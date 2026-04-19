El baile sensual de Grecia Colmenares con Fabio Agostini en la fiesta de Gran Hermano: “La única que casi se lo come”

La actriz hizo un llamativo baile junto al recién llegado de La casa de los famosos en plena pista de baile

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe), días atrás, Grecia Colmenares buscó la forma de adaptarse al juego. Aún así, a pesar de su carisma y espiritualidad, la actriz no se salvó de los roces y conflictos típicos del juego. Así las cosas, la venezolana buscó dejar la tensión atrás y divertirse en la fiesta de este sábado. En ese marco, la figura del espectáculo realizó un sensual baile junto a Fabio Agostini que causó furor entre los fanáticos del programa.

“Esto pasaba hace instantes. Uy, Fabio. Vieron que Grecia no estaba dormida, ahí está. Es la única que casi se lo come a Fabio. Increíble”, comenzó diciendo Robertito Funes Ugarte, en La noche de los ex (Telefe) al ver la fogosa escena que protagonizaba la actriz junto a Agostini en la pista de baile. Mientras muchos de los jugadores permanecían sentados o parados bebiendo un trago, Colmenares se encontraba recostada en una silla.

Fue entonces que Fabio se acercó a ella y puso sus piernas alrededor de la actriz. Luego, el joven tomó la mano de su compañera y la alzó en el aire. Rápidamente, Colmenares llevó sus brazos alrededor de su cuello. Ya en esa posición, Agostini se agachó, dejando que la cabeza de Grecia colgara cerca del suelo, y comenzó a mover su pelvis.

Tras levantar a Grecia, esta soltó la mano y comenzó a moverla en el aire, mostrando su alegría con la situación. A su alrededor, todos observaban boquiabiertos. Después de todo este movimiento, Fabio dejó a Grecia nuevamente en su silla en el centro de la escena, quien aprovechó para acomodar su pelo mientras exhibía una amplia sonrisa.

La joven participante aceptó un desafío en el que debía permanecer atada junto a sus dos compañeros

En las últimas horas, Fabio había vivido otra situación de tensión cuando Gran Hermano lo desafío a pasar una noche atado a Luana Fernández y Franco Zunino. La propuesta no solo implicaba incomodidad logística, sino también una fuerte carga emocional. El vínculo entre los tres ya venía generando miradas, comentarios y especulaciones dentro y fuera de la casa. Luana, en el centro de la escena, nunca terminó de definirse entre Fabio, con quien mantiene una conexión más reciente e intensa, y Zunino, con quien existe una historia previa cargada de complicidad pero sin avances concretos.

Lejos de dudar, los tres aceptaron el desafío casi de inmediato. La tentación del premio colectivo y la presión implícita del juego pesaron más que cualquier incomodidad. “Sí, por la comida, todo”, lanzó Luana con espontaneidad, dejando en claro que el incentivo también pasaba por lo cotidiano. Fabio y Zunino se sumaron sin demasiadas vueltas, en una decisión que rápidamente encendió la expectativa en la casa.

El baile sensual de Grecia Colmenares con Fabio Agostini en la fiesta de Gran Hermano: “La única que casi se lo come”

Ya atados entre sí, los tres se dirigieron al SUM para dar inicio a la primera parte de la experiencia: una velada íntima con película, snacks y un clima que combinaba diversión, tensión y cierta incomodidad. Lo que parecía una propuesta lúdica pronto comenzó a revelar matices más profundos del vínculo.

Durante la noche, Luana tomó la iniciativa y abrió el juego con una pregunta directa hacia Fabio, vinculada a su experiencia en otros realities. “¿En los otros realities también era tan divertido cuando se ataban?”, indagó con curiosidad. La respuesta del español, entre risas, fue ambigua: “Depende cómo lo hagamos, sí”. Lejos de quedarse ahí, la participante insistió: “¿Cómo lo hacían?”.

El intercambio, cargado de doble sentido, derivó en una respuesta más concreta de Agostini: “Quizás salían algunas caricias, pero porque también me ataron con la chica con la que me estaba conociendo, así como vos. Ahora me ataron con tu exnovio”. La frase no pasó desapercibida y generó una reacción inmediata de Zunino, que no dudó en intervenir: “¿Cómo exnovio?”, preguntó, visiblemente sorprendido. Acto seguido, buscó una definición directa: “¿Qué somos?”.