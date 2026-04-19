Generación Silver

Jane Asher y una vida en el agua: la británica de 95 años que acumula récords mundiales en natación

La atleta suma más de 50 récords en distintas categorías de edad. Su trayectoria deportiva desafía los límites de la longevidad y está marcada por una disciplina constante: entrena cuatro días por semana y planea nuevas marcas en Budapest

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La nadadora británica suma cincuenta y dos marcas universales en diferentes categorías de edad, mantiene una rutina de entrenamiento inquebrantable y afronta nuevos desafíos internacionales, inspirando a generaciones con su constancia y vitalidad deportiva (Captura de video)
La nadadora británica suma cincuenta y dos marcas universales en diferentes categorías de edad, mantiene una rutina de entrenamiento inquebrantable y afronta nuevos desafíos internacionales, inspirando a generaciones con su constancia y vitalidad deportiva (Captura de video)

En Reino Unido, Jane Asher desafía las expectativas a sus 95 años tras establecer decenas de mejores marcas mundiales en natación máster. Reconocida por su constancia y determinación, mantiene una rutina de preparación que le permite seguir conquistando medallas y galardones en competencias nacionales e internacionales. Su historia alterna entre largas sesiones en la piscina, la crianza de cuatro hijos y la compañía de once nietos.

Según el medio BBC News Mundo, la nadadora obtuvo en marzo su quinto récord mundial en piscina. Los reconocimientos a su trayectoria incluyen la Medalla del Imperio Británico, una de las más altas distinciones en su país. Además, integra el Salón de la Fama Internacional de la Natación y se mantiene como referente para deportistas de todas las edades.

La trayectoria competitiva y familiar de Jane Asher

Asher superó diferentes cirugías en los últimos años, incluido el reemplazo de ambas caderas, sin que estos desafíos físicos interrumpieran su pasión por el deporte. “Voy a seguir nadando todo el tiempo que pueda”, declaró en el sitio británico de referencia en natación Marathon Swims, especializado en maratón de natación en Londres.

Una mujer mayor de perfil sonríe mirando sus manos que sostienen dos medallas doradas, con más medallas colgando en la pared de una habitación junto a un tapiz
La reconocida nadadora británica prepara otra hazaña histórica en Hungría, tras superar cirugías y adversidades, demostrando que el esfuerzo y la pasión no tienen edad y ampliando su impresionante palmarés internacional en natación máster (Captura de video)

La vida de la deportista se desarrolla más allá de las piscinas: desde su infancia en África hasta su reconocimiento internacional, la nadadora ha enfrentado diversos retos. Mientras alternaba su carrera con la vida familiar, se mantuvo siempre conectada con el mundo de la natación.

Inicios en el deporte y descubrimiento de la natación máster

De acuerdo con una entrevista a TNT Sports, la deportista nació en Rodesia del Norte, en la actualidad Zambia, donde el acceso a los ríos suponía un riesgo por la presencia de cocodrilos e hipopótamos. Su primer contacto con una piscina fue a los siete años tras mudarse con su familia a Johannesburgo, Sudáfrica.

Más adelante, la nadadora se trasladó a Reino Unido, ingresó en la Universidad de Mánchester y formó parte del equipo universitario de natación. Según informó otra publicación reconocida británica, la atleta dejó las competencias tras graduarse y casarse, pero nunca abandonó el agua. Empezó a enfrentarse a estudiantes de primaria a quienes enseñaba a nadar. “Vengan y vamos a competir”, les propuso para animarlos y reducir sus miedos.

Nadadora con gorro amarillo y traje de baño oscuro bajo el agua. Extiende un brazo en brazada dentro de una piscina con líneas de carril
Con más de medio centenar de récords mundiales, la atleta británica se mantiene firme en la cima de la natación máster, sirve de inspiración y referencia a deportistas de todas las edades y cosecha reconocimientos internacionales (Captura de video)

Una observación de un espectador le reveló la existencia de torneos para adultos. “Sabes que hay competencias para adultos”, recordaba la deportista. Ya con 40 años, enfrentó a niños y adultos, manteniendo siempre el entusiasmo.

El regreso a la competencia y nuevos logros internacionales

A partir de la década de 1990, la nadadora retomó la competencia tras la muerte de su esposo. “Ahora sí vas a poder hacer lo que te gusta”, le dijo su pareja antes de fallecer, según relató en TNT Sports. Poco después, viajó a Estados Unidos y estableció su primer récord máster en estilo libre dentro de su grupo de edad.

El avance de su carrera la llevó a obtener títulos en campeonatos nacionales de Reino Unido, España, Francia y Países Bajos. Según la reconocida revista Swimming World, Asher ha logrado cincuenta y dos récords mundiales en cuatro categorías de edad diferentes. La veterana se prepara para competir nuevamente en Budapest, Hungría, con la intención de superar otra marca universal.

La nadadora aclara que la motivación principal hoy no está en los premios. “No es por las medallas, ya no las colecciono porque no tengo dónde guardarlas”, reconoció a TNT Sports. Para Asher, nadar representa bienestar físico y un sentido de comunidad.

Una foto enmarcada de una mujer sonriente, un certificado del Salón de la Fama de la Natación, una placa conmemorativa y una invitación real
Una colección de reconocimientos que incluye un certificado del Salón Internacional de la Fama de la Natación y una invitación real, celebrando la notable carrera de Jane Asher. (Captura de Video)

El impacto inspirador de Jane Asher en el deporte

El legado de la deportista británica trasciende los podios. “La natación es un mundo maravilloso. Los nadadores formamos una gran familia: puedes tener 18 años o 90, y en un minuto y 21 segundos ya hablas el mismo idioma”, explicó en BBC News Mundo.

Asher reconoce que le avergüenza ser considerada un ejemplo, aunque espera motivar a otros a practicar deportes a cualquier edad: “Espero que otros digan: ‘Bueno, si ella puede, yo también lo haré, lo intentaré’”, concluyó, según la misma fuente.

El impacto de sus récords ha demostrado que la edad no es un obstáculo real para la actividad física ni para seguir estableciendo nuevas metas: “Romper marcas sirve para mostrar a las personas mayores que mantener un objetivo y una rutina puede prolongar la salud y el bienestar”, resumen los expertos citados por el medio británico. Así, la experiencia de Jane Asher impulsa tanto a adultos mayores como a jóvenes a acercarse al deporte y buscar siempre sus propios límites.

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