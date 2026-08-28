Jorge “Roña” Castro: “Antes le dábamos de comer a los chicos, ahora le damos a los padres, las madres y los abuelos”

Jorge “Roña” Castro coordina una red de comedores en el conurbano bonaerense que se expandió desde la pandemia

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En los comedores del conurbano bonaerense, la demanda de comida, familias, adultos y jubilados creció en los últimos años hasta cambiar el perfil de quienes buscan asistencia: en barrios donde antes asistían sobre todo niños, hoy llegan hogares enteros, personas que perdieron el empleo y también trabajadores que no consiguen cubrir el mes.

Jorge “Roña” Castro, exboxeador y ex campeón del mundo, coordina una red que nació en la pandemia dentro de su gimnasio y que hoy administra cuatro comedores propios y abastece a otros 10 en la zona. Según explicó, la asistencia se extendió además a pedidos de otros municipios como Almirante Brown y Ezeiza.

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“Veo cada día que estamos peor, cada vez más pobreza, porque yo veo que se llenan la boca y sacamos trece millones de personas de la pobreza y a mí cada vez se me llenan más los comedores”, dijo Castro en diálogo con Infobae Al Mediodía.

Los comedores del conurbano bonaerense ahora asisten a familias enteras, jubilados y trabajadores que no llegan a fin de mes (Gustavo Gavotti)

La red que nació en la pandemia ya sostiene más de diez comedores

La estructura comenzó con una olla popular en los meses más duros de la emergencia sanitaria. “Empezamos con una olla popular y después hicimos una olla para treinta, vinieron 70 y así sucesivamente empezamos con las ollas en mi gimnasio”, recordó.

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Cuando no pudo reabrir ese espacio, resolvió mantener allí la asistencia alimentaria. En menos de dos años, la iniciativa se convirtió en una red con presencia estable en Villa Fiorito, Temperley y otros puntos del distrito.

Castro dijo que el abastecimiento llega desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, además de empresas y productores de distintas provincias. Mencionó envíos desde Buenos Aires, donaciones de una fábrica de Quilmes, galletas desde Santa Fe y azúcar desde Tucumán.

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También señaló que recibe apoyo de la Fundación Locomotora Castro y de la Asociación Civil El Roña Castro. “Mientras que podamos ayudar, ayudamos”, afirmó.

La red de Jorge “Roña” Castro administra cuatro comedores propios y abastece a otros 10 en distintos barrios y municipios (Gustavo Gavotti)

La presencia de trabajadores y personas mayores

El cambio más visible, según el coordinador, está en quiénes se sientan a la mesa o piden una vianda. “Antes le dábamos de comer a los chicos, ahora le damos de comer a los padres, las madres, a los abuelos. Hoy en día mucha gente grande, mucha gente mayor”, describió.

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A ese grupo se sumaron personas con empleo formal o informal que no logran cubrir sus gastos. “Hoy va alguien y me dice: ‘Roña, disculpame, pero en realidad no llego a fin de mes. Tengo trabajo, pero ¿puedo venir a comer?’”, relató.

Muchos de ellos, explicó, sienten vergüenza y prefieren llevar la comida a sus casas en recipientes en lugar de quedarse en el comedor. La preparación más habitual es el guiso, porque permite alimentar a más personas, y cuando recibe productos con proteínas también los distribuye entre quienes asisten.

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“El martes me llega 500 kilos de pollo, que se lo vamos a repartir la gente”, contó Castro. De lunes a viernes, la organización cocina y entrega raciones; los viernes, además, prepara seis ollas de 60 litros para quienes piden comida para sus familias durante el fin de semana.

Castro afirmó que la demanda de comida creció pese a los anuncios oficiales sobre la baja de la pobreza (Gustavo Gavotti)

El pedido de ayuda ya llegó a Santa Cruz

Castro sostuvo que el deterioro social ya no se limita al conurbano bonaerense y que también aparece en provincias donde antes no era habitual la existencia de comedores populares. Mencionó el caso de su ciudad natal, Caleta Olivia, en Santa Cruz.

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“Vengo de Santa Cruz, el fin de semana estuve allá y fue terrible ver que me pidan ayuda de mi ciudad, Caleta Olivia, y dije que iba a colaborar con ellos para mandarle mercadería, porque hasta allá antes no se notaba esto, no se veía en Santa Cruz un comedor. Ahora hay como ocho comedores en Caleta Olivia”, aseguró.

El exboxeador vinculó ese crecimiento con la pérdida de empleo y con la inflación. Sobre la situación de esa provincia, resumió: “La provincia tiene una pérdida de empleo brutal”.

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Entre los productos que entrega a quienes concurren figuran arroz, polenta, yerba, azúcar, aceite, tomate, lentejas y arvejas. Esa distribución se concentra especialmente al final de la semana, cuando aumenta la necesidad de cubrir las comidas del sábado y del domingo.

El ex campeón también dirigió críticas a la gestión social del Gobierno nacional y aseguró que no mantiene contacto con el Ministerio de Capital Humano.

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Recordó un episodio con la ministra Sandra Pettovello: “La única vez que hace unos años atrás, cuando comenzaron, fui a hablar con la Pettovello, me sacó la policía, porque le dije que ella no sabía lo que es el hambre. Te acordás que tenían todos los alimentos amontonados y se comían las ratas los alimentos y no le daba a la gente. Entonces, desde esa vez nunca más fui”.

La asistencia alimentaria en los comedores se sostiene con ayuda del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, empresas y productores de varias provincias (Gustavo Gavotti)

Según su relato, la ayuda que hoy sostiene la red proviene sobre todo del gobierno bonaerense y de aportes privados. “Yo cuando me dan, siempre reparto”, dijo.

Castro sostuvo además que el clima social se agravó por la desesperación de quienes no consiguen resolver su alimentación diaria. “La gente está desesperada. Yo siempre dije: ojalá que no se arme una guerra civil, porque la gente tiene miedo, porque la policía te reprime”, advirtió.

En los comedores que coordina, dijo, no hay diferencias entre quienes piden asistencia. “Hay gente que antes era pudiente y hoy no puede. No puede porque no llega a fin de mes. Entonces, eso lo lastima de la Argentina, lo que estamos pasando en este momento”.

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