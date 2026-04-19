Tras las victorias de Estudiantes e Independiente, así están las tablas de posiciones: los posibles cruces del playoff

Gabriel Ávalos festeja el gol de Independiente ante Defensa y Justicia (Fotobaires)

La fecha 15 del Torneo Apertura continúa este sábado con cuatro partidos, entre los que se destaca la presentación de Independiente ante Defensa y Justicia en Avellaneda. La agenda se prolongará hasta el lunes en una grilla marcada por el Superclásico del domingo entre River Plate y Boca Juniors.

El sábado, Gimnasia y Esgrima La Plata venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Bosque con el gol de Marcelo Torres, de penal. Luego, Estudiantes de La Plata se impuso 1-0 en Córdoba frente a Instituto gracias al tanto de Brian Aguirre y quedó como líder transitorio de la Zona A, además de sellar su boleto a los octavos de final. Además, Independiente se impuso 3-1 como local ante Defensa y Justicia y dio un paso clave hacia la clasificación. Argentinos Juniors bajó el telón del día con un triunfo ante Atlético Tucumán en La Paternal.

A falta de completar esta fecha, sumado a la 16 y la 9 que está pendiente, los cruces de los playoffs podrían deparar diferentes caminos para los equipos clasificados hasta el momento: River Plate recibiría a Defensa y Justicia, Boca Juniors se mediría a Rosario Central, Independiente visitaría a Independiente Rivadavia en Mendoza y habría clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, entre otras eliminatorias a partido único en la cancha del mejor ubicado.

La jornada inició este viernes con la destacada victoria de Newell’s ante Unión por 3-2 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe. La Lepra se alejó de los últimos lugares gracias a los goles de Matías Mansilla en contra, Jerónimo Russo y Juan Ignacio Ramírez, mientras que el Tatengue achicó la distancia con los festejos de Marcelo Estigarribia y Lucas Menossi, pero no pudo sumar puntos. De momento, permanece en zona de playoff.

El domingo tendrá como plato principal el clásico a partir de las 17 entre Millonarios y Xeneizes. Antes, a las 13:30, Aldosivi y Racing abrirán la agenda en Mar del Plata. Además, Rosario Central-Sarmiento y Talleres-Deportivo Riestra animarán las acciones en el último turno (20:30).

La jornada culminará el lunes con seis encuentros. Barracas Central será anfitrión de Belgrano a las 15. Desde las 17:15 habrá dos duelos en simultáneo con Central Córdoba-Platense y Banfield-Independiente Rivadavia. El cruce más atractivo del día será San Lorenzo-Vélez (19:30) y la grilla se completará con dos compromisos al unísono: Gimnasia (Mendoza)-Lanús y Tigre-Huracán (21:45).

Estos serían los partidos del playoff en el Torneo Apertura

Estudiantes vs. Barracas Central

Vélez vs. Gimnasia

Lanús vs. Huracán

Boca Juniors vs. Rosario Central

Belgrano vs. Independiente

Argentinos vs. Talleres

River Plate vs. Unión

Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia

El cronograma completo de la fecha 15

UNIÓN 2-3 NEWELL’S

GIMNASIA (LA PLATA) 1-0 ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)

INSTITUTO 0-1 ESTUDIANTES (LA PLATA)

INDEPENDIENTE 3-1 DEFENSA Y JUSTICIA

ARGENTINOS JUNIORS 1-0 ATLÉTICO TUCUMÁN

Domingo 19 de abril

13:30 - Aldosivi vs. Racing

17:00 - River Plate vs. Boca Juniors

20:30 - Rosario Central vs. Sarmiento

20:30 - Talleres vs. Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

15:00 - Barracas Central vs. Belgrano

17:15 - Central Córdoba vs. Platense

17:15 - Banfield vs. Independiente Rivadavia

19:30 - San Lorenzo vs. Vélez

21:45 - Gimnasia (Mendoza) vs. Lanús

21:45 - Tigre vs. Huracán

La tabla de posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual