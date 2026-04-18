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Gimnasia recibe a Estudiantes RC, Instituto se mide frente al Pincha y Argentinos Juniors será local ante Atlético Tucumán

El Lobo abre la jornada de este sábado, mientras el equipo de la Paternal pelea arriba y el Decano busca salir del fondo por la fecha 15 del Torneo Apertura

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Trofeo de campeón de Liga profesional Torneo Clausura y Apertura Platense
Continúa la fecha 15 del Torneo Apertura (Fotobaires)

Este sábado se disputarán tres encuentros correspondientes a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026: Gimnasia recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 15:00, Instituto será local ante Estudiantes LP a las 17:15, y Argentinos Juniors enfrentará a Atlético Tucumán a las 21:45. Estos partidos, junto con el choque entre Independiente y Defensa y Justicia, conforman la programación de la jornada.

Gimnasia-Estudiantes RC

previas fecha 15 Torneo Apertura
Gimnasia se enfrenta a Estudiantes RC

Gimnasia y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este sábado a las 15:00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 15 del Torneo Apertura, dentro del Grupo B. ESPN Premium transmitirá el encuentro, que tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro.

El Lobo, en condición de local, acumula una serie de resultados adversos: cayó 3-0 frente a Huracán, perdió 3-2 contra Independiente Rivadavia, fue derrotado 2-1 por Rosario Central y empató 0-0 ante Estudiantes LP. Sus únicas victorias locales fueron 3-1 ante Aldosivi y 2-1 contra Racing en el arranque del campeonato. En su partido más reciente, visitó a Sarmiento de Junín y perdió por 2-1. Actualmente ocupa la décima posición del Grupo B y suma 17 puntos. El próximo compromiso será ante Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros por los 16vos de final de la Copa Argentina.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, viene de una derrota 2-1 frente a Barracas Central y de ser eliminado por San Martín de Tucumán en los penales por Copa Argentina. En sus últimos cinco partidos del torneo local, además de la caída frente al Guapo, empató 0-0 con Aldosivi, perdió ante River y Racing por 2-0 en ambos casos, y cayó 1-0 ante Belgrano. El equipo se encuentra en el último lugar del Grupo B con 5 puntos y solo consiguió una victoria en el campeonato por 2-0 ante Huracán en la séptima fecha. Además, recientemente la dirigencia del León del Imperio decidió separar a 10 futbolistas del plantel profesional por lo que calificó como “falta de compromiso”, según un comunicado oficial del club.

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Nicolás Barros Schelotto; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra

Estudiantes RC: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosané, Francisco Romero, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Garnerone y Gabriel Alanís.DT: Gerardo Rodolfo Acuña

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 15:00

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

TV: ESPN Premium

Instituto-Estudiantes LP

previas fecha 15 Torneo Apertura
Instituto recibe a Estudiantes LP

Instituto será local ante Estudiantes LP por la fecha 15 del Torneo Apertura en el Grupo A. El encuentro está programado para este sábado a las 17:15 en el estadio Olímpico de Córdoba, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Instituto llega tras vencer 1-0 a Deportivo Riestra. Antes, superó a Independiente por 2-1 y a Defensa y Justicia por 2-0. Además, eliminó a Atlanta por 2-0, resultado que le permitió avanzar a los 16vos de final de la Copa Argentina. Así, el equipo cordobés se ubica décimo en el Grupo A con 17 puntos, tras cosechar 5 triunfos, 2 empates y 6 derrotas.

Estudiantes LP viene de imponerse 2-1 a Unión en el torneo local y de superar 2-1 a Cusco, de Perú, en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con goles de Facundo Farías y Tiago Palacios. El equipo platense está segundo en el Grupo A, debajo de Vélez, con 25 puntos producto de 7 victorias, 3 empates y 3 derrotas para un total de 24 unidades.

Posibles formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Brian Aguirre, Facundo Farías, Tiago Palacios; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 17:15

Estadio: Olímpico de Córdoba

TV: TNT Sports

Argentinos Juniors-Atlético Tucumán

previas fecha 15 Torneo Apertura
Argentinos Juniors se mide ante Atlético Tucumán

Argentinos Juniors será anfitrión de Atlético Tucumán este sábado desde las 21:45, en el estadio Diego Armando Maradona, por el Grupo B del Torneo Apertura. El partido, que tendrá como árbitro a Bruno Amiconi, podrá verse en TNT Sports.

El Bicho llega tras una derrota 3-1 ante Independiente Rivadavia, pero previamente sumó una racha positiva de 8 partidos invicto en sus últimos 9 compromisos, con victorias ante Banfield, Aldosivi, Lanús, Platense y River. Argentinos Juniors ocupa el tercer puesto del Grupo B con 6 victorias, 5 empates y 2 derrotas, solo por debajo de la Lepra mendocina y el Millonario, que lideran el grupo con 29 y 26 puntos respectivamente.

Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, empató 0-0 ante Tigre en su última presentación. El Decano alterna resultados y se encuentra en la decimotercera posición del Grupo B con 10 puntos, tras lograr 2 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Además, el equipo continúa en la Copa Argentina después de vencer 2-1 a Sportivo Barracas y avanzó a los 16vos de final.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Iván Morales y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Kevin Ortiz, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni

Árbitro: Bruno Amiconi

Hora: 21:45

Estadio: Diego Armando Maradona

TV: TNT Sports

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