Nicaragua

Nicaragüenses en Costa Rica exigen justicia por la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Ortega y Murillo

Exiliados nicaragüenses y representantes indígenas y afrodescendientes realizaron un homenaje en una iglesia católica de la capital costarricense y reclamaron una pesquisa internacional por el fallecimiento del dirigente miskito, informó EFE.

Guardar
Google icon
Exiliados, afrodescendientes y representantes de comunidades indígenas nicaragüenses rindieron un homenaje póstumo en Costa Rica al líder miskito Brooklyn Rivera, quien falleció en Managua tras permanecer bajo custodia del gobierno nicaragüense./ (Agencia EFE)

Exiliados nicaragüenses, representantes indígenas y afrodescendientes realizaron un acto en demanda de justicia tras la muerte del histórico líder miskito Brooklyn Rivera, quien falleció el 30 de mayo en Managua bajo custodia del Estado. El homenaje, celebrado en un salón de una iglesia católica de la capital costarricense, reunió a miembros de la diáspora y familiares del dirigente, quienes exigieron una investigación internacional sobre el caso, según reportó la agencia EFE.

Brooklyn Rivera, de 73 años, encabezaba el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) y era reconocido como una de las principales voces de la Costa Caribe nicaragüense. Había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023 y, tras permanecer casi tres años incomunicado, murió en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, adonde ingresó el 7 de marzo por complicaciones respiratorias. Familiares denunciaron durante meses desconocer su paradero, una situación que organizaciones de derechos humanos calificaron como desaparición forzada.

PUBLICIDAD

Durante el homenaje en San José, la hija del dirigente, Tininiska Rivera, denunció que el Estado no entregó el cuerpo a la familia y que ni ella ni otros allegados pudieron participar en el funeral. “Mi padre falleció en Nicaragua, pero el cuerpo no fue entregado a la familia. Ninguno de mis familiares participó en la misa ni en el entierro exprés que el Gobierno hizo”, afirmó Rivera, en declaraciones recogidas por EFE. La familia había solicitado trasladar los restos hasta Bilwi, ciudad natal del líder miskito, para cumplir su última voluntad, solicitud que fue rechazada por las autoridades.

La hija también denunció que seis familiares permanecen detenidos y en condición de desaparición forzada en Nicaragua. “Lo que hicieron con mi padre no fue que murió de causas naturales, sino que murió por los tres años de encarcelación”, expresó durante el acto.

PUBLICIDAD

La familia de Brooklyn Rivera denunció que el Estado no entregó el cuerpo ni permitió su participación en el funeral en Nicaragua./ (Agencia EFE)
La familia de Brooklyn Rivera denunció que el Estado no entregó el cuerpo ni permitió su participación en el funeral en Nicaragua./ (Agencia EFE)

Carlos Eddy Monterrey, periodista y activista cultural de la Costa Caribe nicaragüense, criticó el prolongado aislamiento al que fue sometido Rivera. “Le privaron de los derechos fundamentales del ser humano, el derecho inalienable de la libertad y de la vida. Todo fue un proceso de tortura”, señaló Monterrey, según información de EFE.

El caso de Rivera fue descrito como un símbolo de la persecución contra los pueblos originarios de Nicaragua por parte del régimen. Enrique Martínez, activista político opositor, sostuvo que el fallecimiento del líder indígena refleja una problemática estructural que afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes. “El caso de Brooklyn es solamente la ejemplificación del daño masivo que han ejecutado en contra de esta población históricamente vulnerada”, dijo Martínez en declaraciones citadas por EFE.

Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición nicaragüense han atribuido la muerte de Rivera al Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes mantienen el poder desde 2007. La agencia EFE recordó que Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, cuando Ortega fue reelegido para un quinto mandato.

De acuerdo con el último monitoreo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 47 personas permanecen en prisión por motivos políticos en Nicaragua. Algunas fuentes internacionales, como el sitio World Population Review, sitúan el número en torno a 45, mientras reportes recientes de agencias como Reuters y EFE documentan que cerca de 40 presos fueron trasladados recientemente a arresto domiciliario, aunque el total de detenciones políticas supera las siete decenas antes de estos movimientos.

Exiliados nicaragüenses, representantes indígenas y afrodescendientes reclamaron justicia por la muerte de Brooklyn Rivera en un acto en Costa Rica./ (Agencia EFE)
Exiliados nicaragüenses, representantes indígenas y afrodescendientes reclamaron justicia por la muerte de Brooklyn Rivera en un acto en Costa Rica./ (Agencia EFE)

La muerte de Rivera y la situación de los presos políticos han generado llamados de la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) solicitó una investigación independiente y transparente sobre las circunstancias de la muerte del dirigente miskito y urgió al Estado a liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), en voz de su secretario general Albert Ramdin, manifestó su preocupación y pidió garantías para el respeto a los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso. Instituciones como la Washington Office on Latin America (WOLA) y Amnistía Internacional demandaron la liberación inmediata y sin condiciones de los presos políticos, así como el acceso humanitario y médico adecuado para quienes permanecen en custodia estatal.

