuando Gabriel García, más conocido en las redes como “El Profe”, fue baleado por dos hombres con quienes había pactado un encuentro para venderles dos teléfonos celulares. Los antecedentes de uno de los detenidos

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Detuvieron a los sospechosos de balear y robarle a un youtuber en Barracas

Tras casi tres meses de investigación, efectivos de la Policía de la Ciudad lograron capturar a los dos sospechosos -uno de ellos con antecedentes penales- de balear a principios de marzo a Gabriel García, un influencer conocido en las redes sociales como “El Profe”, en medio de un encuentro que la víctima había pactado con sus atacantes en el barrio porteño de Barracas para concretar la venta de dos teléfonos celulares.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que Jorge Daniel Delgado, de 26 años y con antecedentes por lesiones graves, se produjo el pasado 25 de mayo en el cruce de las calles Hornos y California, a la vera de la autopista Arturo Frondizi, donde personal de la Comisaría Vecinal 4 D lo identificó y le requirieron su documentación personal. Al negarse, los efectivos solicitaron la presencia de agentes de la Brigada División Investigaciones Comunales 4 (DIC4), a cargo de las tareas investigativas, quienes al llegar al lugar constataron que, efectivamente, se trataba del hombre buscado por el robo y el ataque a tiros contra el youtuber.

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Los investigadores contaban con las características precisas de Delgado, cuyo rostro había quedado filmado en el video que la víctima grababa cuando sufrió el violento ataque.

El momento en que se encuentra con el ladrón

Una vez consumado el arresto, los registros policiales de Delgado arrojaron dos antecedentes por lesiones graves de 2024 y un pedido de captura vigente en una causa por robo, solicitado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41.

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La captura de Delgado se suma a la de Thiago Agustín Ledesma, un cómplice de 20 años que, según determinaron los investigadores, también participó del robo y fue quien le disparó al influencer en una pierna durante su huida.

Ledesma fue arrestado el pasado 27 de abril, cuando efectivos de la DIC4, con la colaboración de una unidad de irrupción DOEM, allanaron su domicilio, ubicado sobre avenida Luna al 1700, en Barracas, Luego, los agentes requisaron la propiedad y secuestraron un teléfono celular y un chip.

El hecho

Gabriel García, un influencer conocido como “El Profe” y con más de 72 mil seguidores en su cuenta de Instagram, fue víctima a principios de marzo pasado de un violento asalto cuando se disponía a vender dos celulares de alta gama en una calle de Barracas. Allí, mientras le exhibía los teléfonos, Delgado y Ledesma, quien apareció en la escena después, le dispararon en una pierna. Toda la secuencia fue filmada por la víctima.

El violento episodio se desarrolló en la intersección de Santo Domingo y Santa Elena, y quedó registrado por una cámara incorporada en los anteojos del propio influencer.

Gabriel, herido y desesperado, pide ayuda para que lo asistan

García, que en su cuenta de Instagram se define como “viajero y emprendedor”, con más de 1400 Iphones vendidos, logró escapar en su moto y fue asistido más tarde por el SAME. Posteriormente fue trasladado al Hospital Penna, sin riesgo de vida.

Algunos vecinos se mostraron desconfiados ante los gritos de desesperación del influencer

De acuerdo con los primeros datos de la investigación y en base a las imágenes que ilustran este artículo, Gabriel había pactado una venta de celulares en Barracas, en horas de la noche.

En un primer momento, el comprador se mostró amigable e interesado en los celulares. Sin embargo, después se observa cómo el falso comprador comenzó a mirar para los costados, algo nervioso, como si esperara a alguien. Al mismo tiempo le hacía preguntas técnicas relacionadas con los teléfonos. La conversación al comienzo parecía normal. Era una venta más.

Al menos tres vecinos se acercaron al hombre herido y lo asistieron

De hecho, la víctima, aún sin sospechar nada, continuaba mostrándole que los teléfonos estaban en perfectas condiciones. De pronto, todo giró dramáticamente cuando el cómplice del vendedor se acercó a la escena. Lo hizo casi a escondidas.

En ese momento García, al ver al otro delincuente, aceleró sin importarle que les dejaría los teléfonos a los delincuentes.

Pese a huir sin oponer resistencia, la víctima se llevó la peor parte: segundos después de arrancar su vehículo para escapar, apenas unos metros después, recibió el disparo en la pierna derecha. Herido, el influencer circuló a lo largo de varias cuadras por el barrio para buscar ayuda. “Me dispararon, ayuda”, gritó la víctima ante la mirada de sorpresa de algunos pocos vecinos que caminaban por las veredas.

Durante la filmación se escuchan los gritos de dolor de la víctima, producto del disparo recibido. Finalmente, el hombre de 32 años fue asistido primero por tres vecinos y luego por la Policía. Al lugar concurrieron agentes de la Comisaría Vecinal 4D.

Finalmente la Policía llegó al lugar y asistió a la víctima

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