Disminuyeron los nacimientos y muertes en República Dominicana en cinco años

Los informes presentados por la Oficina Nacional de Estadística evidencian una disminución simultánea en la cantidad de nacidos vivos y fallecimientos registrados en todo el país durante un periodo de cuatro años, con particular concentración en la región Ozama (Ilustración Infobae)

Un repaso por los registros oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) revela un fenómeno demográfico poco habitual: la República Dominicana experimenta una disminución sostenida tanto en los nacimientos como en las defunciones entre 2021 y 2025.

En 2021, el país registró 194,646 nacimientos. Para 2025, la cifra desciende hasta 154,454. La caída es notoria y plantea preguntas inmediatas: ¿qué factores están detrás de este descenso? ¿Influyen los movimientos migratorios, los cambios en la maternidad joven o la situación socioeconómica?

La región Ozama, que incluye al Distrito Nacional y Santo Domingo, sigue figurando como el epicentro de los nacimientos, con 57,932 registros en 2025.

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Sin embargo, el descenso es evidente incluso en estas zonas tradicionalmente pobladas. El Distrito Nacional, por ejemplo, pasa de 36,527 nacimientos en 2021 a 23,799 en 2025. Santo Domingo muestra una caída similar, lo que sugiere que la tendencia afecta tanto a grandes centros urbanos como a provincias periféricas.

Si se observa el calendario, las cifras varían según el mes. Enero y marzo suelen ser los periodos con más nacimientos, mientras que diciembre presenta los menores registros.

Una enfermera sonriente sostiene a un bebé recién nacido envuelto en una manta con la bandera dominicana, mientras la madre descansa feliz en segundo plano en un hospital de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madres jóvenes, migración y diversidad

La mayoría de los dominicanos se convierten en madres y padres en edades comprendidas entre los 20 y 34 años. En 2025, el grupo de padres más numeroso fue el de 25 a 29 años, con 25,793 registros, seguido de cerca por el de 30 a 34 años con 27,547. Entre las madres, se observa una tendencia similar:34,041 mujeres tenían entre25 y 29 años al momento del nacimiento, mientras que31,594se encontraban en el rango de20 a 24 años.

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Los grupos de madres y padres menores de 19 años presentan cifras mucho más bajas, evidenciando que la paternidad y maternidad adolescente, aunque existente, es menos frecuente. Estos datos sugieren que la transición a la parentalidad ocurre mayoritariamente en la juventud adulta, tanto para hombres como para mujeres en República Dominicana.

El dato que más llama la atención es la convivencia de nacionalidades en la sala de partos. Aunque la mayoría de los nacimientos corresponde a mujeres dominicanas, en 2025 se registraron 11,518 nacimientos de madres haitianas, cifra que supera ampliamente a la de cualquier otra nacionalidad extranjera. Venezuela, Estados Unidos y Colombia figuran también, pero con números mucho más bajos.

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Mueren menos personas

El descenso de las defunciones es tan marcado como el de los nacimientos: de 51,535 fallecimientos en 2021 se pasa a 43,032 en 2025. La Región Ozama vuelve a liderar las cifras, con 13,699 defunciones en 2025. Le siguen el Cibao Norte (7,542) y el Cibao Sur (3,831). El Distrito Nacional y Santo Domingo suman juntos la mayor cantidad de fallecimientos, aunque también muestran la misma tendencia descendente.

Las muertes no se distribuyen de manera uniforme a lo largo del año. Junio y septiembre suelen ser los meses con más defunciones, pero la diferencia entre meses resulta menos pronunciada que en los nacimientos.

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Un análisis de los datos de la Oficina Nacional de Estadística revela que el comportamiento demográfico nacional se ve marcado por menores tasas de nacimientos y decesos, con mayores registros en mujeres jóvenes y hombres adultos mayores.

Los extremos de la vida: infancia y vejez

Los datos demuestran que la mayor cantidad de muertes corresponde a personas de edad avanzada. En 2025, el grupo de 85 años y más sumó 3,852 defunciones, mientras que los menores de un año registraron 358. El predominio masculino en la mortalidad también es constante: 25,213 hombres fallecieron en 2025, frente a 17,795 mujeres.

Las cifras de la Oficina Nacional de Estadística plantean preguntas que van más allá de los números. El descenso en la natalidad y la mortalidad, el peso de la migración, la concentración urbana y los cambios en la estructura etaria dibujan un país que cambia año a año, casi sin que se note.

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