“Con el líder indígena Brooklyn Rivera, el total de personas asesinadas bajo la dictadura de Ortega-Murillo ahora asciende a nueve. Más de 45 presos políticos podrían enfrentar el mismo destino. Estos crímenes no deben quedar impunes”, declaró el activista y exiliado Félix Molina a medios internacionales, según cita EFE.

El caso de Rivera ha puesto en el centro del debate internacional la situación de las minorías étnicas y de los derechos humanos en Nicaragua, país donde persiste la denuncia de represión sistemática y cierre de espacios democráticos. La comunidad nicaragüense en Costa Rica, donde residen miles de exiliados, reiteró su demanda de justicia, memoria y reparación para las víctimas de la represión y sus familias, y reclamó garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Las organizaciones internacionales insisten en que la investigación sobre la muerte de Brooklyn Rivera debe realizarse de manera independiente y con la participación de expertos, con el objetivo de esclarecer los hechos y asegurar la rendición de cuentas. Mientras tanto, la exigencia de libertad para los presos políticos y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas continúan marcando la agenda de quienes han debido abandonar Nicaragua y de quienes aún permanecen bajo custodia del régimen.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaNicaraguaderechos humanospresos políticosRosario Murillo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¡De primera finalista a Reina! Mariale Acosta conquista Costa Rica tras dos años de lucha por la corona

En una noche engalanada por soberanas internacionales, Mariale Acosta se consagró como Miss Universe Costa Rica 2026. La representante de Heredia de 24 años, quien destaca como modelo, presentadora e intérprete del orgullo afrocostarricense, superó a otras 13 candidatas en una reñida final

¡De primera finalista a Reina! Mariale Acosta conquista Costa Rica tras dos años de lucha por la corona

Imponen 80 años de cárcel en Panamá al autor de un ataque que dejó dos fallecidos

El ataque ocurrió en marzo de 2023 en Monte Oscuro, San Miguelito, donde dos personas murieron y una tercera sobrevivió a las detonaciones.

Imponen 80 años de cárcel en Panamá al autor de un ataque que dejó dos fallecidos

Localizan 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en Guatemala

Una diligencia en un cañaveral de la finca Flamenco, en la zona 4, permitió localizar los paquetes rectangulares tras una denuncia anónima, según informó la Policía Nacional Civil en sus redes oficiales.

Localizan 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en Guatemala

El Salvador y Perú intensifican el diálogo para atraer inversiones en turismo, comercio e industria

La Vicepresidencia de la República de El Salvador informó que ambos países reforzaron su agenda bilateral con énfasis en turismo, industria y servicios, en un entorno que el gobierno atribuye a mejores condiciones de seguridad.

El Salvador y Perú intensifican el diálogo para atraer inversiones en turismo, comercio e industria

El Fondo Monetario Internacional recorta al 3.75% su previsión de crecimiento para Guatemala en 2026

El organismo revisó a la baja su estimación desde el 4.1% previsto por el Banco de Guatemala y atribuyó el menor avance al encarecimiento del petróleo por la guerra en Oriente Medio

El Fondo Monetario Internacional recorta al 3.75% su previsión de crecimiento para Guatemala en 2026

TECNO

WhatsApp: cómo puedo enviar una ubicación falsa o cercana

WhatsApp: cómo puedo enviar una ubicación falsa o cercana

Fecha de lanzamiento y primer tráiler de Final Fantasy VII Revelation tras ser anunciado en el Summer Game Fest

Google se une a SpaceX, el emporio de Elon Musk con un multimillonario acuerdo que incluye a Nvidia

Epic Games: consigue estos 38 juegos con hasta el 85% de descuento por tiempo limitado

Assassin’s Creed Syndicate con 75% de descuento en Ubisoft por tiempo limitado: cómo conseguirlo

ENTRETENIMIENTO

Jaden Smith debutó como director creativo de Christian Louboutin y habló sobre la presión de llevar un apellido famoso

Jaden Smith debutó como director creativo de Christian Louboutin y habló sobre la presión de llevar un apellido famoso

Dua Lipa habría pagado más de 6000 dólares a vecinos de Palermo por las molestias causadas por su boda

Russell Crowe vuelve a la gran pantalla enfrentando al Imperio Romano como un druida celta

Kim Kardashian debuta en el paddock de la Fórmula 1 para apoyar a su novio Lewis Hamilton

“Después del primer episodio, lloré”, dijo Sharon Stone al explicar su vínculo con “Euphoria”

MUNDO

China aumena la presión sobre Taiwán: el régimen anunció una operación marítima al este de la isla

China aumena la presión sobre Taiwán: el régimen anunció una operación marítima al este de la isla

Pete Hegseth instó a Europa a actuar frente a la “invasión” de inmigrantes portadores de “ideologías peligrosas”

La Policía de Armenia destapó un caso de compra de votos vinculado al partido opositor, cercano a Rusia

Murió Bernadette Chirac, ex primera dama de Francia

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania con más de 200 drones: al menos 12 muertos en Donetsk y Kherson