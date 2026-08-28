El arte de redescubrir el propósito: las lecciones de Viktor Frankl para envejecer con bienestar

Envejecer con bienestar implica mirar el futuro con dirección y mantener activa la pregunta por aquello que hoy nos da paz.

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La logoterapia de Viktor Frankl sigue presente en el debate sobre salud mental en la vejez por una idea del psiquiatra austríaco: lo que vuelve más difícil la vida no es solo el dolor, sino la pérdida de significado.

Esa corriente plantea que la búsqueda de sentido, responsabilidad y propósito puede ayudar a afrontar la adversidad. Un estudio de 2025 en Journal of Humanistic Counseling asoció un programa grupal de ocho sesiones para adultos mayores con menos ansiedad, menos síntomas somáticos y menos síntomas obsesivo-compulsivos, además de mejoras en bienestar y satisfacción con la vida, sobre todo entre quienes partían con más malestar o menor autoestima.

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Según El Confidencial, Frankl sostuvo que las personas pueden atravesar situaciones muy duras cuando encuentran una razón, una tarea, un vínculo o una meta que ordene la experiencia. En esa mirada, el sentido no exige una misión grandilocuente, sino un anclaje concreto en la vida diaria.

Esa idea incluye otro matiz central de su obra: no siempre es posible cambiar lo que ocurre, pero sí puede haber margen para decidir la respuesta. El sufrimiento, en esa lógica, no se busca ni se embellece, aunque darle significado puede modificar la forma de atravesarlo.

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La experiencia límite que dio origen a la logoterapia

Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austríaco, nació en Viena el 26 de marzo de 1905 y fundó la logoterapia como una de las formas del análisis existencial. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría.

Frankl planteaba que no siempre podemos cambiar las circunstancias, pero sí la actitud con la que respondemos ante ellas. (Wikipedia)

Luego trabajó en el Hospital General de Viena entre 1933 y 1937. Después ejerció la psiquiatría de forma privada entre 1937 y 1940 y dirigió el departamento de neurología del Hospital Rothschild entre 1940 y 1942.

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Desde joven se interesó por la psicología y mantuvo correspondencia con Sigmund Freud. Entre 1942 y 1945 sobrevivió a cuatro campos de concentración nazis: Theresienstadt, Kaufering, Turkheim y Auschwitz.

De esa experiencia surgió El hombre en busca de sentido, publicado en 1946. Su esposa, sus padres, su hermano, su cuñada y muchos colegas y amigos murieron durante ese periodo.

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Tras la liberación, regresó a Viena. Más tarde ocupó durante 25 años la jefatura del Departamento de Neurología de la Policlínica de Viena y fue profesor de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Viena.

Qué muestra el estudio sobre logoterapia y salud mental en la vejez

Journal of Humanistic Counseling publicó un trabajo firmado por E. Humer, I.-M. Kisler, D. Bach, W. Schimböck, C. Pieh y T. Probst sobre un programa grupal de logoterapia para adultos mayores. El análisis incluyó a 44 personas que buscaban participar en la intervención.

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Los programas de logoterapia en grupo ayudan a los adultos mayores a reflexionar sobre su historia y redefinir sus prioridades.

La investigación evaluó un taller grupal de logoterapia compuesto por ocho sesiones, diseñado para acompañar a los adultos mayores en un proceso de introspección y redescubrimiento personal. A lo largo de los encuentros —cada uno centrado en un tema diferente—, los participantes realizaron actividades guiadas para reflexionar sobre su historia de vida, replantear sus prioridades y encontrar un nuevo sentido a sus rutinas diarias.

Los resultados mostraron mejoras en algunos indicadores de salud mental, aunque no de manera uniforme en todas las variables. El programa pareció beneficiar especialmente a quienes ya presentaban cierto grado de malestar psicológico, menor bienestar o menor autoestima al comenzar la intervención.

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En el análisis global por intención de tratar, el bienestar general mostró una mejora estadísticamente significativa a lo largo del tiempo, al igual que la satisfacción con la vida. También se observaron reducciones en las puntuaciones globales de ansiedad, síntomas obsesivo-compulsivos y síntomas somatoformes. Estos cambios fueron especialmente claros entre quienes presentaban niveles elevados de esos síntomas al inicio.

En cambio, el propósito de vida y los síntomas de trastornos alimentarios no mostraron cambios significativos asociados con el tiempo.

En la discusión del estudio, los autores resumieron el hallazgo principal: “Nuestro hallazgo principal fue que el programa grupal logoterapéutico pareció beneficiar sobre todo a las personas que ya experimentaban cierto grado de malestar psicológico o tenían menor autoestima y bienestar antes de la intervención”.

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En la etapa silver, encontrar sentido a las pequeñas rutinas cotidianas se convierte en un anclaje psicológico fundamental.

“En conclusión, los hallazgos del presente estudio sugieren que el programa preventivo basado en logoterapia puede ser especialmente eficaz para adultos mayores que ya presentan malestar psicológico o tienen menor autoestima y satisfacción con la vida”, señaló la publicación.

Los autores también pidieron cautela con la interpretación. Según la revista, el estudio no tuvo grupo de control y su seguimiento duró solo cuatro semanas, por lo que no permite atribuir las mejoras solo a la logoterapia ni conocer sus efectos a largo plazo.

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El sentido de vida en la rutina de la madurez

Una de las aportaciones más vigentes de Frankl es haber situado el sentido en terrenos concretos: el trabajo, los vínculos personales, la creación, el amor o la actitud ante lo que no se puede cambiar. Esa búsqueda puede adoptar formas distintas según la etapa vital.

Aplicada a la madurez, esa lectura desplaza el foco desde la pérdida hacia la pregunta por aquello que todavía ordena el día. Una tarea pendiente, una relación que cuidar o una forma de responder ante los límites pueden funcionar como punto de apoyo psicológico, según la explicación del medio sobre la logoterapia.

La vejez, vista desde esa tradición, no queda reducida a deterioro ni a resignación automática. Las fuentes reunidas aquí apuntan a un proceso de redefinición personal, con efectos especialmente visibles cuando el malestar previo, la baja autoestima o la sensación de vacío ya están presentes.

En esa intersección entre biografía, pensamiento y evidencia reciente, la propuesta de Viktor Frankl conserva una lectura sobria. Los golpes de la vida no desaparecen, pero pueden vivirse de otra manera cuando la persona todavía encuentra algo o alguien que dé dirección a sus días.