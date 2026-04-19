Donald Trump aseguró que Israel demostró ser un “gran aliado” de EEUU y elogió su lealtad en medio de la tregua con Irán

El presidente Donald Trump dio la bienvenida al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al Club Mar a Lago en Palm Beach, Florida (Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Israel como un “gran aliado” en medio del alto al fuego con el régimen iraní que caducará el próximo miércoles en caso de Washington y Teherán no avancen con sus negociaciones para la paz en Medio Oriente.

“Guste o no Israel, han demostrado ser un gran aliado de los Estados Unidos de América”, afirmó. “Son valientes, audaces, leales e inteligentes y, a diferencia de otros que han mostrado su verdadera naturaleza en momentos de conflicto y estrés”, criticó el mandatario estadounidense, quien informó días atrás sobre la tregua entre Israel y Líbano.

A través de un comentario en la red Truth Social enalteció la labor de su aliado en la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero contra el régimen iraní: "¡Israel lucha con ahínco y sabe cómo ganar!“.

La declaración surge poco después de que la ex vicepresidenta estadounidense Kamala Harris acusara al primer ministro Benjamin Netanyahu de involucrar a Estados Unidos en una guerra no deseada con Irán.

Donald Trump aseguró que Israel demostró ser un “gran aliado” de EEUU y elogió su valentía ante la guerra (@realDonaldTrump)

El inquilino de la Casa Blanca afirmó el viernes que su país prohibió a Israel llevar a cabo bombardeos en Líbano tras el acuerdo de alto el fuego. “Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡Estados Unidos le ha prohibido hacerlo. Ya basta!”, expresó en su red social, un día después de anunciar una tregua de 10 días.

En cuanto al diálogo entre Estados Unidos e Irán, Trump advirtió el sábado al régimen persa que no utilice el estrecho de Ormuz como herramienta de “chantaje” contra Washington, tras el anuncio iraní de un nuevo cierre de este estratégico canal marítimo. “Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó durante un acto en la Casa Blanca.

El mandatario señaló que “muchos de los barcos están dirigiéndose hacia Texas” y Luisiana, en referencia a la llegada de petroleros a las costas estadounidenses, aunque no ofreció detalles adicionales.

Trump describió las conversaciones actuales con Irán como “muy positivas” y aseguró que “todo está resultando muy bien”. “Se pusieron un poco listos, tal como han venido haciendo durante 47 años (...). Ya veremos, pero tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme”, añadió.

Donald Trump sostuvo que Irán no puede “chantajear” a EEUU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz (Europa Press)

El presidente estadounidense sostuvo que Irán “ya no tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes” y calificó la situación en el país persa como “un cambio de régimen forzado”.

A primera hora del sábado, Teherán había informado que restableció un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, luego de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que las negociaciones de paz con Estados Unidos “han registrado avances”, aunque un acuerdo final aún está “lejos” de alcanzarse. En una entrevista televisiva, Ghalibaf señaló que “aún estamos lejos de cerrar el debate”, tras participar la semana pasada en las conversaciones celebradas en Islamabad.

El líder parlamentario indicó que, aunque se han logrado avances, “permanecen numerosas divergencias y ciertos puntos fundamentales siguen pendientes”. Además, subrayó que durante el encuentro en Islamabad, la delegación iraní dejó claro que “no tenemos absolutamente ninguna confianza en Estados Unidos”.

Ghalibaf consideró que Washington debe “tomar la decisión de ganarse la confianza del pueblo iraní” y abandonar “el unilateralismo y el espíritu de imposición en su enfoque del diálogo”.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

En medio de las negociaciones, Irán advirtió que atacará directamente cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz. “Advertimos que ningún barco, sea del tipo que sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará cooperación con el enemigo, y el buque infractor será considerado objetivo”, señala un comunicado difundido en la página oficial de la Guardia Revolucionaria, Sepah News.

El control de esta vía marítima, por donde transita cerca del 20% del transporte mundial de hidrocarburos, es crucial para la seguridad internacional y el abastecimiento energético. La escalada de tensiones refleja la presión militar de Estados Unidos y la falta de avances en las negociaciones, lo que incrementa la incertidumbre global.