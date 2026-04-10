Generación Silver

9 alimentos que pueden cambiar la forma de envejecer después de los 60 años

Elegir hábitos variados en la mesa y sumar opciones naturales ayuda a mantener el organismo fuerte y reducir el deterioro físico y mental

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Vista aérea de una mesa blanca llena de una variedad de alimentos frescos y saludables: salmón, caballa, pollo, tofu, huevos, leche, verduras, frutos rojos, cereales y frutos secos.
Una nutrición saludable después de los 60 años ayuda a mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nutrición saludable después de los 60 años es fundamental para mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades asociadas con el envejecimiento. Mantener hábitos alimentarios adecuados puede favorecer la longevidad, fortalecer la salud física y cerebral, y ayudar a prevenir enfermedades crónicas en la adultez mayor.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud recomiendan priorizar alimentos ricos en nutrientes y limitar aquellos que aumentan el riesgo de patologías cardiovasculares y metabólicas.

Incorporar alimentos ricos en nutrientes esenciales y antioxidantes se ha vinculado con una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo, según la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

A su vez, limitar carnes rojas y procesadas, granos refinados, grasas saturadas y trans, productos ultraprocesados y bebidas azucaradas puede reducir los factores de riesgo asociados al envejecimiento.

Adoptar una dieta adecuada, junto con actividad física y relaciones sociales, contribuye a mantener un peso saludable, proteger la memoria y fortalecer el sistema inmunológico en la vejez, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos.

Alimentos recomendados para un envejecimiento saludable

1. Cereales integrales

Los cereales integrales están asociados con menor riesgo de infarto, accidentes cerebrovasculares y otros problemas cardiovasculares en personas mayores de 60 años. Consumir dos o tres porciones al día puede aportar beneficios tanto en la prevención de enfermedades como en la longevidad.

Un chorro de leche cae en un bol blanco lleno de cereal integral, copos de avena, nueces, almendras, avellanas, pasas y trozos de albaricoque seco.
El consumo de cereales integrales ayuda a reducir el riesgo de infarto en personas mayores de 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Arándanos

Los arándanos contienen antocianinas, antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y a mejorar la función cerebral. Además, sus propiedades antiinflamatorias favorecen la salud metabólica y la sensibilidad a la insulina.

3. Verduras crucíferas

Las verduras crucíferas como el brócoli o espinaca contienen isotiocianatos, compuestos con efecto antiinflamatorio que protegen contra el deterioro cognitivo y pueden reducir el riesgo de mortalidad por diversas causas.

4. Frutos secos y semillas

El consumo diario de frutos secos y semillas, en torno a 28 gramos, como almendras, avellanas o semillas de calabaza, se ha vinculado con menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardíacas y cáncer, según el portal de estadísticas alemán Statista.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Consumir frutos secos cada día puede contribuir a una vida más larga y saludable, indica el portal alemán de estadísticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Verduras de hoja verde oscura

Las verduras de hoja verde oscura como la col rizada y la espinaca aportan antioxidantes, vitamina K y hierro, ayudando a prevenir la osteoporosis y a conservar las funciones cognitivas en la vejez.

6. Uvas

Las uvas destacan por su contenido en resveratrol, antioxidante que protege contra el daño celular y favorece la salud cardiovascular. Estudios publicados por la Universidad de California han vinculado el resveratrol con la prevención de ciertos tipos de cáncer y la preservación de la masa muscular en adultos mayores.

7. Café

El consumo moderado de café, hasta cinco tazas diarias, está relacionado con una mayor esperanza de vida y menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares o cáncer en adultos mayores, según la revista científica JAMA.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo moderado de café se asocia a una mayor esperanza de vida en adultos mayores según JAMA (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Pescado graso

El pescado graso como el salmón es fuente de proteínas de calidad, vitamina D y ácidos grasos omega-3. Su consumo frecuente contribuye a reducir la mortalidad general, el riesgo de demencia y a mantener la salud ósea.

9. Legumbres

Las legumbres, como frijoles, lentejas y guisantes, son ricas en proteína vegetal, fibra, magnesio y potasio. Se han asociado con menor mortalidad general y cardiovascular por su capacidad de reducir el colesterol y mejorar la salud metabólica.

Alimentos que conviene limitar después de los 60 años

Limitar ciertos productos en la dieta resulta tan importante como elegir los alimentos más saludables. El consumo habitual de carnes rojas y procesadas se asocia con mayor riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad, por lo que se recomienda reservarlas para ocasiones puntuales, según la Asociación Americana del Corazón.

Una dieta rica en carne roja y procesada puede estar vinculada a un mayor riesgo de mortalidad prematura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Evitar alimentos ultraprocesados, como refrescos y productos horneados, ayuda a prevenir inflamación, sobrepeso y problemas cardíacos en la tercera edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se sugiere reducir al mínimo los granos refinados, así como las grasas saturadas y trans, presentes en productos industrializados y alimentos ultraprocesados.

Los alimentos ultraprocesados, incluidos refrescos y productos horneados, están relacionados con inflamación, sobrepeso y enfermedades cardíacas. La reducción de estos hábitos contribuye a disminuir factores de riesgo y a proteger la salud a largo plazo.

El rol de la alimentación equilibrada y el asesoramiento profesional

No existe un solo alimento capaz de garantizar longevidad o evitar enfermedades; el equilibrio y la variedad en la nutrición saludable son determinantes. Es recomendable consultar a un médico o a un dietista nutricionista titulado para personalizar la dieta según las necesidades y condiciones de cada persona mayor.

Además de incorporar los alimentos sugeridos, mantener una rutina de ejercicio físico regular y relaciones sociales positivas resulta fundamental para una vida sana en la vejez. Este enfoque integral permite disfrutar de un mayor bienestar y calidad de vida después de los 60 años.

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