Pagó un alquiler durante 26 años para preservar la escena del crimen de su esposa y la respuesta estaba en su propio pasado

Satoru Takaba mantuvo intacto durante 26 años el departamento donde asesinaron a Namiko Takaba en Nagoya para preservar pruebas del crimen

La perseverancia es una virtud y esta historia es una muestra impactante de lo que puede lograr. Porque fue la tenacidad del joven viudo Satoru Takaba lo que, con el paso de los años, llevó al total esclarecimiento de la tragedia que le tocó atravesar.

El 21 de octubre de 2025, a las 12.30 del mediodía, Satoru, ya convertido en un hombre mayor de 69 años, recibió la noticia que siempre había esperado: la policía de Aichi llamó para decirle que estaban por detener a la persona que había asesinado a su esposa hacía 25 años, once meses y ocho días.

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Día de sangre

El sábado 13 de noviembre de 1999, alrededor de las dos de la tarde, Satoru (42) recibió un llamado en su trabajo de emergencias: tenía que volver a casa cuanto antes, su mujer estaba gravemente herida. No quisieron decirle lo peor hasta que llegara.

Satoru corrió a su auto y condujo hasta su casa. Al llegar al edificio de departamentos donde vivían los Takaba, en el barrio Nishi de la ciudad de Nagoya, en Japón, se encontró con un escenario de terror: su esposa Namiko Takaba, de 32 años, estaba muerta. Había sido apuñalada repetidas veces en el cuello y en otras partes de su cuerpo. Su hijo Kohei, de dos años, estaba ileso y la policía científica recogía muestras de sangre en el living y en el baño.

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Quien la había hallado era la esposa del encargado del edificio. Había ido a llevarle a Namiko unos caquis, una fruta típica de Japón, y encontró que la puerta de entrada estaba entrebierta. Le pareció muy raro y decidió asomarse. Fue entonces cuando vio a Namiko en el suelo bañada en sangre y al hijo de la pareja parado al lado del cuerpo.

La policía determinó, por el tamaño de las huellas ensangrentadas encontradas en el living y el pasillo del departamento, que la persona que había asesinado a Namiko era, seguramente, una mujer que tendría entre 40 y 60 años. El robo fue descartado como posible móvil del crimen porque en la casa no faltaba nada.

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El crimen de Namiko Takaba ocurrió el 13 de noviembre de 1999 en el barrio Nishi de Nagoya, y el robo fue descartado como móvil porque en la casa no faltaba nada

Satoru no sabía cómo seguir adelante. De inmediato, se tuvo que mudar a otra vivienda y sus familiares lo ayudaron con Kohei. Cuando la policía finalmente le devolvió el departamento que habían alquilado con Namiko, primero pensó en devolverlo al propietario. Pero unos días después decidió no hacerlo. Seguiría pagando el alquiler por si la policía lo precisaba más adelante. Su gran objetivo era que resolvieran el caso. Optó por no tocar nada. No limpió las manchas, no movió los muebles, no recogió las cosas. Dejó el escenario del crimen como una cápsula del tiempo, inalterado. Quedaron allí hasta los fideos sobre la mesa, los que Namiko no llegó a comer y una mandarina a medio pelar también fue eternizada. La disposición de las cosas hacía pensar que Namiko había abierto la puerta a su asesino y que, sin previo aviso, ocurrió el ataque relámpago.

La investigación reveló que Namiko había escrito un tiempo antes en su diario personal: “Ahora soy más feliz que nunca”. Estaba en proceso de volver al trabajo gracias a que su madre cuidaría de Kohei, se acababan de comprar un auto que ella estaba aprendiendo a manejar y habían firmado la compra de un departamento en un nuevo condominio. Su sueño inmediato era tener otro hijo, darle un hermano a Kohei completaría la familia.

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Nada de eso pudo ser. El horror vino a reemplazar los sueños de la familia Takaba.

Satoru siguió pagando el alquiler mes a mes. Su vida de antes quedó congelada en esa foto estática mientras siguió luchando porque la policía y la justicia no abandonaran el caso.

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Tres años después del asesinato, un experto en criminalística visitó el departamento como parte de un programa de televisión que se enfocó en el crimen. Satoru se enteró por este especialista que la sangre hallada no había sido enteramente de Namiko. También había restos hemáticos del atacante.

Satoru Takaba impulsó cambios en la ley de prescripción de homicidios en Japón hasta lograr que los casos con pena de muerte quedaran sin plazo

La sangre analizada por la policía había determinado que pertenecía a una mujer y al grupo B. Pero esos datos no alcanzaban para saber de quién era, no tenían con quién compararla. Satoru, familiares y otros conocidos ya habían sido descartados.

