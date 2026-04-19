Santiago del Moro anunció una sanción colectiva que promete sacudir a todos los participantes de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano enfrentará una sanción colectiva tras la violación del reglamento por parte de los participantes

Lejos de las venganzas, estrategias o espontáneas, la casa de Gran Hermano (Telefe) se prepara para vivir horas de tensión. Santiago del Moro anunció que este domingo, todos los participantes de la casa serán sancionados. La medida, comunicada por el conductor en sus redes, promete sacudir el reality y el futuro de los jugadores.

“Sanción colectiva, domingo 22.15″, escribió del Moro en su cuenta de Instagram junto a una cuenta regresiva que anticipa el momento en el que los participantes entrarán en tensión. La medida disciplinaria se impondrá en la próxima emisión luego de que Nazareno Pompei reaccionara ante un grito externo que le informaba sobre una supuesta traición de Catalina “Titi” Tcherkaski.

El problema radica en que Pompei escuchó un mensaje externo que hacía referencia a esta situación. El joven replicó la información con otros participantes, desatendiendo el reglamento que prohíbe comentar los gritos. El incidente se produjo cuando se escuchó desde las inmediaciones de la casa: “¡Titi te votó!”. Este comportamiento está explícitamente prohibido según las normas del programa, que obligan a los participantes a “ignorar por completo” cualquier grito proveniente del exterior.

Sanciones y reglas sobre los gritos en Gran Hermano

El reglamento de Gran Hermano ha reforzado sus restricciones respecto a los mensajes externos, sobre todo durante la temporada 2025/2026. Los participantes deben ignorar cualquier grito, sin repetir, debatir o compartir lo escuchado con otros habitantes de la casa.

Santiago del Moro anunció en sus redes sociales que todos los jugadores serán sancionados este domingo a las 22:15

La violación de estas reglas ha provocado que las sanciones sean cada vez más estrictas. Entre las medidas implementadas, destacan el envío directo a placa de nominación y el recorte en el presupuesto semanal para compras. Si varios jugadores incumplen la normativa, todo el grupo puede verse afectado.

Las reincidencias han llevado incluso a castigos más duros, lo que refleja el endurecimiento de la política sobre este tipo de interferencias externas.

El uso de megáfonos por parte de megafonistas profesionales, muchas veces contratados por familiares o fanáticos, se ha vuelto habitual y representa un reto para la producción. Esta situación ha dado lugar a la emisión de comunicados internos donde se advierte que podría aplicarse expulsión directa en caso de nuevas infracciones relacionadas con gritos externos y mensajes con esta metodología.

Ante la proliferación de estos episodios, la producción endureció las advertencias y recalcó que no habrá nuevos avisos antes de ejecutar sanciones drásticas. El aislamiento es clave para mantener la dinámica del programa, ya que una sola información externa puede modificar alianzas, confirmar sospechas o cambiar la lista de nominaciones sin que los jugadores lo adviertan.

Se confirmó una sanción histórica en Gran Hermano por una nueva falta grave

El 9 de abril, los competidores vivieron una situación como la que los fanáticos imaginan presenciar este domingo. En aquel momento, Gran Hermano castigó a toda la casa: una sanción inédita de hablar sobre los gritos que llegan desde el exterior.

El episodio que desató la última medida se produjo después de un grito lanzado contra Andrea del Boca, que fue tema de conversación dentro del grupo. El reglamento, según la conducción, es explícito: ni antes, ni durante, ni después se puede mencionar un grito captado desde afuera. La reincidencia reforzó la gravedad.

En ese entonces, las palabras del propio Gran Hermano fueron: “El domingo pasado los había penalizado por haber incumplido el protocolo que rige los gritos del exterior. No obstante, posterior a mi sanción, escuché a más de una persona volver a expresarse sobre el grito del sábado a la tarde”.

La explicación oficial es contundente: el protocolo no admite excepciones y la responsabilidad de cumplirlo recae en todos los habitantes de la casa. El sistema de sanciones está diseñado para desalentar cualquier intento de romper el cerco informativo, que constituye uno de los pilares del reality.