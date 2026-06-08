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La cruda confesión de Ronald Koeman al hablar sobre la enfermedad de su esposa en la previa del Mundial 2026: “Es difícil”

El entrenador de Países Bajos se refirió a la salud de Bartina, quien se encuentra bajo tratamiento. La ilusión de que pueda viajar por un partido

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En la previa del partido ante Uzbekistán antes del Mundial, el entrenador de la selección de Países Bajos contestó sobre un tema íntimo

En la previa del partido amistoso que afrontará la selección de Países Bajos ante Uzbekistán en Nueva York en la antesala del Mundial 2026, el entrenador Ronald Koeman habló en conferencia de prensa y se refirió a la dura enfermedad que transita su esposa, Bartina. El técnico de 63 años explicó que su mujer no viajará a los Estados Unidos para acompañarlo debido al tratamiento que está recibiendo, pero dejó la puerta abierta en caso de que su equipo llegue a la final.

Ante la pregunta sobre la distancia que los separa y lo duro que será para Koeman no tener a su esposa a su lado durante la Copa del Mundo, el ex técnico del Barcelona respondió: “A veces es difícil porque tiene que recibir tratamiento cada semana. Esa es también la razón por la que, en principio, no puede venir por aquí. Y hablamos de eso, mantenemos el contacto al respecto y a ella también le resulta difícil a veces. Para mí también es difícil a veces. El fútbol es una válvula de escape para pensar también en otras cosas. Y hemos acordado hacerlo de esta manera. Por lo demás, esperamos lo mejor, que los tratamientos sigan surtiendo efecto, y a ver cuánto tiempo dura eso", indicó.

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Bartina Koeman padece un cáncer de mama y hace 16 años que está luchando contra la enfermedad que se propagó hacia otros órganos, como el hígado. La mujer explicó a la revista neerlandesa Vrouw que el objetivo actual es mantener su estado de salud controlado: “La mejor palabra que puedo usar es: estable. Puede sonar aburrido, pero para mí, no tiene precio. La inmunoterapia y la quimioterapia que estoy recibiendo están funcionando. En mi caso, eso no es algo que se dé por sentado, así que estoy realmente agradecida”.

Ronald Koeman durante un partido de las eliminatorias europeas con la selección de Países Bajos (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Ronald Koeman durante un partido de las eliminatorias europeas con la selección de Países Bajos (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

En cuanto al acuerdo con su esposa y si conversan sobre la enfermedad o el futuro de sus hijos y nietos, Koeman respondió: “No, hablamos de todo. Pero está claro que, naturalmente, a menudo se trata de cómo se siente ella. Tiene tratamiento todos los miércoles por la tarde, entonces tiene efectos secundarios durante uno o dos días. Y de eso se habla. ¿Y luego? Te preocupas por ella. Por desgracia, ahora a distancia, pero eso lo hemos elegido nosotros mismos".

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Por otra parte, Koeman agregó que, ante un escenario excepcional, existe la posibilidad de que Bartina viaje a Nueva York en caso de que la Naranja llegue a la última instancia de la Copa del Mundo y se ilusionó: “Si llegamos a la final, tal vez le permitan saltarse un tratamiento. Eso sería lo máximo para ambos”.

Ronald Koeman durante el último amistoso de Países Bajos frente a Argelia (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Ronald Koeman durante el último amistoso de Países Bajos frente a Argelia (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

En diciembre de 2025, el entrenador habló públicamente de la enfermedad que padecía su esposa y dio detalles. “Fue impactante. Tuvimos que cruzar los dedos para que el tratamiento funcionara. Afortunadamente, el tratamiento está funcionando”, dijo en el programa Eva acerca de la quimioterapia. El neerlandés continuó: “Si nos vamos de vacaciones, puede saltarse un tratamiento, pero después, tiene que continuar. Ya no puede hacerlo todo y se cansa más rápido. Además, sufre efectos secundarios. Sin embargo, ella es increíblemente fuerte y positiva. Es realmente maravilloso verla”.

Países Bajos integra el Grupo F del Mundial, junto a Japón, Túnez y Suecia. El conjunto naranja hará su debut en la competencia el domingo 14 de junio en Dallas ante el conjunto nipón. El sábado 20/6 chocará ante los suecos en Houston y cerrará la fase ante el elenco africano el jueves 25/6 en Kansas City.

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