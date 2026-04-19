El look de Juana Viale para reemplazar a Mirtha Legrand en la mesa de los sábados: “Abuela, ya estás recuperada”

La nieta salió en rescate de su abuela y apostó por un look dorado

La última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece) tuvo una dinámica inusual: por recomendación familiar, Mirtha Legrand debió ausentarse del programa debido a un resfriado, y su nieta Juana Viale fue quien la reemplazó en la conducción. La presencia de Juana al frente del ciclo no solo renovó la tradición familiar en la televisión argentina, sino que también captó la atención por el impactante look elegido para la ocasión.

Al comenzar el programa, Juana saludó al público con su estilo característico y explicó: “Hola, buenas noches. ¡Cuántos aplausos! Pensar que somos todos los mismos. Saben, estoy acá porque mi abuela está enferma, tiene tos, un resfrío, pero no se preocupen que el sábado que viene ella va a estar acá, así que yo le estoy manteniendo calentito su lugar. Así que abuelita, te mando un beso gigante que nos estás viendo, así que pronta recuperación para vos. Que ya estás recuperada, en verdad.”

Juana presentó su vestuario con entusiasmo: “Bueno, y les quiero contar que tengo un vestidazo. Es un vestido realizado con aplicación de motas acrílicas metalizadas en degradé, oro y transparencia del señor Gabriel Lage. Ay, casi, sí, muy lindo, me, me tropecé. Gabriel Lage Alta Costura. Síganlo en Instagram que tiene su Gabriel Lage Collection, su atelier ahí, su dirección para que vean todas las magias que hace.” El diseño, en gasa nude, se destacó por el trabajo artesanal de paillettes en tonos dorados y bronce, con escote halter, espalda completamente descubierta y una falda amplia y traslúcida que sumó movimiento y sofisticación.

El look de Juana Viale para reemplazar a Mirtha Legrand en su programa (Prensa: La noche de Mirtha)

Para complementar el look, Juana optó por un peinado recogido con trenzas, que aportó un aire romántico y moderno, dejando el rostro despejado y resaltando el escote del vestido. El maquillaje, en tonos tierra y con acento dorado, realzó sus rasgos y aportó luz al rostro, en sintonía con los destellos y la paleta del vestido. Las uñas en tono durazno y los accesorios de inspiración étnica completaron el estilismo.

Las fotos del programa mostraron a Juana posando de frente y de espaldas, luciendo el escote, el tatuaje y la transparencia del vestido, y sentada en la mesa con pulseras de mostacillas y detalles étnicos que reforzaron su impronta personal. La noche dejó en claro que la conducción y el glamour familiar siguen vigentes, y que Juana Viale sabe cómo sorprender y marcar tendencia en cada aparición televisiva, combinando moda, frescura y autenticidad.

Juana Viale en la clásica mesa de su abuela Mirtha (Prensa: La noche de Mirtha)

Como cada viernes, Mirtha y Juana tenían todo listo para grabar los programas que se verán en la pantalla de El Trece durante el fin de semana, La noche de Mirtha y Almorzando con Juana. Sin embargo, La Chiqui tuvo un inconveniente de salud y no será de la partida, por lo que su nieta debió salir al toro, como se dice en el espectáculo, para comandar las dos mesazas.

La última aparición pública de Mirtha fue el viernes pasado, cuando fue al teatro Lola Membrives a ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. Como cada vez que asiste a algún espectáculo de la cartelera porteña, se llevó una gran ovación del público y en este caso no fue la excepción. “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco... Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó la conductora al protagonista, quien viene de obtener el ACE de oro por la obra sobre el boxeador de Stallone.

El clima húmedo que asoló Buenos Aires durante toda la semana, habrían asomado los primeros síntomas de un resfrío. En principio, pensó que era algo leve que no impidió la realización del tradicional té de los domingos en su domicilio, tal como lo documentó Teté Coustarot en sus redes sociales. Allí estuvieron Gino Bogani, Dany Mañas, Héctor Vidal Rivas, Amalia Idoyaga Molina y Alejandro Veroutis. Pero con el paso de las horas, el cuadro se volvió más intenso lo que encendió las alarmas y la obligó a guardar reposo.