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Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini mostraron su viaje a Sevilla para apoyar a Giuliano en la Copa del Rey

El clan Simeone se hizo presente en la ciudad de Sevilla para alentar al Atlético de Madrid en el Campeonato de España

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La familia estuvo apoyando al equipo en el partido por la Copa del Rey (Video: Instagram)

Luego de unos días recorriendo la ciudad de Madrid, Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini vivieron un fin de semana cargado de emociones al viajar a Sevilla para alentar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. La familia se mostró unida y entusiasta en cada paso de la travesía, compartiendo en redes sociales el minuto a minuto de una jornada que combinó fútbol, pasión y reencuentro.

La aventura comenzó temprano en el aeropuerto, donde Carolina Baldini publicó una foto del cartel de embarque rumbo a Sevilla acompañada por la frase: “Hoy es un día muy importante. Todos juntos rumbo a Sevilla”, musicalizada con “Motivos de un Sentimiento”, de Joaquín Sabina. Ya en el avión, Gianluca, Eva y Carolina posaron sonrientes luciendo la camiseta rojiblanca del Atlético, listos para vivir una jornada especial. Eva, con su hijo Faustino en brazos, reflejó la alegría del primer viaje futbolero en familia.

Al llegar a Sevilla, la familia aprovechó la previa para recorrer las calles de la ciudad, siempre vestidos con la camiseta del “Atleti”. Eva y Carolina compartieron selfies con abanicos y gafas de sol, disfrutando del clima festivo que se vivía en la ciudad andaluza, mientras que Gianluca y Eva, desde atrás, empujaban el cochecito de Faustino, sumando nuevas postales al álbum familiar. La capital andaluza, vestida para la ocasión, se convirtió en una gran fiesta de hinchas y familias que compartían la previa del partido.

Tres adultos y un bebé sonríen en el interior de un avión. Un hombre en primer plano y dos mujeres, una con un bebé, visten camisetas del Atlético de Madrid
Carolina, Gianluca y Eva viajaron desde Madrid en la mañana del partido
Carolina Baldini y Eva Barigela sonriendo, ambas con camisetas rojiblancas del Atlético de Madrid y gafas de sol, en una calle de Sevilla
Carolina y Eva adoptaron el espíritu del equipo y todo estuvo lo que lucieron fue en tonos rojos
Gianluca Simeone y Eva Barigela sonriendo, con camisetas del Atlético de Madrid, y su bebé Faustino en un portabebés con auriculares en un estadio
Este es el segundo viaje que hace la pareja desde que nació Faustino, que ya tiene seis meses

La caravana de hinchas se trasladó al estadio en colectivo, y tanto Eva como Carolina registraron el trayecto, mostrándose rodeadas de familiares y amigos, todos con la camiseta número 20 que identifica a la familia Simeone. En una imagen especialmente tierna, una de las hijas del Cholo Simeone junto a Carla Pereyra sostiene a Faustino en brazos mientras ambos sonríen a la cámara: “Tía y sobri alentando siempre”. La convivencia intergeneracional y el entusiasmo familiar fueron parte del colorido de la jornada.

Finalmente, llegó el momento de la gran cita en el estadio. Eva y Gianluca posaron abrazados en las tribunas, con Faustino protegido por auriculares, listos para vivir la final rodeados de miles de fanáticos. El estadio, repleto y teñido de rojo y blanco, sirvió de marco para la foto final, donde la felicidad y la emoción por el evento deportivo y la experiencia compartida se hicieron protagonistas. La familia disfrutó del color, los cánticos y la adrenalina de una definición que mantuvo a todos en vilo.

Sin embargo, el sueño del festejo quedó truncado para la familia Simeone y los hinchas del Atlético: el equipo no pudo contra la Real Sociedad y, tras un empate en el tiempo reglamentario, fue vencido en la tanda de penales. La desilusión por la derrota se mezcló con el orgullo por haber acompañado al club hasta la instancia decisiva y el valor de haber compartido una experiencia tan significativa juntos.

Una niña con camiseta del Atlético de Madrid abraza a un bebé que también lleva la misma equipación, ambos sonriendo en el interior de un autobús
Una de las hijas del Cholo junto a su pequeño sobrino rumbo al estadio
Gianluca Simeone y Eva Barigela sonríen a cámara con su bebé Faustino en un portabebés, vistiendo camisetas rojiblancas del Atlético de Madrid en un estadio
A pesar de la derrota, la pareja disfrutó del momento en familia (Instagram)

A pesar de la derrota en la tanda de penales y la inevitable desilusión por no poder festejar el título, el viaje a Sevilla dejó en la familia Simeone una colección de recuerdos que trascienden lo estrictamente futbolístico. La pasión compartida en la previa, el colorido de las calles, el aliento incondicional desde las tribunas y la convivencia intergeneracional en cada foto y video construyeron una experiencia que quedará grabada en la memoria familiar.

Para Eva, Gianluca, Faustino y el resto del clan, Sevilla fue escenario de un capítulo entrañable donde los abrazos, la emoción y la pertenencia pesaron tanto como la ilusión de la victoria, recordando que el deporte, en definitiva, es un puente para celebrar juntos la vida y el amor por los colores.

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Eva BargielaGianluca SimeoneCarolina BaldiniCholo SimeoneAtlético de MadridCopa del Rey

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