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Qué se sabe de la nueva variante de gripe que preocupa por su impacto en adultos mayores

Se trata de la variante A(H3N2) K que se detectó a fines del año pasado. Por qué expertos de los CDC de Estados Unidos y el Conicet de Argentina sugieren que los convivientes también deben inmunizarse

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Hombre mayor con cabello blanco sentado en un sillón, sonándose la nariz con un pañuelo. A su lado, una taza de té caliente con limón y una caja de pañuelos.
La variante A(H3N2) K del virus de la gripe fue detectada en 2025 y presenta mutaciones que complican su reconocimiento por el sistema inmune. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A(H3N2) K es el nombre de una nueva variante del virus de la gripe que se detectó en 2025. Tiene cambios en su estructura que hacen difícil que el cuerpo humano la reconozca.

Por eso, puede infectar más fácilmente incluso a personas que ya están vacunadas, aunque sí reduce el riesgo de sufrir complicaciones y muerte.

Los adultos mayores deben prestar especial atención a la circulación de la variante A(H3N2) K porque su sistema inmune suele responder peor ante la aparición de virus nuevos. Además, si bien la vacuna 2026 es efectiva, no contempla la circulación de la variante A(H3N2).

Una enfermera con barbijo prepara una vacuna en el brazo de un hombre de cabello gris, quien sonríe levemente en un entorno de vacunatorio.
La vacuna antigripal 2026 aún no incorpora la variante A(H3N2) K, pero especialistas insisten en la importancia de vacunarse por la protección parcial que ofrece (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, recomiendan que no solo los adultos mayores accedan a la inmunización sino también las personas cercanas, como sus convivientes.

Los científicos argentinos Jorge Quarleri y María Victoria Delpino, que trabajan en el Instituto INBIRS del Conicet y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), publicaron un artículo editorial en la revista GeroScience en el que advierten que los adultos mayores deberían ser más precavidos este año a raíz de la aparición de la nueva variante.

“En las personas mayores, el envejecimiento, las exposiciones previas al virus y el propio tipo H3N2 pueden confluir en un cuadro de mayor gravedad. Vacunarse podría no evitar la infección, pero sí disminuye sustancialmente los riesgos de evolucionar a un cuadro grave”, dijo el doctor Quarleri a Infobae.

Cuando la gripe se transforma

Adulto mayor, resfriado, gripe, invierno, otoño - Perú - 11 de junio
Los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas deben extremar cuidados durante la circulación de la variante A(H3N2) K, según expertos del INBIRS y UBA. (Freepik)

La gripe A(H3N2) es uno de los virus más cambiantes y difíciles de controlar. Fue responsable de epidemias intensas desde hace décadas.

Cada año causa millones de infecciones y afecta especialmente a los mayores y a quienes tienen enfermedades crónicas.

Este virus puede modificar su estructura con rapidez, lo que permite que nuevas variantes escapen al sistema de defensa del cuerpo humano. Por eso, las vacunas deben actualizarse constantemente para seguir el ritmo de sus mutaciones.

La variante que desafía la temporada

3D computer-generated rendering of a whole influenza (flu) virus. Our immune response is triggered by the virus' hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA) surface proteins, shown in semi-transparent blue. HA is a trimer comprised of three subunits, while NA is a tetramer, comprised of four subunits, with a head region resembling a 4-leaf clover. CREDIT Illustration by Dan Higgins, courtesy of CDC/ Douglas Jordan
La variante H3N2 subclado K representó el 93% de los casos de gripe caracterizados en Estados Unidos desde septiembre de 2025, según datos del CDC./Archivo CDC

La variante A(H3N2)K fue identificada en 2025 y con rápida expansión en varios continentes.

Esta variante no causa cuadros más graves que otras cepas, pero su capacidad para evadir la inmunidad favorece una mayor circulación y riesgo de transmisión, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En un reporte publicado por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, se informó que desde el inicio de la temporada se registraron 31 millones de casos de gripe en ese país. Hubo 370.000 hospitalizaciones y 23.000 fallecimientos.

