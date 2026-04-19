Teleshow

El look de Juana Viale para reemplazar a Mirtha Legrand en la mesa de los sábados: “Abuela, ya estás recuperada”

La nieta de la Chiqui cubrió el puesto de su abuela en La Noche de Mirtha, deslumbró con un vestido dorado y habló de la salud de la diva

Guardar
La nieta salió en rescate de su abuela y apostó por un look dorado

La última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece) tuvo una dinámica inusual: por recomendación familiar, Mirtha Legrand debió ausentarse del programa debido a un resfriado, y su nieta Juana Viale fue quien la reemplazó en la conducción. La presencia de Juana al frente del ciclo no solo renovó la tradición familiar en la televisión argentina, sino que también captó la atención por el impactante look elegido para la ocasión.

Al comenzar el programa, Juana saludó al público con su estilo característico y explicó: “Hola, buenas noches. ¡Cuántos aplausos! Pensar que somos todos los mismos. Saben, estoy acá porque mi abuela está enferma, tiene tos, un resfrío, pero no se preocupen que el sábado que viene ella va a estar acá, así que yo le estoy manteniendo calentito su lugar. Así que abuelita, te mando un beso gigante que nos estás viendo, así que pronta recuperación para vos. Que ya estás recuperada, en verdad.”

Juana presentó su vestuario con entusiasmo: “Bueno, y les quiero contar que tengo un vestidazo. Es un vestido realizado con aplicación de motas acrílicas metalizadas en degradé, oro y transparencia del señor Gabriel Lage. Ay, casi, sí, muy lindo, me, me tropecé. Gabriel Lage Alta Costura. Síganlo en Instagram que tiene su Gabriel Lage Collection, su atelier ahí, su dirección para que vean todas las magias que hace.” El diseño, en gasa nude, se destacó por el trabajo artesanal de paillettes en tonos dorados y bronce, con escote halter, espalda completamente descubierta y una falda amplia y traslúcida que sumó movimiento y sofisticación.

El look de Juana Viale para reemplazar a Mirtha Legrand en su programa
El look de Juana Viale para reemplazar a Mirtha Legrand en su programa (Prensa: La noche de Mirtha)

Para complementar el look, Juana optó por un peinado recogido con trenzas, que aportó un aire romántico y moderno, dejando el rostro despejado y resaltando el escote del vestido. El maquillaje, en tonos tierra y con acento dorado, realzó sus rasgos y aportó luz al rostro, en sintonía con los destellos y la paleta del vestido. Las uñas en tono durazno y los accesorios de inspiración étnica completaron el estilismo.

Las fotos del programa mostraron a Juana posando de frente y de espaldas, luciendo el escote, el tatuaje y la transparencia del vestido, y sentada en la mesa con pulseras de mostacillas y detalles étnicos que reforzaron su impronta personal. La noche dejó en claro que la conducción y el glamour familiar siguen vigentes, y que Juana Viale sabe cómo sorprender y marcar tendencia en cada aparición televisiva, combinando moda, frescura y autenticidad.

El look de Juana Viale para reemplazar a Mirtha Legrand en su programa
Juana Viale en la clásica mesa de su abuela Mirtha (Prensa: La noche de Mirtha)

Como cada viernes, Mirtha y Juana tenían todo listo para grabar los programas que se verán en la pantalla de El Trece durante el fin de semana, La noche de Mirtha y Almorzando con Juana. Sin embargo, La Chiqui tuvo un inconveniente de salud y no será de la partida, por lo que su nieta debió salir al toro, como se dice en el espectáculo, para comandar las dos mesazas.

La última aparición pública de Mirtha fue el viernes pasado, cuando fue al teatro Lola Membrives a ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. Como cada vez que asiste a algún espectáculo de la cartelera porteña, se llevó una gran ovación del público y en este caso no fue la excepción. “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco... Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó la conductora al protagonista, quien viene de obtener el ACE de oro por la obra sobre el boxeador de Stallone.

