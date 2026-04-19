Llega el veredicto para Felipe Pettinato: la disputa de versiones sobre el incendio y el misterio del encendedor

Felipe Pettinato en la audiencia del lunes 6 de abril

Felipe Pettinato enfrentará este lunes el veredicto en el juicio en su contra que intenta esclarecer la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, quien había estado a cargo de su tratamiento en el pasado por su adicción a las drogas.

Para la querella de la familia de la víctima, encabezada por la madre de Rodrigo, de 81 años, Felipe es culpable. Según su pedido, el streamer e imitador de Michael Jackson deberá ir preso 15 años por el delito de estrago doloso seguido de muerte. Por esa calificación, Pettinato fue elevado a juicio. Es el mismo que se aplicó originalmente al grupo Callejeros en la causa por la tragedia de Cromañón.

En cambio, para el fiscal Fernando Klappenbach, la muerte de Rodrigo fue un posible accidente. Pidió que vaya 4 años y 7 meses preso, con un estrago culposo. Tanto la querella como la fiscalía pidieron que, si es condenado, quede detenido cuando el fallo quede firme. La defensa, previsiblemente, pidió su absolución, en una audiencia celebrada el lunes 6 de este mes en el tribunal digital, donde estuvieron conectados Roberto Pettinato, sus hijos Homero y Tamara y el diputado José Glinski, pareja de Tamara.

El delito de estrago doloso seguido de muerte prevee una pena de 8 a 20 años. Si es condenado, entonces, será la segunda sentencia en su contra: ya tiene una firme de nueve meses en suspenso por el abuso sexual simple de una joven de 15 años, dictada por la Justicia de San Isidro, algo que gravitará sin dudas en el fallo. Pero un cálculo judicial, de cara a la situación, parece imposible. En la audiencia de mañana, cualquier cosa puede pasar.

Melchor Rodrigo

Felipe, el fuego y la razón

Durante el último mes y medio, el Tribunal N°14, presidido por el juez Enrique Gamboa, escuchó esta guerra de versiones sobre lo que ocurrió en la madrugada del 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato en la calle Aguilar, barrio de Belgrano, con un incendio que terminó con la muerte del médico.

Rodrigo sufrió quemaduras de tercer grado en un 90% de su cuerpo, según determinó la autopsia. Parte de sus piernas terminaron carbonizadas. Los forenses de la Morgue Judicial determinaron, en base a hallazgos en las vías respiratorias del cadáver, que Rodrigo todavía estaba vivo cuando las llamas empezaron a arder, mientras dormía bajo el influjo del zolpidem, un psicofármaco hipnótico que permite sostener el sueño.

El departamento de Pettinato tras el incendio

Las pericias del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad descartaron cualquier falla eléctrica, o un accidente con un cigarrillo, dado el patrón de manchas de humo en las paredes. El fuego en el departamento se inició con una “llama libre”, de acuerdo al informe, que vino de un encendedor o un fósforo. Este fue posiblemente potenciado por el uso de un aerosol encontrado en la escena, un recipiente vacío con una sustancia desconocida hasta hoy.

La polémica en el juicio, con siete audiencias y más de 15 testigos, se reduce a un punto esencial: ¿cómo y por qué empezó el fuego?

En el departamento, los forenses encontraron "un balde con restos de botellas rotas que tenía un encendedor que daba chispa, pero no llama. También, fósforos con una particularidad muy llamativa, descartados en un tacho de basura en la cocina, con signos de carbonización parcial", recordó el abogado querellante Alejandro Drago en su alegato.

El streamer enfrenta al Tribunal Oral N°14, acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte. Podrá ser condenado a 20 años si es hallado culpable. La madre de la víctima, de 81 años, encabeza la querella en su contra.

Pettinato, el único autor posible del incendio según la acusación, podría haber explicado el fuego él mismo. No lo hizo en su indagatoria en la causa. Tampoco declaró en el proceso, donde se negó a ver las fotos del cadáver de Rodrigo, o de su departamento incendiado. Podrá hacerlo en la chance de dar sus últimas palabras antes del veredicto.

En su pedido de pena, el fiscal Klappenbach consideró el testimonio de Pettinato tras el incendio en la clínica Zavala, donde declaró ante una psiquiatra. Allí, aseguró que el fuego comenzó con “un cigarrillo” que intentó encender con “un encendedor” tipo Zippo, de metal, imposible de desintegrar con las llamas.

