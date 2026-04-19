¿En qué consiste el seguro al turista que Panamá reactivará tras más de una década?

La póliza cubrirá emergencias médicas durante los primeros 10 días de estadía. EFE

El Gobierno de Panamá dio un paso para reactivar uno de los programas más llamativos de promoción turística al aprobar un crédito adicional de hasta $3.5 millones para financiar el regreso del seguro gratuito para turistas y panameños residentes en el extranjero que ingresen al país por vía aérea.

La medida, avalada por el Consejo de Gabinete, busca recuperar una estrategia que ya fue aplicada hace más de una década para fortalecer la competitividad del destino.

Este seguro consiste en una póliza financiada por el Estado que cubre a los visitantes durante su estadía en Panamá frente a accidentes o enfermedades no preexistentes, sin que el turista tenga que pagar por este beneficio.

La iniciativa es administrada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y se considera una herramienta para incentivar la llegada de viajeros, al ofrecer una capa adicional de seguridad en caso de imprevistos médicos o situaciones de emergencia.

El crédito aprobado de hasta $3.5 millones representa el costo anual estimado del programa, que ahora deberá pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aval final.

El seguro aplicará a turistas y panameños residentes en el extranjero que lleguen por vía aérea. Cortesía Tocumen

De concretarse, sería la segunda vez que Panamá implementa este seguro, luego de una primera experiencia que concluyó en 2014, cuando venció el contrato que había sido adjudicado en 2011.

Aunque el concepto se mantiene, el nuevo esquema introduce cambios importantes frente a la versión anterior. Uno de los principales ajustes es la ampliación de los puntos de entrada, ya que ahora no solo aplicaría para el Aeropuerto Internacional de Tocumen, sino también para terminales regionales como Chiriquí, Panamá Pacífico, Río Hato, Isla Colón y Colón, lo que busca extender el beneficio a más zonas del país y diversificar la llegada de turistas.

Otro cambio clave es la duración de la cobertura, que se reduce de 30 días a un máximo de 10 días desde la llegada del visitante. Esta modificación responde, según las autoridades, al hecho de que el promedio de estadía en Panamá es de aproximadamente ocho días, lo que permite ajustar el beneficio a la realidad del mercado y contener los costos del programa.

En cuanto a la cobertura, el seguro incluye una serie de beneficios diseñados para atender emergencias durante la estadía. Entre ellos se encuentran hospitalización, atención ambulatoria, medicamentos, traslados médicos, repatriación y asistencia en caso de fallecimiento accidental, además de apoyo para el traslado de familiares en situaciones graves.

Los aeropuertos regionales también serán incluidos en la nueva cobertura. Tomada de la ATP

También contempla asistencia médica 24 horas, orientación legal en casos de robo o accidentes, y gastos odontológicos de urgencia, lo que amplía el alcance del programa más allá de la atención básica.

Sin embargo, el seguro no cubre todos los escenarios. La póliza excluye enfermedades preexistentes, condiciones crónicas, eventos relacionados con consumo de alcohol o drogas, participación en delitos, actos de terrorismo o desastres naturales catastróficos, entre otros. Tampoco será aplicable para quienes permanezcan más allá del periodo de cobertura establecido o incumplan normas migratorias.

El modelo de financiamiento también introduce ajustes. A diferencia del esquema anterior, en el que se fijaba un costo por pasajero, el nuevo contrato establece un tope anual cercano a los $3.5 millones, con una tarifa estimada de alrededor de $1.85 por visitante.

En caso de que el número de turistas supere ese umbral, la aseguradora asumiría el costo adicional sin que esto implique un gasto extra para el Estado.

La cobertura incluye hospitalización, medicamentos y repatriación en casos específicos. AP

Desde el sector turístico, la reactivación del seguro ha sido vista como una herramienta para mejorar la competitividad de Panamá frente a otros destinos de la región, especialmente en un contexto donde los viajeros valoran cada vez más la seguridad y la cobertura ante imprevistos.

Aunque algunos países han aplicado medidas similares de forma temporal, Panamá busca establecer nuevamente este beneficio como parte de su oferta permanente.

El regreso de esta póliza también se da en un momento en que el país proyecta recibir hasta 3.2 millones de visitantes en 2026, lo que convierte al turismo en uno de los sectores clave para la recuperación económica. En ese contexto, ofrecer un seguro gratuito puede representar un elemento diferenciador, especialmente para mercados emisores donde este tipo de beneficios no es común.

La Compañía Internacional de Seguros se adjudicó el contrato tras un proceso de licitación en el que superó a otros tres competidores, y actualmente se encuentra a la espera de la aprobación final de los fondos para poner en marcha la cobertura dirigida a turistas y panameños residentes en el extranjero que ingresen al país.