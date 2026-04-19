Tras las victorias de Estudiantes e Independiente, así están las tablas de posiciones: los posibles cruces del playoff

La fecha 15 del Torneo Apertura continúa este sábado con cuatro partidos, entre los que se destaca la presentación de Independiente ante Defensa y Justicia en Avellaneda. La agenda se prolongará hasta el lunes en una grilla marcada por el Superclásico del domingo entre River Plate y Boca Juniors.
El sábado, Gimnasia y Esgrima La Plata venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Bosque con el gol de Marcelo Torres, de penal. Luego, Estudiantes de La Plata se impuso 1-0 en Córdoba frente a Instituto gracias al tanto de Brian Aguirre y quedó como líder transitorio de la Zona A, además de sellar su boleto a los octavos de final. Además, Independiente se impuso 3-1 como local ante Defensa y Justicia y dio un paso clave hacia la clasificación. Argentinos Juniors bajó el telón del día con un triunfo ante Atlético Tucumán en La Paternal.
A falta de completar esta fecha, sumado a la 16 y la 9 que está pendiente, los cruces de los playoffs podrían deparar diferentes caminos para los equipos clasificados hasta el momento: River Plate recibiría a Defensa y Justicia, Boca Juniors se mediría a Rosario Central, Independiente visitaría a Independiente Rivadavia en Mendoza y habría clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, entre otras eliminatorias a partido único en la cancha del mejor ubicado.
La jornada inició este viernes con la destacada victoria de Newell’s ante Unión por 3-2 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe. La Lepra se alejó de los últimos lugares gracias a los goles de Matías Mansilla en contra, Jerónimo Russo y Juan Ignacio Ramírez, mientras que el Tatengue achicó la distancia con los festejos de Marcelo Estigarribia y Lucas Menossi, pero no pudo sumar puntos. De momento, permanece en zona de playoff.
El domingo tendrá como plato principal el clásico a partir de las 17 entre Millonarios y Xeneizes. Antes, a las 13:30, Aldosivi y Racing abrirán la agenda en Mar del Plata. Además, Rosario Central-Sarmiento y Talleres-Deportivo Riestra animarán las acciones en el último turno (20:30).
La jornada culminará el lunes con seis encuentros. Barracas Central será anfitrión de Belgrano a las 15. Desde las 17:15 habrá dos duelos en simultáneo con Central Córdoba-Platense y Banfield-Independiente Rivadavia. El cruce más atractivo del día será San Lorenzo-Vélez (19:30) y la grilla se completará con dos compromisos al unísono: Gimnasia (Mendoza)-Lanús y Tigre-Huracán (21:45).
Estos serían los partidos del playoff en el Torneo Apertura
- Estudiantes vs. Barracas Central
- Vélez vs. Gimnasia
- Lanús vs. Huracán
- Boca Juniors vs. Rosario Central
- Belgrano vs. Independiente
- Argentinos vs. Talleres
- River Plate vs. Unión
- Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia
El cronograma completo de la fecha 15
UNIÓN 2-3 NEWELL’S
GIMNASIA (LA PLATA) 1-0 ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)
INSTITUTO 0-1 ESTUDIANTES (LA PLATA)
INDEPENDIENTE 3-1 DEFENSA Y JUSTICIA
ARGENTINOS JUNIORS 1-0 ATLÉTICO TUCUMÁN
Domingo 19 de abril
13:30 - Aldosivi vs. Racing
17:00 - River Plate vs. Boca Juniors
20:30 - Rosario Central vs. Sarmiento
20:30 - Talleres vs. Deportivo Riestra
Lunes 20 de abril
15:00 - Barracas Central vs. Belgrano
17:15 - Central Córdoba vs. Platense
17:15 - Banfield vs. Independiente Rivadavia
19:30 - San Lorenzo vs. Vélez
21:45 - Gimnasia (Mendoza) vs. Lanús
21:45 - Tigre vs. Huracán