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La sangre que no era de la víctima había sido encontrada en el lavatorio del baño principal. La persona que había acuchillado a Namiko se había lavado las manos porque se había cortado en el salvaje ataque.

Satoru fue contundente cuando habló con los medios de prensa: no iba a llorar públicamente porque no pensaba “darle al asesino lo que quiere”.

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Su duelo iba a ser una misión de vida. Por ello decidió involucrarse para poder pelear por la verdad. El esfuerzo económico de cada mes para pagar el alquiler valía la pena, pero hizo mucho más. Comenzó a ejercer presión para que el gobierno revisara la ley en los crímenes atroces y eliminara el plazo de prescripción de esa época que era de 15 años. Trabajó sin descanso y se unió al grupo Sora no kai, con quienes batallaba por cambiar esta limitación. Lo consiguió. En 2004 hubo una reforma que estiró el plazo, en algunos casos, a 25 años. Eso llevaba el límite para él hasta 2024. Pero para Satoru eso no era suficiente. Los avances científicos eran enormes y cada vez se podrían estudiar mejor las muestras de ADN.

Finalmente, en 2010, la ley fue revisada y se eliminaron totalmente los plazos de prescripción para homicidios en los que el castigo sería la pena de muerte. Además, esto se aplicaría a casos antiguos que estuvieran vigentes. El caso de Namiko entraba.

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La policía de la prefectura de Aichi continuó entonces con la investigación del asesinato de Namiko y podría reutilizar muestras guardadas e incluso el departamento inalterado de Satoru.

La policía de Aichi reactivó la investigación del asesinato de Namiko Takaba tras confirmar que la sangre hallada en el lavatorio pertenecía a la agresora

Una buena noticia

Pasaron los años. Satoru crió solo a Kohei, que creció y comenzó a colaborar con su padre en la batalla por mantener vivo el expediente de su madre. Repartía volantes con él. Satoru, sin dudarlo, continuó desembolsando dinero por el alquiler de aquel departamento donde Namiko perdió su vida.

En 2024, Kohei se casó a los 27 años con una mujer cuya madre había sido íntima amiga de Namiko. Todo quedaba en un círculo de afectos cercano.

Al año siguiente, tras veintiséis años de espera, llegó la buena nueva. Esa llamada en la que le avisaron a Satoru que estaban procediendo a la detención de una sospechosa llamada Kumiko Yasufuku. Era escalofriante, pero ella había sido compañera de secundario de Satoru. Namiko no la había conocido y él tampoco la conocía demasiado. Satoru les rogó a los detectives que consiguieran una explicación de por qué. Solo quería conocer el motivo por el que esa mujer había asesinado al amor de su vida.

¿Quién era Yasufuku? Se pudo reconstruir que además de haber sido compañera de clase de Satoru, también había compartido el club de deportes donde practicaban “soft tennis”, una variante japonesa del tenis tradicional. Lo cierto es que se pudo saber que en la juventud había estado enamorada de Satoru y que le mandaba cartas en las que le confesaba su amor y le llevaba chocolates para fechas como San Valentín. Satoru no le había prestado atención y había rechazado sus invitaciones y regalos. Cuando él ingresó a la universidad, Yasufuku empezó a aparecer en el campus donde él estudiaba. Y lo esperaba hasta que él aparecía. Pasó varias veces y Satoru, incómodo, debió ponerse firme: le pidió que no lo hiciera más, que él no estaba interesado.

Fin a esa parte de la historia. Luego de eso Satoru se olvidó de la obsesión que había despertado en aquella compañera de colegio.

Un programa de TV, una muestra biológica y el avance del ADN reactivaron la pesquisa. La coincidencia llegó cuando nadie la esperaba

Cinco meses antes del asesinato, Satoru y Yasufuku volvieron a encontrarse en una reunión de ex alumnos en el club de tenis. Hacía unos veinte años que no se veían. Satoru no percibió nada extraño en esa mujer que le hablaba y que le comentó que estaba muy contenta en su trabajo, que había estado casada y que estaba criando a sus hijos. Yasufuku estuvo atenta y escuchó en la reunión sobre los frecuentes viajes laborales de Satoru y que trabajaba los sábados. Anotó los datos en su cabeza.

Al momento de su detención Yasufuku vivía en el barrio Minato de la misma ciudad y trabajaba medio tiempo como empleada. La policía la venía investigando desde hacía tiempo. A principios de 2025, la habían entrevistado y ella accedió a hablar voluntariamente, pero se negó a dar muestras de ADN.

