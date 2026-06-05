¿La “Stranger Things” geriátrica?: una serie pone en escena a estrellas +70 en una intriga en un condominio de jubilados

The Boroughs: serie de Netflix (Créditos: Netflix)

El escenario de esta serie recién estrenada es uno de esos condominios para personas jubiladas tan numerosos en los Estados Unidos, país donde varias generaciones de retirados ya los han elegido como hogar para vivir sus últimos años.

Se diría entonces que es casi natural que se estén haciendo frecuentes las series estadounidenses ambientadas en estas residencias para adultos mayores. Por otra parte, la nueva longevidad nos permite disfrutar por más años de grandes actores y actrices que no se retiran y siguen actuando.

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La fuerza de las cosas lleva a crear papeles para ellos. La etapa post retiro, que ya no puede ser calificada como de ancianidad considerando la vitalidad y activismo de muchísimas personas a esa edad, llevará a recrear historias que los tengan como protagonistas.

Fue el caso del Club de los Jueves que reunió a talentos senior como Helen Mirren y Pierce Brosnan, y lo es ahora de The Burroughs. Jubilación rebelde [vale aclarar que lo de “jubilación rebelde” es un agregado al título en la traducción al castellano].

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El elenco de la serie es más que interesante: todos actores veteranos que da gusto volver a ver en pantalla. Alfred Molina (73) es Sam Cooper, el protagonista principal. Molina es un actor británico pero de origen español. Desde aquella temprana y extraordinaria Prick up your ears (Susurros en tus oídos, 1987) en la que compartió cartel con Gary Oldman y Vanessa Redgrave, no ha cesado de filmar.

Alfred Molina interpreta a Sam Cooper. Su cara muestra lo poco que le divierte la fiesta en el condominio 'The Boroughs' (Netflix)

Luego está Geena Davis, espléndida a los 70, aunque quizás con algo de ayuda de la ciencia en el rostro —algún muy discreto retoque en comparación con los estragos de una Catherine Deneuve o una Jessica Lange—; la protagonista de éxitos como La mosca, Un tropiezo llamado amor y Beetlejuice vuelve en esta serie donde protagoniza un amor intergeneracional; un romance prohibido además porque el personal del lugar tiene vedado el vínculo con los residentes. Una norma casi carcelaria. A Geena Davies se la recuerda también mucho por la sobrevalorada Thelma y Louise, caprichosamente calificada de feminista.

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Geena Davies en Thelma y Louise

El elenco incluye a Bill Pullman (72), un gran actor, en general relegado a papeles secundarios. Pero hay una película suya poco publicitada que es imperdible: La última seducción, donde comparte cartel con Linda Fiorentino. Recientemente protagonizó la excelente serie The Sinner (4 temporadas).

El reparto se completa con Denis O’Hare (64) como Wally Baker, un médico jubilado que tiene cáncer; Alfre Woodard (73) como Judy Daniels y Clarke Peters (74) como Art Daniels, y los “jóvenes” Carlos Miranda (41) como Paz Navarro, y Jena Malone (41) como Claire, la hija de Sam.

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Bill Pullman en "The Boroughs" (Netflix)

En The Burroughs, un matrimonio retirado alquila una casa en uno de esos condominios para jubilados de Nuevo México, pero ella muere repentinamente de un ataque cardíaco en vísperas de la mudanza. Lo que iba a ser un retiro idílico para una pareja muy bien avenida, se convierte en el horrible depósito donde él, ingeniero jubilado, debe hacer el duelo sin el menor entusiasmo por seguir en este mundo sin ella.

Pero una serie de eventos extraños —sobrenaturales— en el lugar despiertan su curiosidad, y la de otros residentes con los que trabará amistad, y entonces Sam Cooper descubre un propósito de vida.

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The Boroughs tiene elementos de ciencia ficción, algunos la llaman la “Stranger things geriátrica” porque los hermanos Duffer (Matt y Ross), cineastas, guionistas y productores de la exitosa Stranger Things, son también los creadores de esta nueva serie de Netflix.

