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Las listas de concentrados de River y Boca para el Superclásico: las bajas por lesión, las llamativas ausencias y los regresos

El Millonario y el Xeneize chocarán este domingo desde las 17 en el Estadio Monumental. Eduardo Coudet y Claudio Úbeda diagramaron la nómina de citados

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Marcos Acuña con la pelota en el Superclásico (@RiverPlate)
Marcos Acuña con la pelota en el Superclásico (@RiverPlate)

River Plate y Boca Juniors confirmaron las listas de concentrados para el Superclásico del Torneo Apertura 2026, con novedades sensibles en ambos planteles y decisiones tácticas que anticipan un partido condicionado por lesiones y la presión del calendario. Entre las particularidades, el Xeneize irá a Monumental sin tercer arquero, mientras que el Millonario recuperó a Giuliano Galoppo y dejó al margen a figuras por decisión de su técnico.

Claudio Úbeda decidió que Boca afrontará el clásico con solo dos arqueros: Leandro Brey y Javier García. La lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió Agustín Marchesín, quien había sido titular hasta el martes previo al partido, propició que la habitual inclusión de un tercer guardameta quedara descartada. Este ajuste altera el reparto de opciones en el banco: uno de los 13 jugadores de campo quedará fuera del listado de suplentes, una situación que anteriormente le correspondía a García.

La lista de convocados, difundida tras la primera noche de concentración en Ezeiza y no al cierre del último entrenamiento —como era costumbre bajo el mando de Úbeda—, mantiene el patrón de exclusiones recientes. Agustín Martegani, con 14 meses sin disputar minutos, y Lucas Janson, quien perdió terreno frente a refuerzos y recuperados, siguen relegados. Se suma por segunda vez Kevin Zenón, quien tampoco fue considerado ante Independiente y quedó fuera del banco en el pasado encuentro contra Talleres en Córdoba. Además, Edinson Cavani continúa en su proceso de recuperación y tampoco fue citado.

Boca Juniors viene de vencer al Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)
Boca Juniors viene de vencer al Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

El corte establece dos arqueros, ocho defensores, nueve volantes y cinco delanteros. Entre los mediocampistas destaca la presencia de Leandro Paredes, Ander Herrera y Alan Velasco como principales opciones de recambio, y entre los atacantes sobresalen las inclusiones de Exequiel Zeballos, Ángel Romero y Milton Giménez como alternativas ofensivas desde el banco.

Por el lado de River, el entrenador Eduardo Coudet convocó a 23 futbolistas para disputar el superclásico en el estadio Monumental. La principal novedad es la vuelta de Giuliano Galoppo, quien dejó atrás un esguince de tobillo y retorna en un momento en que las alternativas en la mitad de la cancha escasean por la baja de Fausto Vera —afectado por un esguince grado dos en la rodilla—. Su reincorporación aporta experiencia en una zona donde el técnico ajusta piezas y aguarda por el mejor funcionamiento.

También se destaca el retorno de Lautaro Rivero, ausente frente a Racing por acumulación de amarillas, así como el delantero Maxi Salas, disponible tras cumplir suspensión en la Copa Sudamericana.

En contrapartida, Kevin Castaño y Tobías Ramírez quedaron excluidos por razones tácticas. La participación de Santiago Lencina también representa un giro, ya que había sido apartado en la última convocatoria por decisión técnica, aunque su presencia podría explicarse por la baja de Juan Fernando Quintero.

River Plate derrotó al Carabobo por Copa Sudamericana antes del Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)
River Plate derrotó al Carabobo por Copa Sudamericana antes del Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)

La lista de Coudet mezcla experiencia con juventud: Lautaro Pereyra, debutante en la era del actual técnico, y Joaquín Freitas, Ulises Giménez e Ian Subiabre integran un grupo de juveniles que no sumaron minutos en el Superclásico anterior pero aparecen como opciones ante posibles emergencias. En defensa, la línea probable se conforma con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta y Rivero, quedando Santiago Beltrán en el arco ante la prolongada ausencia de Franco Armani.

En la fase ofensiva, la solidez de la dupla Facundo Colidio-Sebastián Driussi se mantiene como punto clave para Coudet, junto a la interrogante en el extremo, donde la actuación irregular de Subiabre podría abrir un espacio a Kendry Páez o Joaquín Freitas.

El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura, tendrá lugar este domingo desde las 17 en el Estadio Monumental. El árbitro encargado de impartir justicia en el partido será Darío Herrera. La transmisión correrá por cuenta de ESPN Premium y de TNT Sports Premium.

LAS LISTAS DE CONCENTRADOS DE RIVER Y BOCA PARA EL SUPERCLÁSICO

La lista de convocados del Chacho Coudet para el Supeclásico (@RiverPlate)
La lista de convocados del Chacho Coudet para el Supeclásico (@RiverPlate)
La lista de concentrados de Boca Juniors para el Superclásico (@BocaJrsOficial)
La lista de concentrados de Boca Juniors para el Superclásico (@BocaJrsOficial)

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