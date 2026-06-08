La SE-CONRED promueve el plan familiar de respuesta ante emergencias en Guatemala

Una familia guatemalteca consulta materiales de CONRED para aprender a actuar a tiempo y tomar decisiones informadas ante una emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SE-CONRED impulsa en Guatemala la elaboración del Plan Familiar de Respuesta como herramienta de preparación ante emergencias y desastres, con el argumento de que el hogar es el primer espacio de protección y de actuación para resguardar la vida de sus integrantes.

La convocatoria fue difundida recientemente por la Secretaría Ejecutiva de la CONRED en el marco del Día Internacional de la Familia. En ese llamado, el organismo sostuvo que una familia informada y organizada puede tomar mejores decisiones y actuar a tiempo ante una emergencia.

Según la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, la guía permite identificar riesgos dentro y fuera de la vivienda, planificar posibles escenarios de emergencia, establecer rutas de evacuación y definir lugares seguros tanto en el interior como en el exterior del hogar.

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El plan también ordena las tareas de cada integrante de la familia. De acuerdo con la entidad, esa organización fortalece la comunicación familiar, ayuda a crear sistemas de alarma y facilita tener a mano contactos de emergencia.

La guía familiar incluye evacuación, alarmas y suministros para tres días

La respuesta directa que propone la SE-CONRED es concreta: cada hogar debe elaborar su Plan Familiar de Respuesta, fijar rutas de salida, asignar responsabilidades y preparar la mochila de las 72 horas para saber cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.

Familias en Guatemala participan en el Plan Familiar de Respuesta de SE-CONRED, preparándose para emergencias y desastres mediante la elaboración de mapas de riesgos y rutas de evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la institución, esa mochila debe reunir artículos esenciales para atender una situación crítica. La preparación también incluye la identificación previa de albergues cercanos y la integración de un Kit de Emergencia para Mascotas.

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La Secretaría Ejecutiva de la CONRED indicó que estas medidas permiten responder de forma más rápida y segura frente a amenazas como sismos, inundaciones, incendios o erupciones volcánicas. El organismo agregó que la preparación doméstica fortalece la prevención y la autoprotección dentro del núcleo familiar.

En la descripción oficial del programa, CONRED plantea que los miembros de la familia se involucren en la planificación de cómo proceder ante situaciones de riesgo en el hogar a partir del conocimiento de medidas básicas de preparación y autoprotección.

El curso virtual gratuito busca que cada integrante conozca su papel

Como parte de esa estrategia, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED invitó a la población a participar en un curso virtual gratuito sobre el Plan Familiar de Respuesta, disponible en el Campus Virtual de CONRED.https://campusvirtual.conred.gob.gt/

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De acuerdo con la descripción del curso, el objetivo es que el estudiante tome conciencia sobre la importancia de conocer y elaborar este plan para prepararse ante una emergencia o desastre. También busca que pueda identificar los posibles escenarios de riesgo y reconocer las rutas de evacuación y los lugares seguros dentro de su vivienda.

Según el temario difundido por la SE-CONRED, otra de las competencias previstas es comprender el rol de los diferentes actores en el plan familiar y la importancia de la función que cada uno debe desempeñar durante una emergencia.

La entidad añadió que el curso también enseña la importancia de contar con la mochila de las 72 horas, así como su revisión y actualización constante. Según la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, hogares preparados contribuyen a construir comunidades y un país más resiliente dentro del Sistema CONRED.

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Guatemala prevé una temporada ciclónica 2026

Guatemala anticipa para 2026 una temporada de huracanes y tormentas tropicales con características cercanas a la media histórica, pero con un aumento de la intensidad pronosticado especialmente en la cuenca del Pacífico, donde se espera la formación de hasta cinco huracanes mayores durante un periodo que se extiende del 15 de mayo, fecha de inicio de la temporada en esta región, hasta finales de año. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) destacó que los sistemas más severos se desarrollarán en el Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad moderada. Esto ha generado preocupación regional por los posibles impactos en infraestructuras y actividades productivas, según informes de INSIVUMEH.

El Pacífico podría registrar cinco huracanes de categoría mayor en 2026

Según cifras difundidas por INSIVUMEH, en la cuenca del Pacífico se esperan entre dieciséis y veinte tormentas nombradas. De esas, entre ocho y diez llegarían a la categoría de huracán, con un riesgo considerable de que entre tres y cinco evolucionen a huracán mayor—categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson—. En cambio, en la cuenca del Atlántico, cuya temporada inicia el 1 de junio, el pronóstico incluye catorce tormentas nombradas, de las cuales entre cuatro y siete alcanzarían la categoría de huracán y entre uno y tres serían de huracán

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