Boca Juniors hizo historia en el básquet: se consagró campeón de la Champions League de América

Boca Juniors derrotó a Franca de Brasil y es el nuevo campeón de la Basketball Champions League de América

Boca Juniors sumó un nuevo título a su amplio palmarés en el básquetbol luego de vencer con contundencia 86-72 al Franca de Brasil en la final de la Champions League de América, que se disputó en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires. El vigente campeón de la Liga Nacional sumó la máxima estrella continental por primera vez en su historia y su pivote Francisco Cáffaro se quedó con el premio MVP.

El conjunto que dirige Nicolás Casalanguida dominó el partido de principio a fin, ganando todos los parciales (31-28 / 16-10 / 19-15 / 20-19) ante uno de los candidatos y se quedó con la victoria con Santiago Scala como máximo anotador de la final con 18 puntos. El base estuvo acompañado de Cáffaro (15 y 6 rebotes), Michael Smith (12), Agustín Barreiro (11) y Lucas Faggiano (10).

El Xeneize venía de vencer en la semifinal del Final 4 al Flamengo de Sergio Oveja Hernández por 81-58, mientras que el Franca, campeón en 2023, había derrotado a Nacional de Uruguay 83-71. El Bolso se quedó con el tercer puesto luego de vencer al conjunto de Rio de Janeiro por un apabullante 94-65.

Santiago Scala, goleador de Boca en la final de la Basketball Champions League América (FIBA Basketball)

Con este título de Boca Juniors en el torneo más prestigioso de América, el básquetbol argentino volvió a ganar protagonismo en el continente, ya que a fines del año pasado, Ferro Carril Oeste había conseguido alzar la Liga Sudamericana, venciendo a Regatas Corrientes en la final. El conjunto de la Ribera, además, se clasificó para la Copa Intercontinental FIBA.

El camino de Boca hasta la final se dio con un gran paso en la fase de grupos, que compartió con Minas Tenis Club de Brasil y Aguada de Uruguay. En la serie de cuartos de final derrotó a Instituto de Córdoba (90-74 y 75-68) y luego en el Final 4 de Buenos Aires se impuso ante los brasileños Flamengo y Franca para alzar la corona.

De esta manera, el conjunto azul y oro, logró su cuarto título internacional en básquet, sumándose así a los tres Campeonatos Sudamericanos de Clubes que obtuvo en 2004, 2005 y 2006. En su palmarés, el Xeneize tiene cinco Ligas Nacionales (las cuales dos ganó de manera consecutiva en 2024 y 2025), dos Supercopas de la Liga, 5 Copas Argentina, una copa Top 4 y un torneo Súper 20.

Francisco Caffaro, el MVP de la Basketball Champions League América 2025/26 (FIBA BCLA)

TODOS LOS CAMPEONES DE LA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMÉRICA:

2019/20: Quimsa (Argentina)

2021: Flamengo (Brasil)

2021/22: San Pablo (Brasil)

2022/23: Franca (Brasil)

2023/24: Quimsa (Argentina)

2024/25: Flamengo (Brasil)

2025/26: Boca Juniors (Argentina)