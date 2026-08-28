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Tomás Aranda fue operado del peroné: cuándo volverá a jugar y la decisión de Boca Juniors sobre un posible reemplazo

La joven promesa xeneize pasó por el quirófano e iniciará su rehabilitación. Recién retornará a las canchas en 2027

Captura de una publicación de Boca Juniors con texto oficial y la foto de un joven futbolista uniformado corriendo en una cancha de fútbol
Boca Juniors confirmó la intervención exitosa de Aranda
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Tomás Aranda fue operado con éxito este jueves por una grave lesión de peroné derecho que sufrió durante la entrada en calor de un entrenamiento de Boca Juniors. La intervención se llevó a cabo ayer por la tarde y ahora la joven promesa xeneize, que recibió la visita del manager Marcelo Delgado, arrancará la rehabilitación que le demandará varios meses. El 10 se perderá lo que resta de temporada y recién volverá a pisar las canchas en 2027.

Alrededor de las 23 horas de ayer, Boca comunicó en sus canales oficiales: “Tomás Aranda fue intervenido con éxito de la fractura de peroné derecho. ¡Pronta recuperación, Tomi! Te vamos a estar esperando”. Minutos antes de la cirugía, el Chelo Delgado, en representación de la comisión directiva, lo acompañó en el hospital y le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Apoyarnos en los momentos difíciles es construir un mejor futuro. Pronta recuperación, Aranda”.

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Tras confirmarse que quedará varios meses fuera de la actividad, el delantero recibió mensajes de respaldo de referentes y compañeros. Leandro Paredes publicó: “Fuerza joya, estamos todos con vos”, y Aranda respondió: “Gracias, mi capitán”. También se sumaron muestras de apoyo de futbolistas del plantel como Leonel Flores, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Alan Velasco.

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La dimensión de la baja se explica en su lugar dentro del equipo. Arruabarrena lo utilizó como titular o suplente en los 11 partidos que lleva al frente del plantel desde su regreso al club, y Aranda aportó una asistencia ante Newell’s mientras se consolidaba como una pieza central del funcionamiento ofensivo. Tras destacarse en la Reserva con Mariano Herrón en 2025, Claudio Úbeda lo promovió a comienzos de 2026. Desde entonces se afirmó en Primera y, en el primer semestre, jugó 21 partidos entre el Torneo Apertura, la Sudamericana y la Copa Argentina. En ese tramo le marcó un gol a Instituto de Córdoba y sumó dos asistencias frente a Defensa y Justicia. Su nivel también lo llevó a ser convocado por Lionel Scaloni como sparring antes de la última Copa del Mundo, y llegó a debutar con la selección mayor en un amistoso previo ante Honduras.

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Tiempo atrás, Juan Román Riquelme había valorado públicamente al enganche de 19 años: “Tomás es un chico con mucha técnica, con muchas condiciones. Creemos que con la edad que tiene lo ha tomado de una manera muy normal. Tenemos que cuidarlo, apoyarlo, sabemos que acá se vive de una manera muy rápida. Tenemos que saber que tenemos jugadores de mucha experiencia. A los chicos hay que dejarlos tranquilos”.

Según pudo averiguar Infobae, aunque Boca está autorizado a solicitar en AFA un cupo para reforzar su equipo debido a esta baja por lesión, la búsqueda de la entidad de la Ribera, en caso de llevarse a cabo, no será por un volante ofensivo u organizador de juego sino por un defensor central. La lesión de la joya de la cantera deja vacante un puesto para el que Boca tiene variantes, aunque ninguna venía mostrando el mismo rendimiento. En el plantel aparecen Alan Velasco, el paraguayo Ángel Romero y el chileno Carlos Palacios, todos con características similares a las del juvenil. Velasco es el futbolista de mayor consideración entre esas opciones. Participó en 9 partidos, solo uno como titular, y convirtió tres goles. Romero ingresó en el segundo tiempo de la derrota ante Deportivo Riestra y también sumó algunos minutos frente a Sarmiento de Junín por Copa Argentina y en el cruce de ida ante Recoleta por la Sudamericana. Palacios, en cambio, arrastró una sinovitis de rodilla durante el primer semestre, no jugó en ese período, luego disputó apenas 15 minutos contra Sarmiento y más tarde volvió a sufrir una lesión muscular.

El próximo compromiso del equipo será esta noche ante Lanús en la Bombonera. Después, Boca enfrentará a Vélez el miércoles 2 de septiembre en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, visitará a Gimnasia de Mendoza por el torneo local y abrirá su serie de cuartos de Sudamericana ante San Pablo el miércoles 9 de septiembre como local.

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