El clima húmedo que asoló Buenos Aires durante toda la semana, habrían asomado los primeros síntomas de un resfrío. En principio, pensó que era algo leve que no impidió la realización del tradicional té de los domingos en su domicilio, tal como lo documentó Teté Coustarot en sus redes sociales. Allí estuvieron Gino Bogani, Dany Mañas, Héctor Vidal Rivas, Amalia Idoyaga Molina y Alejandro Veroutis. Pero con el paso de las horas, el cuadro se volvió más intenso lo que encendió las alarmas y la obligó a guardar reposo.

Temas Relacionados

Juana VialeMirtha LegrandLa Noche de MirthaEl Trece

Últimas Noticias

Ricardo Biasotti recordó el inicio de su conflicto con Andrea del Bocca por el vínculo con su hija: “A los meses cortó contacto”

La expareja de la actriz se animó a sentarse en la mesa de Juana Viale y habló como nunca acerca de lo que vivió con la actriz y Anna

Ricardo Biasotti recordó el inicio de su conflicto con Andrea del Bocca por el vínculo con su hija: “A los meses cortó contacto”

Santiago del Moro anunció una sanción colectiva que promete sacudir a todos los participantes de Gran Hermano

La escalada de medidas disciplinarias y las nuevas advertencias de la producción elevan la tensión entre participantes y seguidores ante un inminente cambio en las reglas

Santiago del Moro anunció una sanción colectiva que promete sacudir a todos los participantes de Gran Hermano

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini mostraron su viaje a Sevilla para apoyar a Giuliano en la Copa del Rey

El clan Simeone se hizo presente en la ciudad de Sevilla para alentar al Atlético de Madrid en el Campeonato de España

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini mostraron su viaje a Sevilla para apoyar a Giuliano en la Copa del Rey

Marcos Ginocchio eligió a los dos jugadores de su camada de Gran Hermano que le gustaría ver en Generación Dorada

El último ganador del reality, ante la pregunta de Daniela Celis, escogió a dos participantes de perfil alto y que tuvieron un enfrentamiento en la versión de 2022

Marcos Ginocchio eligió a los dos jugadores de su camada de Gran Hermano que le gustaría ver en Generación Dorada

Julieta Poggio reveló que se considera bisexual: “Ahora lo puedo confirmar”

La ex Gran Hermano contó detalles de su vida sentimental y habló abiertamente sobre su orientación sexual, respondiendo preguntas picantes y generando revuelo entre sus seguidores en redes sociales

Julieta Poggio reveló que se considera bisexual: “Ahora lo puedo confirmar”
DEPORTES
Las listas de concentrados de River y Boca para el Superclásico: las bajas por lesión, las llamativas ausencias y los regresos

Las listas de concentrados de River y Boca para el Superclásico: las bajas por lesión, las llamativas ausencias y los regresos

La selección argentina femenina empató ante Colombia y quedó a un paso de la clasificación al Mundial 2027

Estudiantes le ganó 1-0 a Instituto y es nuevo líder de la Zona B del Torneo Apertura

La contundente frase de Simeone para los hinchas del Atlético de Madrid tras perder la final de la Copa del Rey

Sutil definición de penal y un golazo para ganar el partido: el show de Lionel Messi en la victoria del Inter Miami

TELESHOW
Ricardo Biasotti recordó el inicio de su conflicto con Andrea del Bocca por el vínculo con su hija: “A los meses cortó contacto”

Ricardo Biasotti recordó el inicio de su conflicto con Andrea del Bocca por el vínculo con su hija: “A los meses cortó contacto”

Santiago del Moro anunció una sanción colectiva que promete sacudir a todos los participantes de Gran Hermano

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini mostraron su viaje a Sevilla para apoyar a Giuliano en la Copa del Rey

Marcos Ginocchio eligió a los dos jugadores de su camada de Gran Hermano que le gustaría ver en Generación Dorada

Julieta Poggio reveló que se considera bisexual: “Ahora lo puedo confirmar”

INFOBAE AMÉRICA

¿En qué consiste el seguro al turista que Panamá reactivará tras más de una década?

¿En qué consiste el seguro al turista que Panamá reactivará tras más de una década?

Hallan en Mendoza los fósiles más antiguos de jarilla que revelan la evolución de ambientes áridos en Sudamérica

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Los primeros bocetos de Winnie-the-Pooh salen a la luz tras casi un siglo

Nicolás Maduro está fuera y la purga ha comenzado en Venezuela