Ese encendedor no fue encontrado por los forenses. Sigue sin ser encontrado hasta hoy. Klappenbach relativizó que no fuese hallado. “Como no se encontraron tantas cosas...”, dijo en su alegato. Ese encendedor es uno de los grandes agujeros negros en el expediente.

Fernando Klappenbach, fiscal acusador

¿Intentó ayudarlo?

Varios vecinos de Pettinato declararon como testigos en el juicio. Aseguraron que Felipe dijo: “Mi amigo, el cigarrillo”, en un pedido de auxilio donde accionó un matafuego “como si fuese un carnaval carioca”.

La querella, a cargo del abogado Alejandro Drago, aseguró en su alegato no hizo esfuerzo alguno para salvar a Rodrigo. Lo mismo se preguntó la madre de la víctima.

Klappenbach, en cambio, le dio a Felipe el beneficio de la duda. “Supongamos que es un perfecto inútil”, aseveró, ante los relatos que lo mostraban como incapaz de usar un matafuego. El fiscal también consideró que el sillón donde dormía Rodrigo estaba a poca distancia de su cadáver y que, tal vez, Pettinato trató de arrastrarlo, pero fracasó. Sin embargo, el streamer mantiene su silencio en este punto, como en tantos otros.

¿Para qué se juntaron?

La versión histórica del caso sobre por qué Pettinato y Rodrigo se reunieron el 15 de mayo de 2022 en la casa del imitador de Michael Jackson -y que fue plasmada, por ejemplo, en la instrucción del caso a cargo del fiscal Martín Mainardi- provino de Delia Muzio, la madre del neurólogo. El propio Rodrigo se la contó a su madre y a su padre, hoy fallecido. El 16 de mayo, el día en que ardió el departamento de la calle Aguilar y murió, era el cumpleaños de su madre.

En aquel entonces, aseguró que debía dar una conferencia online por Zoom, que la conexión en la casa de sus padres -donde vivía por el momento- no funcionaba bien y que lo haría en el departamento de Pettinato.

La relación entre víctima y presunto victimario, curiosa al menos, llamó la atención en el juicio, desde ya. En su declaración en el proceso, Muzio -que objetó que Pettinato “no hizo nada” para salvar a su hijo- reveló que Rodrigo había llevado a Pettinato a vivir a su departamento años antes en medio de su terapia, donde protagonizó destrozos. También que lo conocía de las “innumerables veces” que le tocó el timbre y que el streamer tenía “una obsesión” con el neurólogo. Irónicamente, Rodrígo había declarado a favor de Pettinato en el juicio por abuso sexual.

Rodrigo, supuestamente, tenía una novia con la que se instalaría en New Jersey, Estados Unidos, lo que le causó un malestar a Pettinato. El fiscal Klappenbach atacó este dato: aseguró que no había nada en el expediente al respecto. En su alegato, el abogado defensor Norberto Frontini fue aún más lejos: aseguró que, básicamente, Pettinato y Rodrigo se juntaron para drogarse.

Esta versión, en cambio, sí tiene una fuerte presencia en el expediente.

Norberto Frontini, abogado de Felipe Pettinato

El análisis toxicológico realizado tras la autopsia reveló la presencia de metilfenidato, un psicofármaco estimulante empleado para tratar el déficit de atención. Su uso como droga recreativa está registrado. Su efecto es similar al de la cocaína.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Mainardi aseguró que una pericia a aparatos secuestrados en el departamento reveló mensajes sobre “eventuales encuentros para pasar el rato, que ambos consumirían Rubifen y que le mentado doctor le prescribiría para luego dividirla entre ambos".

“Asimismo, se desprende que el profesional de la salud le entregaría recetas selladas para completar a Felipe Pettinato a cambio de pastillas, como así también que éste tendría un sello a nombre del doctor Melchor Rodrigo”, continuó. Frontini, incluso, afirmó en su alegato que Pettinato criticó a su médico en una ocasión porque la falta de recetas lo llevó a reincidir en su consumo de cocaína.

¿Esto importa, realmente? ¿Es un dato crucial para que Pettinato sea acusado o absuelto? Probablemente, no. Todo, aquí, se reduce a cómo se inició el fuego que mató al neurólogo, y por qué.

La querella, por su parte, nunca disputó la calificación de estrago doloso seguido de muerte. Tampoco planteó que Pettinato sea acusado de homicidio. En casi casi cuatro años, el imitador de Michael Jackson nunca fue detenido por la muerte del médico.