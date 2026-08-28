Mayor cooperación con EE.UU. abre nuevas oportunidades para infraestructura y energía en Honduras

Nasry Asfura durante la reunión sostenida con el subdirector de la USTDA, Thomas R. Hardy, para analizar nuevas oportunidades de inversión en Honduras. (Foto: Casa Presidencial)

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El encuentro se desarrolló como parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la cooperación bilateral y generar condiciones que permitan atraer nuevos capitales al país.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de establecer una plataforma de intercambio y conectividad que permita articular proyectos relacionados con puertos, aeropuertos y carreteras, además de promover la participación de empresas estadounidenses en iniciativas de desarrollo nacional.

Asfura explicó que el propósito es aprovechar las oportunidades existentes y fortalecer los vínculos económicos entre ambas naciones, particularmente mediante proyectos que contribuyan a mejorar la capacidad logística y productiva de Honduras.

El mandatario destacó que Estados Unidos mantiene interés en acompañar a Honduras en el desarrollo de su sector energético, considerado uno de los componentes fundamentales para mejorar la competitividad nacional.

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El presidente Nasry Asfura destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre Honduras y Estados Unidos. (Foto: Casa Presidencial)

Uno de los principales temas abordados fue el desarrollo de la infraestructura portuaria, con especial atención en proyectos destinados a mejorar la conectividad del país.

Asfura mencionó específicamente el puerto de Amapala, en el Pacífico hondureño, como una de las iniciativas que podrían adquirir mayor relevancia dentro de la estrategia de conexión entre ambas costas. También destacó la necesidad de continuar fortaleciendo Puerto Castilla, en el Caribe, para ampliar las capacidades de comercio y transporte de mercancías.

La estrategia también contempla el fortalecimiento del denominado corredor interoceánico, mediante inversiones en carreteras y otras obras de infraestructura que permitan conectar de manera más eficiente el Pacífico con el Atlántico.

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De acuerdo con el mandatario, esta conectividad es fundamental para facilitar el movimiento de mercancías, reducir tiempos de transporte y convertir a Honduras en un punto estratégico para el comercio regional.

En este proceso, Asfura también resaltó la importancia de las inversiones que se realizan en Puerto Cortés, considerado uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del país.

Thomas R. Hardy, subdirector de la USTDA, participó en el encuentro donde se abordaron proyectos estratégicos de infraestructura. (Foto: Casa Presidencial)

El fortalecimiento de esta infraestructura forma parte de una visión más amplia para consolidar una red logística nacional que integre puertos, carreteras, aeropuertos y otros puntos estratégicos para facilitar el comercio internacional.

El presidente también vinculó la atracción de nuevas inversiones con la necesidad de establecer reglas claras y condiciones de seguridad jurídica para los inversionistas.

Particularmente, destacó el sector energético y señaló que la aprobación de una nueva legislación en el Congreso Nacional podría contribuir a crear mejores condiciones para transformar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en una institución estatal con mayor capacidad operativa y mejores resultados.

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Según Asfura, el respaldo de Estados Unidos en materia energética representa una oportunidad para fortalecer las capacidades del país y avanzar en la solución de algunos de los principales desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.

El mandatario consideró que, mediante cooperación, inversión y reformas institucionales, Honduras puede mejorar su infraestructura energética y crear condiciones más favorables para el crecimiento económico.

La infraestructura portuaria fue uno de los principales temas analizados durante la reunión bilateral. (Foto: Casa Presidencial)

La reunión también fue presentada como una oportunidad para ampliar las relaciones bilaterales y generar beneficios económicos para Honduras.

El Gobierno sostiene que una mayor participación de capital estadounidense puede traducirse en nuevos proyectos, generación de empleo, transferencia de conocimientos y fortalecimiento de sectores estratégicos, siempre que existan condiciones adecuadas para la inversión.

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Finalmente, Asfura reconoció que todavía existen importantes retos y oportunidades para su administración y aseguró que continuará trabajando en proyectos destinados a transformar las capacidades productivas y de infraestructura del país.

El mandatario destacó el mensaje de cooperación expresado por el funcionario estadounidense y aseguró que ambas partes comparten el objetivo de impulsar el desarrollo de Honduras.