La variante H3N2 subclado K representó el 93% de los casos de virus de la gripe caracterizados desde septiembre de 2025. Es decir, ocupa un lugar predominante.

Los CDC destacaron la importancia de la vacunación anual en adultos mayores para prevenir complicaciones graves por gripe. REUTERS/Tami Chappell/Archivo
Los CDC destacaron la importancia de la vacunación anual en adultos mayores para prevenir complicaciones graves por gripe. REUTERS/Tami Chappell/Archivo

En diciembre pasado, la Organización Mundial de la Salud consideró que “a pesar de las diferencias antigénicas observadas en el subclado K de A(H3N2), los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a temporadas previas”

En el diálogo con Infobae, el doctor Quarleri expresó: “La vacuna actual no contempla incluir específicamente la variante A(H3N2) K. Está basada en una cepa del 2024. Sin embargo, es clave que la población se vacune, especialmente las personas que forman parte de los grupos de mayor riesgo de complicaciones”.

La agencia sanitaria de Naciones Unidas recomienda la vacunación especialmente en grupos de riesgo como mayores de 65 años, embarazadas y personas con afecciones crónicas. Además, considera fundamental el uso temprano de antivirales ante síntomas y durante brotes en residencias.

Anticuerpos frente al desafío

Un estudio de la Universidad de Pensilvania reveló que el 39% de los vacunados desarrolló anticuerpos específicos contra la variante H3N2 subclado K./Archivo REUTERS/Lucy Nicholson
Un estudio de la Universidad de Pensilvania reveló que el 39% de los vacunados desarrolló anticuerpos específicos contra la variante H3N2 subclado K./Archivo REUTERS/Lucy Nicholson

En marzo pasado, científicos de la Universidad de Pensilvania estudiaron a 76 adultos vacunados contra la gripe 2025-2026, al analizar su sangre antes y después de la vacunación.

Evaluaron si los anticuerpos podían reconocer tanto la cepa de la vacuna como la nueva variante H3N2 subclade K.

El 71% de los participantes desarrolló anticuerpos contra la cepa de la vacuna y el 39% contra la variante K.

La respuesta fue más fuerte para la cepa incluida en la vacuna, pero un grupo significativo mostró defensas ante la variante emergente, según el trabajo publicado en la revista NEJM Evidence.

Los científicos subrayaron que la vacuna aún aporta protección parcial frente a la nueva variante.

Recomendaron investigar vacunas de mayor dosis o tecnologías nuevas, y analizar la respuesta en distintos grupos y antecedentes de vacunación, para mejorar la defensa frente a futuras variantes.

Claves para cuidarse de la gripe

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La variante A(H3N2) K predomina en la actual temporada de gripe y representa un desafío para la protección inmunológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con respecto a cómo prevenir la gripe, los CDC recomendaron que no solo las personas mayores tienen que vacunarse. También sus convivientes y contactos cercanos de personas mayores deberían recibir la vacuna anual contra la gripe.

Esta estrategia reduce la circulación del virus en el hogar y protege de forma indirecta a los adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.

El doctor Quarleri afirmó: “Sin dudas, vacunarse lo antes posible, antes del invierno austral, sigue siendo una de las medidas principales. Otras acciones importantes son la higiene de los elementos personales y el uso de barbijo en ambientes cerrados”.

Además, señaló que se debe minimizar la exposición a personas con síntomas compatibles con gripe, incluso convivientes, y fomentar la ventilación de los ambientes.

Ventana abierta con cortinas blancas ondeando. Planta de lirio de la paz en el alféizar y un sofá con cojines en primer plano, con luz solar entrando.
Ventilar los ambientes ayuda a disminuir la concentración de virus y reduce el riesgo de contagio de gripe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental que se le preste atención a síntomas como fiebre, tos, dolor corporal o decaimiento.

“Ante la aparición de estos síntomas, se debe realizar una consulta médica temprana y evitar la automedicación. En algunos casos, el médico puede indicar antivirales, que resultan más efectivos si se administran en las primeras 48 horas”, remarcó.

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