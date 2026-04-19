La selección argentina femenina empató ante Colombia y quedó a un paso de la clasificación al Mundial 2027

La selección argentina femenina se aseguró un punto frente a Colombia por la Liga de Naciones (X: @Argentina)

En un duelo lleno de expectativas entre la selección argentina y Colombia finalizó con un empate sin goles en el marco de la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina, disputada en el Estadio Ciudad de Lanús. El resultado final reflejó la intensidad de ambos equipos y la solidez de las líneas defensivas.

Desde el inicio, el conjunto dirigido por Germán Portanova buscó instalarse en campo rival y generó presión sobre la última línea visitante. La ofensiva argentina, integrada por Florencia Bonsegundo, Agostina Holzheier y Kishi Núñez, obligó a la defensa colombiana a mantenerse alerta.

Por el lado visitante, la joven delantera Linda Caicedo, quien actualmente milita en el Real Madrid, asumió el protagonismo en las transiciones rápidas. La primera oportunidad clara de Colombia se originó en la banda derecha tras un pase largo de Maithe López, pero el intento terminó en las manos de la arquera Solana Pereyra.

El empate logrado en Lanús dejó a Argentina cerca del pasaje mundialista (X: @Argentina)

La presión alta de Argentina se mantuvo durante gran parte del primer tiempo. Un envío profundo de Catalina Roggerone para Kishi Núñez dejó a la delantera con opción de remate, aunque la arquera Katherine Tapia contuvo el disparo. Posteriormente, a los 29 minutos, Agostina Holzheier cayó dentro del área rival tras un contacto con Carolina Arias, pero el VAR optó por no intervenir ni solicitar revisión de la jugada.

El equipo colombiano intentó equilibrar el dominio y generar peligro en campo contrario, aunque la defensa local evitó riesgos mayores. Hacia el final de la primera mitad, Linda Caicedo desbordó por izquierda y avanzó hacia el arco, pero la intervención de Pereyra y el cierre de Aldana Cometti neutralizaron la chance más clara del conjunto visitante.

En el complemento, la igualdad se mantuvo incluso luego de un tiro de esquina a favor de Colombia que provocó una serie de rebotes y un remate cruzado de Gisela Robledo, que terminó contenido por Pereyra. En medio de la jugada, el equipo visitante reclamó una mano, pero tras la revisión del VAR se comprobó que la pelota había rozado el hombro de Sophia Braun, por lo tanto decidieron no sancionar el penal.

El conjunto de Germán Portanova lidera la tabla de la Liga de Naciones con 14 puntos (X: @Argentina)

La selección argentina estuvo cerca de celebrar el primer gol cuando generó una jugada peligrosa dentro del área rival. En esa acción, Florencia Bonsegundo participó activamente acompañada de Justina Morcillo que inquietaron a la defensa visitante en dos oportunidades. Aunque el combinado nacional no logró concretar el remate final, generó situaciones de peligro, mantuvo la presión alta y evidenció superioridad en varios tramos del partido, la falta de profundidad en los metros finales le impidió convertir y asegurar la victoria frente a Colombia.

El presente de la selección argentina en la competencia registra una serie de resultados positivos: debutó con victoria frente a Paraguay, empató con Uruguay y goleó a Bolivia, para luego sumar dos triunfos de visitante, primero ante Chile con gol de Bonsegundo y luego frente a Venezuela por 2-1, manteniendo el invicto gracias a los tantos de Agostina Holzheier y la mediocampista del Sporting de Portugal. Estos logros consolidan el crecimiento del equipo en el certamen sudamericano.

Sin duda, a lo largo del torneo la Argentina evidenció una progresión en su juego al enfrentar a rivales sudamericanos, mostrando solidez en todas sus líneas y capacidad para adaptarse a las exigencias del certamen. El equipo dirigido por Germán Portanova ha sumado variantes tácticas y una actitud resiliente ante las dificultades, lo que le permitió avanzar con firmeza en cada compromiso.

Los próximos compromisos de la selección argentina serán ante Perú y Ecuador (X: @Argentina)

La Liga de Naciones Femenina presenta un formato en el que todas las selecciones participantes se enfrentan entre sí, sumando un total de ocho partidos para cada equipo, divididos equitativamente entre localía y visitas, con una jornada de descanso alternada para cada conjunto. La ausencia de Brasil en la competencia se explica porque ya cuenta con la clasificación automática por su condición de anfitrión de la próxima Copa Mundial Femenina 2027.

En el marco de la séptima fecha, el partido entre Argentina y Colombia tenía un valor especial, ya que ambos equipos llegaban como líderes de la tabla, acumulando 14 unidades tras este empate registrado en Lanús. La confrontación era directa por la punta: una victoria de cualquiera de los dos habría significado la clasificación inmediata al Mundial, sobre todo porque Ecuador logró un triunfo ante Perú.

Luego de este empate, la definición por los cupos directos a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 deberá esperar hasta las jornadas 8 y 9. El resultado mantiene la puja abierta entre las selecciones que encabezan la tabla y deja en suspenso la resolución de los boletos mundialistas. En la próxima fecha, la selección argentina será local frente a Perú el 5 de junio, en el que será su último partido en casa. Posteriormente, cerrará su participación en la novena fecha visitando a Ecuador el 9 de junio.