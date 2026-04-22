Generación Silver

¿Descubrirnos o redescubrirnos? La identidad en la segunda mitad

El momento de aceptarnos a nosotros mismos suele tener lugar en la mediana edad, cuando dejamos de percibirnos jóvenes y aun no nos hemos hecho mayores; en números, se trata de los cuarenta cortos hasta los 60 y tantos

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Díptico de una mujer de cabello corto y oscuro sonriendo. A la izquierda, viste camisa blanca. A la derecha, con lentejuelas, sostiene un pastel con velas encendidas
Entre los 40 y los 60 dejamos de ser jóvenes, pero todavia no nos hemos hecho mayores; es el momento del autoconcepto y la aceptación (Freepik)

La identidad, a diferencia del tiempo, no avanza de manera lineal; se construye de forma dinámica a lo largo de la vida con nuestras experiencias, relaciones y reflexiones. Es el hilo que conecta nuestras vivencias pasadas, nuestros valores presentes y nuestras aspiraciones futuras. Así, nuestra identidad puede entenderse como el hilo de una narrativa que vamos escribiendo día a día.

Es esa historia que nos contamos a nosotros mismos, y a veces a otros, sobre lo que somos, lo que hemos vivido y hacia dónde queremos ir. Cada elección, cada recuerdo y cada sueño aporta a ese relato único. La identidad no es estática; cambia, evoluciona y se moldea con el tiempo, dependiendo de nuestras experiencias y de cómo enfrentamos los desafíos de la vida. En ello va mucho de nuestra conexión con los demás; algo que, aunque es profundamente personal, también está influida por nuestros vínculos: la familia, la cultura, el trabajo, las amistades y nuestra comunidad. Porque al final, como dijo Carl Jung, “La autenticidad es aceptar ser quien uno realmente es.”

Gran parte de esa aceptación suele ocurrir mientras transcurre la mediana edad, ese momento de vida donde dejamos de percibirnos jóvenes y aun no nos hemos hecho mayores. Si le pusiéramos números, estamos hablando de los cuarenta cortos hasta los 60 y tantos.

La identidad va cambiando con el tiempo y es en la mediana edad cuando estamos preparados para conocernos mejor y aceptarnos
La identidad va cambiando con el tiempo y es en la mediana edad cuando estamos preparados para conocernos mejor y aceptarnos

Como vemos, tiempo e identidad van de la mano en la construcción de nuestra historia personal. A medida que vivimos, cambiamos, aprendemos y evolucionamos, el tiempo nos da la oportunidad de liberarnos de expectativas externas y acercarnos a nuestra esencia más pura. Nos recuerda que no somos un producto terminado, sino seres en constante transformación. Eso es la mediana edad, un momento de transformación, el momento donde aparecen con más fuerza que nunca las preguntas existenciales.

Si analizamos más en detalle la identidad, un aspecto esencial en su construcción es lo que se conoce como autoconcepto. No es ni más ni menos que la imagen o percepción que tenemos de nosotros mismos, es decir, cómo nos definimos en función de nuestras experiencias, habilidades, valores, emociones y características personales. Es una construcción interna. Mientras que el autoconcepto es cómo nos percibimos, la autoestima está ligada a cómo valoramos esa percepción. La autoestima se basa, en gran medida, en nuestras capacidades y nuestros logros, pero también en cómo interpretamos y valoramos esas experiencias. Mientras que el autoconcepto responde a preguntas como “¿Quién soy yo?”, la autoestima añade: “¿Qué siento con respecto a quién soy?”

¿Por qué esto? Porque vivimos desempeñando múltiples roles en diferentes momentos y contextos: somos hijos, padres, amigos, compañeros, profesionales, ciudadanos, soñadores... Cada uno de estos roles representa una dimensión de nuestra vida, y todos contribuyen, de alguna forma, a nuestra identidad. Sin embargo, rara vez uno solo de estos roles puede definirnos por completo. ¿Cuál de mis roles actuales me define mejor?

Familia argentina de cinco personas, con niños y abuelo, compartiendo un asado con carnes, ensalada y pan en una mesa de madera al aire libre.
Nuestros roles van cambiando con el tiempo. La identidad no es estática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablábamos de las preguntas existenciales, como aquellas que con un trasfondo existencial nos ubican en ese tiempo y en esa identidad que se transforma, construye y evoluciona. A David Bowie se le atribute la frase “Envejecer es un proceso extraordinario mediante el cual te convertís en la persona que siempre debiste haber sido.” Será entonces que la mediana edad, la segunda mitad de la vida, nos permite descubrir quiénes somos realmente?

En la segunda mitad de la vida, la tarea de construir una identidad auténtica se vuelve fundamental. Dejar de lado el peso de las expectativas ajenas y dirigir la mirada hacia quienes realmente somos es un acto de valentía. Es en este momento del camino cuando comprendemos que nuestra identidad no es un conjunto rígido de definiciones, sino un proceso en constante evolución que incluye la decisión de ser distintos y, a la vez, profundamente nosotros mismos.

La identidad, más que una máscara para ajustarnos al mundo es un viaje hacia el interior. En este viaje confluyen nuestras vivencias, valores y anhelos, convirtiéndola en un reflejo de nuestra huella personal en el tiempo. Pero, al mismo tiempo, nuestra identidad también trasciende lo individual, porque lleva consigo un legado: las formas en que tocamos las vidas de otras personas, las memorias que les dejamos, y cómo nuestra autenticidad influye en quienes nos rodean.

Al final, descubrir y vivir nuestra identidad auténtica es ser conscientes de que nada de lo que somos es casual. Es un acto que requiere compromiso, aceptación y un profundo deseo de dejar una marca en el alma del tiempo: la huella de haber vivido con plena identidad y con la valentía de abrazarla en todo momento. Esa es, quizás, una de las verdades más potentes de una segunda mitad que nos abra las puertas a esta nueva longevidad.

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