Generación Silver

Talento sin edad: la nueva edición de “Pisando Fuerte Glam” pone en escena a bailarines +50

Este domingo 19 el Ballroom se viste de gala con participantes seniors que lideran los rankings competitivos de Argentina y la región

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Generación silver - Ballroom - Pisando Fuerte Glam - Baile senior

El próximo domingo 19 de abril, el Club Casa Blanca será el escenario de una nueva edición de “Pisando Fuerte Glam”. Más que una gala de danza, el evento representa un hito en la evolución del Ballroom en Argentina y la región, transformando una disciplina de altísima exigencia competitiva en un hecho artístico de vanguardia.

Embajadores de la experiencia

Entre los 20 artistas que conforman el despliegue escénico, destacan Elena Rodiguina y Gustavo Aguilera. Ambos, de más de 55 años, forman una de las parejas más sólidas del circuito nacional: bailan juntos desde hace nueve años y se especializan en la modalidad de Danzas Europeas.

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A pesar de repartir su tiempo con otras actividades profesionales, su disciplina los ha llevado a lo más alto. Representantes de Argentina en competencias internacionales desde hace un lustro, hoy ostentan el primer puesto en el ranking Latinoamericano. Su participación promete ser un despliegue de la elegancia y el rigor técnico que los caracteriza.

Visión regional y bienestar

Junto a ellos, el escenario contará con la participación de Ana Gambaccini (+60) y María Luz Rossi (+50), quienes bajo la dirección de Sergio Vargas Arango, muestran el resultado de un año de formación técnica intensiva.

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Vargas Arango, quien también coordina el grupo coreográfico femenino “Queens” (integrado por mujeres mayores de 50 años), ha sido una pieza fundamental en la expansión del Ballroom en el continente. Su misión trasciende las fronteras,

Para este director, entrenar a gente mayor de cincuenta años representa una hermosa misión y gran desafío que disfruta plenamente. “Entiendo que el proceso y desarrollo de cada estudiante es particular y único, más en estas edades —dice Vargas Arango—. Mi objetivo es promover la buena salud y el bienestar mental y físico en esta etapa de la vida, exaltando la destreza y belleza que da la experiencia, por eso siempre quiero integrar personas de esta generación en competencias nacionales, presentaciones en eventos y en cada edición del espectáculo Pisando Fuerte que ya tiene más de 8 años desde su creación".

Generación silver - Ballroom - Pisando Fuerte Glam - Baile senior

Una cita con la historia y el ritmo

Con una puesta en escena de 20 artistas, Pisando Fuerte Glam se posiciona no sólo como un show, sino como una declaración de principios: el Ballroom en Latinoamérica está más vivo que nunca, rompiendo barreras de edad y fusionando el sudor de la competencia con el brillo de las luces de la ciudad.

Lo que hace único a este espectáculo es su capacidad para trasladar el DanceSport (baile deportivo) al plano escénico. El Ballroom exige una preparación física y técnica comparable a la de cualquier deporte olímpico, pero en “Pisando Fuerte”, ese rigor se pone al servicio de la estética y la emoción.

Este enfoque ha sido clave para la difusión del género en Argentina y países de Latinoamérica. Durante más de ocho años, la organización ha trabajado para desmitificar la disciplina, llevándola desde las pistas de competencia profesional hasta el corazón del público general, demostrando que el virtuosismo técnico no está reñido con la elegancia del espectáculo.

Tal como afirma Vargas Arango, la ciencia ha confirmado los beneficios del baile para la salud física y también mental de los seniors. Incluso si no se lo practica de modo profesional.

Ballroom Argentina 2024
Ana Gambaccini bailando con su profesor, Sergio Vargas, en una cmpetencia de 2024

Datos clave del evento

La cita es este domingo 19 de abril en el Club Casa Blanca, en la calle Balcarce 668, barrio de San Telmo.

El elenco lo integran los bailarines Elena Rodiguina y Gustavo Aguilera; Ana Gambaccini, María Luz Rossi y Sergio Vargas Arango; Ángeles Carrion y Aldana Mileva; Evelin Nowaky Facundo Leyton; Polina Boichenko y Santiago Coronel; Maru de la Rosa, Cata del Río y Cata Canales; Latin Ladies y By Mik Grimoldi (coreografa).

También estarán los cantantes Cheng.sings y Lu Ailín.

La idea y realización del espectáculo es de Sergio Vargas Arango y María Cecilia Magariños. Y la Dirección General de la Edición Glam es de Sergio Vargas Arango.

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