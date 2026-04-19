Nicaragua

La dictadura de Ortega y Murillo autoriza millonario préstamo con el Fondo OPEP para carretera en el norte de Nicaragua

La decisión permitirá la construcción de una nueva carretera mediante fondos del organismo multilateral, mientras persisten cuestionamientos sobre la gestión y la transparencia en el uso de recursos públicos en Nicaragua.

Guardar
Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgan plenos poderes al viceministro Nicolás Espinoza Rivera para gestionar el acuerdo de crédito con el Fondo OPEP.
Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgan plenos poderes al viceministro Nicolás Espinoza Rivera para gestionar el acuerdo de crédito con el Fondo OPEP.

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron la suscripción de un nuevo préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por USD 31,5 millones, con el fin de financiar la construcción de una carretera en el norte del país. La decisión fue formalizada a través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en el que se otorgó plenos poderes al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, gestione el acuerdo de préstamo con el Fondo OPEP.

Según la información proporcionada por la agencia EFE, los recursos de este crédito serán destinados al “Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Empalme Télica-Malpaísillo-Empalme San Isidro”, una vía estratégica para la conectividad en el norte nicaragüense. El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) será la institución encargada de ejecutar las obras.

No es la primera vez que el gobierno recurre al Fondo OPEP para financiar infraestructura vial. En diciembre pasado, Ortega y Murillo ya habían autorizado la suscripción de otro préstamo con la misma institución, por USD 25 millones, destinado a la construcción de una carretera que conectará con Managua. El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional es una entidad multilateral creada en 1976 por los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para financiar proyectos de desarrollo.

La obtención de nuevos préstamos internacionales ocurre mientras Nicaragua enfrenta reiterados cuestionamientos por el manejo y la transparencia de los fondos públicos. Diversos organismos multilaterales y de derechos humanos han señalado la falta de controles efectivos y la opacidad en la gestión presupuestaria, lo que dificulta el seguimiento del destino final de los recursos. Un informe reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sostiene que el gobierno de Ortega y Murillo ha desviado fondos originalmente asignados a programas sociales e infraestructura para financiar actividades de represión y control social, tanto dentro como fuera del país.

Granada (Foto: Instituto Nicaragüense de Turismo)
Diferentes organizaciones independientes destacan que la mayoría de municipalidades nicaragüenses no cuentan con auditorías regulares./ (Foto: Instituto Nicaragüense de Turismo)

En materia de transparencia fiscal, Nicaragua se ubica en los últimos lugares de América Latina. De acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Abierto 2023, el país alcanzó solo 44 puntos sobre 100 y se colocó por debajo de la media global, lo que evidencia deficiencias en la publicación de información presupuestaria y en la participación ciudadana. Asimismo, informes de organizaciones independientes como el observatorio Urnas Abiertas destacan que la mayoría de las alcaldías nicaragüenses no cuentan con auditorías regulares y que la Contraloría General de la República ha identificado cientos de funcionarios implicados en irregularidades administrativas y uso indebido de recursos públicos.

La centralización del poder y la falta de rendición de cuentas han generado preocupación entre analistas y organismos internacionales. El acceso a información sobre la ejecución de los fondos gestionados permanece restringido, a pesar de que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF) recopila datos detallados sobre cada gasto estatal. La voluntad política para transparentar tales datos sigue siendo escasa.

En este contexto, la llegada de nuevos recursos provenientes del Fondo OPEP plantea interrogantes sobre su destino y la capacidad del gobierno para ejecutar obras de infraestructura de manera eficiente y transparente. Organismos internacionales han reiterado la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre el uso de fondos públicos, especialmente cuando se trata de préstamos cuyo repago compromete las finanzas nacionales a largo plazo.

La comunidad internacional y sectores de la sociedad civil continúan demandando garantías de transparencia y rendición de cuentas, con el propósito de asegurar que los recursos destinados a infraestructura se traduzcan en beneficios tangibles para la población, sin desviaciones ni irregularidades que perpetúen los problemas estructurales del país.

Temas Relacionados

Fondo OPEP para el Desarrollo InternacionalNicaraguaTransparencia FiscalPréstamos InternacionalesOrtega y Murillo

Últimas Noticias

Guatemala: Trabajador muere y varios resultan heridos tras derrumbe en obra vial

El accidente movilizó a cuerpos de socorro que continúan las labores de rescate, mientras la Municipalidad de Villa Nueva aclaró que los obreros afectados eran empleados de una empresa privada

Guatemala: Trabajador muere y varios resultan heridos tras derrumbe en obra vial

La Dirección de Integración y el INDES impulsan festival deportivo nacional en San Miguel, El Salvador

El evento celebrado el 18 de abril permitió que cientos de localidades antes aisladas compartieran experiencias deportivas, demostraciones y asesoría, facilitando el descubrimiento de nuevos talentos y fortaleciendo el tejido social en la región oriental

La Dirección de Integración y el INDES impulsan festival deportivo nacional en San Miguel, El Salvador

Guatemala: Capturan a presuntos pandilleros señalados por un ataque armado

Un operativo permitió interceptar a los sospechosos en las inmediaciones, luego de que una alerta movilizara a las fuerzas de seguridad tras el reporte de violencia armada en zona 6

Guatemala: Capturan a presuntos pandilleros señalados por un ataque armado

Especialistas desarrollan investigación sobre la calidad del agua en el oriente de El Salvador

El estudio pionero del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud halló microorganismos con resistencia a antibióticos en sistemas rurales, lo que plantea desafíos para la eficacia de tratamientos médicos en comunidades vulnerables de El Salvador

Especialistas desarrollan investigación sobre la calidad del agua en el oriente de El Salvador

La apertura de nueva oficina en Singapur refuerza la estrategia internacional de Costa Rica

El establecimiento de presencia costarricense en este centro financiero de Asia busca diversificar los aportes de capital extranjero y fortalecer sectores productivos vinculados con tecnologías avanzadas, según informaron fuentes oficiales del sector comercial

La apertura de nueva oficina en Singapur refuerza la estrategia internacional de Costa Rica

TECNO

La carga inalámbrica para autos eléctricos es una realidad: reportan una eficiencia del 95%

La carga inalámbrica para autos eléctricos es una realidad: reportan una eficiencia del 95%

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Argentina

Lluvia de meteoros líridas en abril de 2026: cómo fotografiar con tu celular este evento astronómico

Colombia: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este sábado

Lista de los artistas más reproducidos hoy en YouTube Chile

ENTRETENIMIENTO

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop

Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

Steve Harris aclara que “Burning Ambition” no es un documental oficial y revela su enfoque: “Es sobre Iron Maiden, no de Iron Maiden”

“Ya no siento que tenga que demostrarle nada a nadie”: así es el presente más libre y consciente de Kaley Cuoco

MUNDO

Donald Trump aseguró que Israel demostró ser un “gran aliado” de EEUU y elogió su lealtad en medio de la tregua con Irán

Donald Trump aseguró que Israel demostró ser un “gran aliado” de EEUU y elogió su lealtad en medio de la tregua con Irán

El régimen de Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos al mar: es el cuarto ensayo en lo que va del mes

Nueva amenaza de Irán: la Guardia Revolucionaria dijo que todo buque que se acerque a Ormuz será “tomado como objetivo”

Israel confirmó la muerte de un sargento mayor durante una operación militar en el sur de Líbano

El régimen de Irán dijo estar revisando nuevas propuestas de EEUU pero advirtió que “no cederá”