Matt y Ross Duffer, lso creadores de Stranger Things y de The Burroughs (REUTERS/Aude Guerrucci)

Pero lo que interesa es el protagonismo que da a los adultos mayores, fuera del estereotipo habitual. Aunque no es la primera serie que transcurre en una residencia geriátrica —recordemos la ya clásica Cocoon—, cada vez más los personajes salen del típico “abuelo” que cuida a los nietos o se rebela contra la familia que lo quiere relegar o encuadrar. Los personajes de The Boroughs son baby boomers, casi todos profesionales. Uno de ellos cultiva marihuana —no podía ser de otra manera — y practica el sexo libre con su mujer; todo bien hasta que ella se enamora de otro residente…

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La serie tiene una mirada crítica hacia las residencias para adultos. Hay cierto escepticismo y resistencia por parte de Sam Cooper contra los métodos algo invasivos y paternalistas del lugar y al exceso de optimismo condensado en el lema del condominio: “Esta es la mejor etapa de tu vida”. La inclusión de una Alexa propia en cada casa de The Borroughs (Serafin) le parece lógicamente demasiado intrusiva. Lo mismo que la psicóloga que lo recibe y sin que él se lo pida le explica las etapas del duelo. Etcétera.

El aclamado actor Alfred Molina, conocido por interpretar a Doctor Octopus, en una escena de la serie "The Boroughs" (Netflix)

A un vecino con el que traba amistad, le confiesa: “Mi esposa está muerta y el mundo sigue girando [N. de la R: casi como nuestro tango “sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando”], todos siguen viviendo como si nada, van de compras, comen, ríen, duermen, los odio por eso. No tengo futuro”.

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Ahondando en el escepticismo, dirá: “Estamos en la sala de espera de Dios”.

— No dejaré que me hablen como un niño

— Entonces no te comportes como uno— es la réplica cruel de su hija.

Hay escenas graciosas como cuando en la primera cena con vecinos se ponen a competir por ver quién tiene la cicatriz más larga…

— Nos tratan como a niños— dice uno, volviendo al tema.

— Deberíamos rebelarnos.

De izq a der: Clarke Peters, Alfre Woodard, Alfred Molina, Denis O’Hare y Geena Davies en The Boroughs (Créditos: Netflix)

Es natural que estas producciones proliferen en los Estados Unidos donde es tradición que los jubilados vivan en barrios cerrados, casi mini-ciudades, con autonomía pero con asistencia, prevención de salud, áreas comunes y actividades de esparcimiento.

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Y es previsible que este subgénero vaya creciendo a medida que se extiende la expectativa de vida y que son cada vez más los actores que siguen trabajando a los 70, 80 y hasta 90 años.

Otro guiño a nuestro país es cuando un personaje dice “Tenemos que escondernos en Argentina; es un clásico”. Lo clásico es este tipo de menciones en el cine de Hollywood y más allá. Llama la atención el reconocimiento de los guionistas, puesto en boca de un personaje, de que se trata de un cliché, un capricho de muchas películas y series producidas por países que han generado grandes cárteles de mafia que llegaban hasta a controlar buena parte de la economía y del estado, pero atribuyen siempre a la Argentina, aunque el podio lo compartimos con Brasil —parece que la cosa es con América del Sur—, el ser un país sin ley.

Volviendo a la serie, la atmósfera controladora del condominio se volverá poco a poco ominosa, pero es parte de la trama y no la vamos a revelar acá.

The Boroughs: serie de Netflix (Créditos: Netflix)

Lo interesante es que el trasfondo de la intriga de esta serie de 8 episodios es también una crítica a la obsesión por derrotar al dios Cronos, obsesión que conoce un nuevo impulso al compás de los últimos avances de la ciencia. El director del condominio es un “Bryan Johnson” carilindo, con una estética que de tan trabajada resulta poco natural.

En síntesis, la serie, si bien tiene un toque de comedia, aborda la problemática silver del retiro —las pérdidas, humanas y laborales, el tiempo que se acorta, el entorno que quiere manejarles la vida, etc.—

Según The Guardian, “podría haber sido realizada por Spielberg” porque “The Boroughs habla, a través de monstruos y electroplasma, de los eternos miedos humanos”. Coincide el Telegraph al describirla como una “The Goonies para la tercera edad” y “una entrañable serie de terror en la que la jubilación adquiere un aire Spielberg”.

El sitio especializado NME dice: “Al igual que ‘Stranger Things’, es difícil de encasillar. Hay elementos de drama familiar, matices de comedia y momentos de terror, pero es tan intrigante como los primeros años del éxito de Netflix”.

Geena Davis en el set de la nueva serie 'The Boroughs' (Netflix)