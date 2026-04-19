Ricardo Biasotti recordó el inicio de su conflicto con Andrea del Bocca por el vínculo con su hija: “A los meses cortó contacto”

El padre de Anna del Bocca habló del inicio de su relación con la actriz

Ricardo Biasotti, el padre de Anna del Boca, estuvo como invitado en La Noche de Mirtha (El Trece) y habló en profundidad sobre la serie de denuncias que recibió tanto de Andrea del Boca como de su hija Anna al cumplir la mayoría de edad. En una entrevista cargada de definiciones y recuerdos, Biasotti repasó el conflicto que lleva más de dos décadas y su lucha por ejercer la paternidad.

La conversación con Juana Viale comenzó en torno a los orígenes del conflicto. Biasotti relató: “Mi historia tiene más de veinte años y la verdad es que desde un comienzo, casi te diría desde antes que naciera mi hija, empecé a sentir que las cosas no estaban bien, que había algo que no funcionaba, porque la realidad es que yo quería ser un padre presente, lo único que me interesaba. Y creo que todos tenemos derecho a eso, ¿no?”. Explicó que la pareja con Andrea del Boca fue “muy corta, muy efímera” y terminó antes del nacimiento de Anna: “No llegó a un mes... al mes y medio, dos meses, me comunica ella que estaba embarazada”.

Según Biasotti, los obstáculos se presentaron desde el embarazo: “Antes de nacer Ana ya había obstáculos. Yo me entero de dónde iba a nacer y qué día porque dio la casualidad que un amigo mío obstetra compartía el anestesista con el obstetra de Andrea”. Afirmó que acompañó a Andrea durante los primeros meses y en la primera ecografía, pero a los seis meses “ella ahí cortó absolutamente todo el contacto. Cambió de obstetra... y me cortó la comunicación”.

Biasotti relató que tras el nacimiento de Anna, sus intentos de contacto fueron infructuosos: “Por cuatro meses no la pude ver nunca más a mi hija... me tenían totalmente vedado”. Señaló que solo pudo inscribir a Anna como hija propia tras recurrir a la justicia. El régimen de visitas impuesto por los tribunales fue, según él, sistemáticamente incumplido, y la relación se fue deteriorando: “El tema de impedir mi presencia como padre... fue toda una lucha por nueve años hasta que dejé de verla definitivamente”.

El padre de Anna del Bocca habló de su conflicto con Andrea y cómo este afectó su relación con la menor

En el repaso de los hechos mediáticos, Biasotti recordó el episodio en el que Andrea del Boca denunció públicamente haber sido agredida, mostrando un moretón en un programa de televisión. “Los moretones existían... fue todo una puesta en escena muy armada... Se contrató peritos criminalistas y se hizo toda la evaluación... el moretón tenía una antigüedad mucho mayor a la que ella acusaba”, explicó, y sostuvo que fue sobreseído en primera y segunda instancia en las causas civil y penal por violencia.

El punto más tenso de la charla llegó al hablar de la denuncia de abuso presentada por Anna al cumplir 18 años: “No, el dolor es inmenso. Tenés un doble dolor. Primero, por lo que te causa, el daño que te está causando, porque esto se mediatiza... todo se potencia con la exposición mediática, porque ahí ya tenés una condena pública asegurada”. Biasotti subrayó que la denuncia fue anticipada en los medios antes de ser presentada en la justicia, y que la documentación judicial de años anteriores fue clave para demostrar la falsedad de los hechos. “Parecía escrito por un novelista... el nivel de detalle, la creatividad de la denuncia...”.

El invitado también habló sobre los efectos de la exposición pública, el rol de la justicia y su propia decisión de no salir a defenderse en los medios: “Todo se potencia con la exposición mediática... ahí ya tenés una condena pública asegurada”. Sobre el dolor personal de escuchar la denuncia de su hija, concluyó: “El dolor es inmenso... cuando vos escuchás a tu hija decir esas cosas, ¿qué te produce?”

Biasotti afirmó que a pesar de recurrir reiteradamente a la justicia, muchos de sus pedidos para restablecer el vínculo fueron “cajoneados”, y que a partir de los 9 años de Anna, el régimen de visitas se incumplió hasta perder el contacto por completo. Sostuvo que hubo apoyo político hacia Andrea del Boca y que, a pesar de las dificultades, siempre cumplió con la cuota alimentaria y las obligaciones judiciales.