Los estudios de sangre ahora eran mucho más precisos y los detectives necesitaban comparar los restos biológicos de la escena con esta mujer. Finalmente, el 30 de octubre de 2025, Yasufuku permitió que le tomaran una muestra. Según los informes periodísticos -la policía y la justicia en Japón son muy celosos de la confidencialidad y revelan pocos datos- los peritos habrían vuelto al departamento de Satoru y Namiko para reexaminar las antiguas muestras que tenían. Cotejaron nuevamente y confirmaron la coincidencia: el ADN de la desconocida sangre del lavatorio del departamento que Satoru había conservado, coincidía. Match de los rastros hemáticos con Yasufuku.

Para los investigadores, el crimen fue premeditado porque ella llevó el cuchillo que utilizó en el ataque.

Satoru, al enterarse de la detención, le dijo al periódico The Asahi Shimbun: “Me sorprendió, y lo único que pude hacer fue intentar asimilar la noticia”.

La misión de conservar el departamento y las huellas intactas le había insumido a Satoru 143 mil dólares. Pero estaba feliz de haberlo hecho y con el resultado de la aprehensión.

La investigación sostuvo que Kumiko Yasufuku había estado enamorada de Satoru Takaba desde la adolescencia y que el asesinato fue premeditado

Incubando venganza

Al comienzo, la acusada habló. El 3 de noviembre de 2025 sostuvo que no le gustaban las ideas de Satoru sobre las mujeres y la crianza de los hijos, que durante 26 años había vivido aterrada de ser descubierta, que no quería causarle problemas a su propia familia, que se deprimía cada aniversario del crimen y que evitaba leer las noticias del caso. Según el South China Morning Post lo dijo así: “Me sentía inquieta y me caía el ánimo cada vez que se acercaba la fecha del crimen”. Y en el medio Japón Samouraï reflejaron estas otras frases suyas sobre el mes de agosto de 2025 cuando la policía fue una vez más a buscarla: “Estaba ansiosa todos los días. Y me resigné a que me arrestarían”.

Después de esto, decidió no hablar más. Por lo que el motivo exacto del crimen no pudo ser aclarado todavía, quizá pueda serlo en el juicio.

En marzo de 2026, Yasufuku fue imputada por el crimen. Los fiscales pidieron evaluaciones psiquiátricas. Y estiman que el móvil fue un resentimiento obsesivo de larga data contra Satoru por su rechazo. El crimen fue un acto dirigido, indirectamente, a él.

Satoru y su hijo Kohei, de 28 años, presentaron también una demanda civil contra la asesina. Pero otra vez podrían encontrarse con el escollo del factor tiempo: pasados 20 años de un crimen, se extingue el derecho a reclamos compensatorios. Han pasado casi 26.

Satoru explicó el problema: “No es que no quisiéramos la compensación antes, es que no podíamos pedirla porque no sabíamos contra quién dirigir el reclamo. ¡Que nos cierren la puerta porque pasaron más de veinte años es algo que está en contra de la verdadera justicia! Yo quisiera sentar un precedente legal que establezca que los reclamos pueden hacerse más allá de los veinte años. No solo por mi caso, sino por todas las víctimas de casos que todavía no han podido resolverse en este país”.

En marzo de 2026, los fiscales imputaron a Kumiko Yasufuku por el crimen y pidieron evaluaciones psiquiátricas para avanzar hacia el juicio

El argumento de la familia podría ser apoyado por un fallo del año 2009 de la Corte Suprema sobre una maestra asesinada en Tokio en 1978 y cuyo cuerpo fue encontrado 26 años después y la familia pudo reclamar al homicida por los daños. La Corte concluyó que el estatuto de limitaciones en este caso iba groseramente contra los principios de la justicia porque liberaba al asesino de su responsabilidad y permitió que lo hicieran. Sería un antecedente favorable para Satoru. Tomomichi Watanabe, profesor de derecho civil de la Seikei University, dice que aunque las limitaciones existen, en el caso de Namiko Takaba podría usarse un argumento similar: “Si Yasufuku es hallada culpable, ella creó la circunstancia que impidieron el reclamo durante 26 años por lo que sería posible que se tratara este caso también como una excepción”.

Satoru Takaba sigue participando en grupos que pelean por reformar los estatutos que ponen plazos a los posibles reclamos. Quiere que las familias con historias similares puedan demandar a los criminales una vez que estos sean identificados. Es hora de actualizar las leyes, piensan todos. Leyes que acompañen la evolución de la tecnología en las pericias.

Yasufuku será juzgada a finales de este año o a comienzos del 2027. Habrá que ver qué dicen sobre cómo anda su mente y si eso podría exculparla. Por ahora, la prensa intuye que no hay una inimputabilidad total porque la acusación sigue adelante.

Lo que todos saben indubitablemente es que la obsesión con Satoru se había venido incubando desde la adolescencia. Yasufuku no había olvidado el rechazo de Satoru, solo había ido postergando su venganza.