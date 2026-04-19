“La Justicia se lo dio a la progenitora y ella lo entregó muerto”: el dolor del papá de Ángel, el nene asesinado en Chubut

Luis López, el papá de Ángel López, el niño asesinado a golpes en Comodoro Rivadavia, durante la marcha y vigila para pedir justicia. FOTO NA

En medio del dolor interminable por el crimen de Ángel, su hijo de cuatro años, hay una duda que todavía retumba en la cabeza de Luis López y que, de manera retórica, hizo en diálogo con Infobae: “¿por qué nunca escucharon a mi hijo?“, expresó el hombre. Lo preguntó sin esperar una respuesta, pero sí algo aliviado después de saber que Mariela Beatriz Altamirano, la mamá biológica del menor, y su pareja, Michel Kevin González, pasarán al menos los próximos seis meses presos, como únicos acusados del homicidio.

La pregunta que se hace Luis no es casual y le apunta directamente a la Justicia de la provincia de Chubut, luego de haberle otorgado la tenencia de Ángel a la madre, pese a que el vínculo que tenían era prácticamente nulo. “Se lo dio a la progenitora y ella lo entregó muerto”, graficó Luis para resumir en pocas palabras cómo fue la secuencia entre noviembre del año pasado -mes en el que el niño comenzó a vivir con Altamirano- y el pasado 7 de abril, día en el que la víctima murió en un hospital de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

“El área de Protección, como es la mamá, agarró y le hizo dos revinculaciones con el nene, que tampoco era revinculación como tal, y se lo entregaron así nomás. Fue como cuando uno va al correo a buscar una caja o algo así, se lo dieron sin que mi hijo la conozca”, aseguró.

Según el hombre, el único interés que tuvo “la progenitora” -como él se refiere a ella cada vez que la menciona- para pedir la tenencia de Ángel, fue evitar que continuaran reteniéndole parte de su sueldo como acompañante de adultos mayores para la manutención del chico.

Lorena, la madrastra de Ángel durante la marcha del viernes para pedir justicia FOTO NA: MARIANO SANCHEZ

“Vino de Córdoba, a donde se había ido cuando Ángel era un bebé, se instaló en Comodoro, se consiguió un trabajo y después cuando se dio cuenta que le estaban sacando el sueldo a ella y que le correspondía al hijo, ahí se agarró de eso para poder sacármelo”, dijo Luis.

El niño en condiciones deplorables

López recordó una vez más que el vínculo entre madre e hijo no existía. Para ella, “Ángel era un desconocido y sólo lo hizo por plata”, agregó el padre. “Mi hijo era un desconocido para ella. No sabía los gustos de él, no sabía qué dibujitos miraba. Lo único conocido que ella tenía era la plata que recuperó. Se quiso hacer la madre pero sólo por plata”, continuó.

Pero la relación con Altamirano no es lo único que le preocupaba a Luis. Un punto que resalta el padre de Ángel son las condiciones en las que el nene pasó a vivir una vez que dejó su casa.

El hombre contó que la casa en la que vivía Altamirano con González era “de apenas cuatro por dos metros”, tenía goteras y carecía de condiciones mínimas de higiene y comodidad para el menor. “Después me había enterado que él se iba a un comedor, que se iba solo al jardín; con sólo cuatro años solo a un jardín. ¿Cómo puede ser? Usaba la misma ropa una semana. O sea, que no fueron ni capaces de comprarle ropita como para cambiarlo ni bañarlo“, recordó, indignado.

Decenas de vecinos acompañaron a Luis en la marcha para pedir justicia por Ángel FOTO NA: MARIANO SANCHEZ

De igual manera, remarcó que, tras la restitución, le impusieron una restricción perimetral, lo que impidió cualquier contacto con su hijo y lo dejó sin saber nada sobre su situación.

Después de varios meses, Luis finalmente acordó algunas visitas para ver a su hijo. Fue en ellas donde registró el momento en que Ángel le expresaba, en medio de un llanto que conmueve, que no quería volver a la casa de su mamá. Ante el miedo de que no le creyeran, Luis decidió filmarlo y viralizar las imágenes para quedaran como testimonio de la angustia que esta sufría Ángel. Entre noviembre y abril, apenas llegó a verlo tres veces: la última, cuando le confirmaron que había muerto.

“Entregué las pruebas. Y anteriormente venía avisando que mi hijo no se sentía bien, que no estaba bien, que yo como padre, lo veía que estaba mal alimentado y no me hicieron caso. No me hicieron caso hasta que esta manga de asesinos hizo lo que quiso con mi hijo”, añadió.

Luis López, el papá de Ángel, el niño asesinado a golpes en Comodoro Rivadavia, durante la marcha. FOTO NA: MARIANO SANCHEZ

“Ambos lo maltrataron”

De acuerdo con el testimonio, el padrastro era quien se encargaba de cuidar al niño mientras la madre trabajaba. López aseguró que le hicieron creer que ambos trabajaban y que su hijo estaba bien, pero luego descubrió que la situación era muy distinta. “Andaba todo golpeado. Eso yo no lo sabía. No lo supe hasta el día de la audiencia que ellos quedaron detenidos”, indicó.

Denunció que su hijo era víctima de maltrato físico y remarcó que la autopsia reveló entre “20 y 22 golpes” y lesiones en el cráneo del chico. Tampoco dudó en decir que el maltrato fue impartido tanto por la mujer como por su pareja.

La mira del padre en la “progenitora”

Luis no puede dejar de mencionar a su ex mujer y, como puede, trata de contenerse para no proferirle insultos. El dolor y -quizá- la frustración por no poder hacer nada, por momentos invaden su discurso. Pese a eso, se muestra entero y con el ánimo suficiente para pedir justicia.

“No se le puede decir madre, porque una madre no abandona a los hijos, una madre no maltrata a los hijos, una madre no cambia a su hijo por un macho”, insistió Luis, cuando recordó que su ex mujer tiene otros dos hijos: uno en la provincia de Misiones de otra relación anterior y una beba de cinco meses, producto de su vínculo con el otro acusado del asesinato.

Ángel tenía cuatro años y culpan a su madre y su padrastro por el crimen

Luis relató cómo, durante los años que Altamirano estuvo alejada de Ángel, se había enterado de que habría abandonado a su hijo en Misiones. “Es como si fuera ‘venir de vacaciones e irse’ y dejar todas las cosas atrás, tiradas. El día que venía, tenía un hijo acá, tenía otro hijo allá y no le importaba nada a esa mujer”, agregó.

Este viernes se realizó una masiva marcha en el Obelisco, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, de la que participaron Luis, su pareja, su abogado Roberto Castillo y decenas de vecinos que se unieron para pedir que los presuntos asesinos sean condenados.

“El último recuerdo que me quedó del nene, de mi hijo, fue con la lagrimita de él llorando y pidiendo por mí. A mí me dejaron de lado, a nosotros nos dejaron de lado, no nos escucharon. No hicieron nada, solamente porque era la mamá, se lo entregaron y listo”, insistió.

Lo que le queda por delante a Luis no será fácil pero -dijo- se mantiene firme en su propósito de buscar justicia. No sabe si continuará viviendo en Comodoro Rivadavia o mudarse a otra ciudad con su familia. “Por el momento yo me estoy enfocando en hacer justicia por mi hijo y después veremos qué me depara el destino”, concluyó.